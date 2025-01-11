ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола Джуд Беллингем«Реал» — «Мальорка» 3:0. Онлайн Кристофер НкункуПять январских обменов, которые могут существенно помочь «Реалу», «МЮ», «Интеру» и «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Кто вернется к победам?

    «Хайденхайм» — «Унион» Берлин. Соперники давно не выигрывают, но кто из них вспомнит об успехах? На что ставить в матче Бундеслиги 11 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 2.08

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Хайденхайм Прогнозы на Унион Берлин Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Унион» Берлин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенедикт Холлербах
    В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет «Унион» Берлин. Встреча пройдет 11 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Унион» Берлин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Января 2025 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 17:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии прозябает в нижней половине турнирной таблицы на 16-й позиции.

    Команда находится в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, на четыре очка отставая от безопасного 15-го места и на два балла опережая зону вылета.

    Хайденхайм — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Бохума» (0:2).

    Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги конференций коллектив на этот раз в домашних стенах разошелся миром со швейцарским «Санкт-Галленом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Нихьюс, дисквалифицирован — Пирингер.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах текущего сезона «Хайденхайм» восемь раз проиграл и ни разу не выиграл.

    Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля, все же позволяют рассчитывать на успех.

    Марвин Пирингер, который дисквалифицирован на грядущий матч — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

    «Унион» Берлин

    Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 15-ти туров чемпионата Германии набрал 17 очков и пребывает в нижней половине таблицы.

    Команда находится на 12-й позиции и на семь очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на девять баллов зону вылета.

  • Осимхен, Мактоминей и еще 13 лучших трансферов первой части европейского сезона 2024/25
  • Рассматриваем игроков по всему континенту, которые преуспели в своих новых клубах в первой половине кампании
  • 08/01/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Вердера» (1:4).

    Перед этим в 14-м туре чемпионата Германии столичный клуб уже набрал один балл, разойдясь в домашних стенах миром с «Бохумом» с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Огбемудия, Штайн, Рённов, Пртаин, дисквалифицирован — Хедира.

    Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей, которые пришлись на Бундеслигу, «Унион» Берлин проиграл и не знает побед уже девять игр кряду в разных турнирах.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.

    Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Хайденхайм» проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Унион» Берлин проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлина забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» Берлин — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Хайденхайма» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлина.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хулуд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:40
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Раед — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Куньлунь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Фортуна — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гранада — Бургос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уиком — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Стандард — Кортрейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хайденхайм» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. Кто вернется к победам?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры