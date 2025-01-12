В воскресенье, 12 января, в 22-м туре испанской Сегунды «Эльче» дома примет «Сарагосу». Начало игры запланировано на 18:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльче» — «Сарагоса», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльче»

Турнирное положение: Коллектив из провинции Аликанте с 36 очками идет на четвертой строке в таблице, уступая три балла лидеру.

«Эльче» выиграл десять игр из 21 проведенной, шесть встреч свел вничью и пять матчей проиграл, разница забитых и пропущенных мячей составляет 28:15.

Последние матчи: Первый круг «зелено-полосатые» завершили выездной викторией над «Кастельоном» со счетом 2:0. А в двух предыдущих поединках они расписали гостевую мировую с «Эльденсе» 0:0 и разгромили в родных стенах сантандерский «Расинг» со счетом 3:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Сейчас у «Эльче» 7-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. За данный период времени команда расписала три мировых исхода и смогла отпраздновать четыре виктории. Причем во всех этих встречах коллектив пропустил всего лишь три гола, а в четырех играх и вовсе смог сохранить свои ворота на замке, и в трех своих последних матчах Сегунды «зелено-белые» не пропускали.

«Сарагоса»

Турнирное положение: По итогам 21 сыгранного матча в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 29 очками идет на 11 строке, уступая четыре балла зоне плей-офф.

Коллектив за всю дистанцию отпраздновал восемь викторий, пять раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 31:26.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на своем поле смогли минимально выиграть у «Ферроля» со счетом 1:0. А до этого они проиграли два поединка кряду, уступив в родных стенах 2:3 «Овьедо» и на выезде потерпели фиаско от «Эйбара» со счетом 1:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Сарагоса» смогла выиграть свой предыдущий поединок чемпионата. И этой викторией она прервала свою 8-матчевую безвыигрышную серия с учетом всех турниров. За это время команда расписала аж пять мировых исходов и потерпела три фиаско. Непосредственно в рамках Сегунды в данном отрезке коллектив трижды уступил и четыре матча закончил вничью.

Статистика для ставок

«Эльче» не проигрывает в Сегунде на протяжении семи встреч, выиграв четыре из них

У «Сарагосы» лишь одна виктория в восьми минувших играх чемпионата

«Эльче» выиграл у «Сарагосы» только раз за пять предыдущих очных игр при трех фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльче» — 1.85, победа «Сарагосы» — 4.55, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.43 и 1.52 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что набравший отличный ход «Эльче» на своем поел справиться с «Сарагосой», у которой неважная форма и только одна виктория за восемь предыдущих игр.

Рекомендуемая ставка: победа «Эльче» за 1.85.

Прогноз: И еще прогнозируем здесь то, что поединок выйдет более-менее результативным, ведь данные клубы в своих последних встречах редко когда уходили с поля без забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 1.83.