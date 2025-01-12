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    «Эльче» на своем поле сможет обыграть «Сарагосу»

    «Эльче» — «Сарагоса». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Сарагоса»
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    «Эльче»
    В воскресенье, 12 января, в 22-м туре испанской Сегунды «Эльче» дома примет «Сарагосу». Начало игры запланировано на 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Сарагоса», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Эльче»

    Турнирное положение: Коллектив из провинции Аликанте с 36 очками идет на четвертой строке в таблице, уступая три балла лидеру.

    «Эльче» выиграл десять игр из 21 проведенной, шесть встреч свел вничью и пять матчей проиграл, разница забитых и пропущенных мячей составляет 28:15.

    Последние матчи: Первый круг «зелено-полосатые» завершили выездной викторией над «Кастельоном» со счетом 2:0. А в двух предыдущих поединках они расписали гостевую мировую с «Эльденсе» 0:0 и разгромили в родных стенах сантандерский «Расинг» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Эльче» 7-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. За данный период времени команда расписала три мировых исхода и смогла отпраздновать четыре виктории. Причем во всех этих встречах коллектив пропустил всего лишь три гола, а в четырех играх и вовсе смог сохранить свои ворота на замке, и в трех своих последних матчах Сегунды «зелено-белые» не пропускали.

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: По итогам 21 сыгранного матча в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 29 очками идет на 11 строке, уступая четыре балла зоне плей-офф.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал восемь викторий, пять раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 31:26.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на своем поле смогли минимально выиграть у «Ферроля» со счетом 1:0. А до этого они проиграли два поединка кряду, уступив в родных стенах 2:3 «Овьедо» и на выезде потерпели фиаско от «Эйбара» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Сарагоса» смогла выиграть свой предыдущий поединок чемпионата. И этой викторией она прервала свою 8-матчевую безвыигрышную серия с учетом всех турниров. За это время команда расписала аж пять мировых исходов и потерпела три фиаско. Непосредственно в рамках Сегунды в данном отрезке коллектив трижды уступил и четыре матча закончил вничью.

    Статистика для ставок

    • «Эльче» не проигрывает в Сегунде на протяжении семи встреч, выиграв четыре из них

    • У «Сарагосы» лишь одна виктория в восьми минувших играх чемпионата

    • «Эльче» выиграл у «Сарагосы» только раз за пять предыдущих очных игр при трех фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльче» — 1.85, победа «Сарагосы» — 4.55, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.43 и 1.52 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что набравший отличный ход «Эльче» на своем поел справиться с «Сарагосой», у которой неважная форма и только одна виктория за восемь предыдущих игр.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эльче» за 1.85.

    Прогноз: И еще прогнозируем здесь то, что поединок выйдет более-менее результативным, ведь данные клубы в своих последних встречах редко когда уходили с поля без забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 1.83.

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    «Эльче» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. «Эльче» на своем поле сможет обыграть «Сарагосу»
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