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    А давайте-ка поставим на голевое изобилие?!

    «Брентфорд» — «Плимут». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Плимут»
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    «Брентфорд»
    11 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Плимут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Января 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Плимут Аргайл

    Плимут Аргайл

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: Лондонцы ныне осели в середняках АПЛ. На данный момент команда занимает 11 место турнирной таблицы.

    При этом «Брентфорд» уже на 11 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 раз в 20 поединках.

    Брентфорд — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Лондонцы учинили разгром «Саутгемптон» (5:0).

    До того команда вчистую уступила «Арсеналу» (1:3). При этом чуть ранее лондонцы не дали себя одолеть «Брайтону» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брентфорд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лондонцы явно не блещут стабильностью. Причем команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.

    Матчи с «Плимутом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних матчах «Брентфорд» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и ресурсов на Кубок Англии у команды должно хватить.

    «Плимут»

    Турнирное положение: «Пилигримы» нынче представляют второй по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 24 месте турнирной таблицы.

    Причем «Плимут» в 25 матчах отправил 24 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 53 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться баллами. «Пилигримы» не дали себя обидеть «Сток Сити» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Бристоль Сити» (2:2). Плюс поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился обидной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл 3 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пилигримы» нынче пребывают в кризисе. Команда не побеждает с начала ноября.

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    При этом «Плимут» имеет огромные проблемы в плане надежности тылов. Да и с организацией атак у команды есть сложности.

    Причем «Пилигримы» в среднем пропускают чаще 2 голов за матч. Атака также не блещет, в среднем забивая чуть реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. К тому же «пилигримы» в двух последних очных поединках уступили «Брентфорду».

    Статистика для ставок

    • «Плимут» в последний раз одолел лондонцев еще 21 год назад

    • «Пилигримы» не побеждают уже 2 месяца

    • «Брентфорд» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.29 и 3.75.

    Прогноз: Лондонцы явно сильнее соперника, однако имеют проблемы в плане надежности тылов.

    «Брентфорд» многовато пропускает, да и «пилигримы» намерены прервать свою серию неудач.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.25

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