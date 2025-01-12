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    Сумеют ли «сороки» разгромить «Бромли»?

    «Ньюкасл» — «Бромли». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Бромли»
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    Энтони Гордон
    12 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Бромли». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Бромли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 12 Января 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 18:00 Bromley

    Bromley

  • Англия. Вторая лига
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место турнирной таблицы.

    При этом «Ньюкасл» лишь на 5 очков отстает от второго места. А вот в собственные ворота команда пропустила 22 раза в 20 поединках АПЛ.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Сороки» сумели одолеть «Арсенал» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Тоттенхэму» (2:1). При этом чуть ранее «сороки» обыграли еще и «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Ньюкасл» настрелял 13 мячей, пропустив в свои ворота лишь однажды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сороки» победили в 7 своих последних поединках. А вот средняя результативность команды не достигает и 2 голов за матч.

    Против «Бромли» «сороки» явно сыграют не в оптимальном составе. Тем не менее, «Ньюкасл» не должен иметь проблем со столь скромным оппонентом.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются продолжить свой победный путь. Да и кубковые амбиции у «сорок» имеются!

    «Бромли»

    Турнирное положение: «Вороны» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бромли» в 24 матчах отправил 35 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не добыла очки. «Вороны» были биты «Крю» (1:4).

    До того команда уверенно переиграла «Гиллингем» (3:0). А вот поединок со «Свиндон Тауном» завершился вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бромли» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вороны» на 6 очков отстают от зоны стыков. Да и с атакой у команды относительный ажур.

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    При этом «Бромли» ныне смотрится вполне-себе выгодно. Да и в Кубке Англии команда постарается дать бой полпреду АПЛ.

    Правда, «вороны» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Тем не менее, до последней неудачи команда не проигрывала с середины ноября.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Вороны» постараются найти свой шанс на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Вороны» в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Сороки» выиграли в 7 своих последних поединках

    • «Ньюкасл» в среднем забивает реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: «Ньюкасл» нынче выглядит довольно мощно, и явно не допустит недооценки соперника.

    «Сороки» победили в семи своих последних матчах, да и в этом поединке явно будут активно атаковать.

    Ставка: Фора «Ньюкасла» -2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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