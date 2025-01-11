В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет «Унион» Берлин. Встреча пройдет 11 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Унион» Берлин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 15-ти туров чемпионата Германии прозябает в нижней половине турнирной таблицы на 16-й позиции.

Команда находится в зоне плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, на четыре очка отставая от безопасного 15-го места и на два балла опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Бохума» (0:2).

Перед этим в заключительном туре основного раунда Лиги конференций коллектив на этот раз в домашних стенах разошелся миром со швейцарским «Санкт-Галленом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Нихьюс, дисквалифицирован — Пирингер.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах текущего сезона «Хайденхайм» восемь раз проиграл и ни разу не выиграл.

Такая форма, очевидно, не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, явный перевес в классе, а также фактор своего поля, все же позволяют рассчитывать на успех.

Марвин Пирингер, который дисквалифицирован на грядущий матч — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» Берлин по итогам 15-ти туров чемпионата Германии набрал 17 очков и пребывает в нижней половине таблицы.

Команда находится на 12-й позиции и на семь очков опережает зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе, а также на девять баллов зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Вердера» (1:4).

Перед этим в 14-м туре чемпионата Германии столичный клуб уже набрал один балл, разойдясь в домашних стенах миром с «Бохумом» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Огбемудия, Штайн, Рённов, Пртаин, дисквалифицирован — Хедира.

Состояние команды: в четырех из пяти последних матчей, которые пришлись на Бундеслигу, «Унион» Берлин проиграл и не знает побед уже девять игр кряду в разных турнирах.

Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть небольшое преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.

Бенедикт Холлербах — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с тремя голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Хайденхайм» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Унион» Берлин проиграл

в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлина забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» Берлин — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Хайденхайма» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Унион» Берлина.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30