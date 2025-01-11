Хайденхайм
Унион
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии прозябает в нижней половине турнирной таблицы на 16-й позиции.
Команда находится в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, на четыре очка отставая от безопасного 15-го места и на два балла опережая зону вылета.
Хайденхайм — Унион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Бохума» (0:2).
Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги конференций коллектив на этот раз в домашних стенах разошелся миром со швейцарским «Санкт-Галленом» (1:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Нихьюс, дисквалифицирован — Пирингер.
Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах текущего сезона «Хайденхайм» восемь раз проиграл и ни разу не выиграл.
Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля, все же позволяют рассчитывать на успех.
Марвин Пирингер, который дисквалифицирован на грядущий матч — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.
«Унион» Берлин
Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 15-ти туров чемпионата Германии набрал 17 очков и пребывает в нижней половине таблицы.
Команда находится на 12-й позиции и на семь очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на девять баллов зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Вердера» (1:4).
Перед этим в 14-м туре чемпионата Германии столичный клуб уже набрал один балл, разойдясь в домашних стенах миром с «Бохумом» с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированы — Огбемудия, Штайн, Рённов, Пртаин, дисквалифицирован — Хедира.
Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей, которые пришлись на Бундеслигу, «Унион» Берлин проиграл и не знает побед уже девять игр кряду в разных турнирах.
Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.
Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Хайденхайм» проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Унион» Берлин проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлина забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» Берлин — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Хайденхайма» — в 3.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлина.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30