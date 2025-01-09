Беерсхот
Андерлехт
«Беерсхот»
Турнирное положение: «Беерсхот» на пути в четвертьфинал Кубка Бельгии преодолел две стадии, в которых обыграл «Льеж» (3:1) и по пенальти — «Мехелен» (2:2).
Команда после 20-ти туров национального чемпионата набрала 12 очков и занимает последнюю, 16-ю позицию в зоне борьбы за выживание, отставая от безопасной 12-й строчки на 11 баллов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура бельгийского первенства клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Левена» (0:2).
Перед этим в 19-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах взял лишь один пункт, сыграв в результативную ничью с «Кортрейком» с результатом 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бельгийскую лигу, «Беерсхот» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть то, что соперник явно превосходит их классом.
Антуан Колассен — лучший бомбардир команды в Кубке Бельгии с двумя голами.
«Андерлехт»
Турнирное положение: «Андерлехт» также прошел уже две стадии Кубка Бельгии текущего сезона, справившись с «Тюбиз-Брен» (4:0) и «Вестерло» (4:1).
Команда по итогам 20-ти туров национального чемпионата набрала 33 балла и занимает третью позицию в зоне чемпионского раунда, отставая от лидера «Генка» на девять очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства, клуб на своем поле проиграл «Дендеру» (2:3).
Перед этим в 19-м туре бельгийского чемпионата коллектив также остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от лидера «Генка» — 0:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Андерлехт» ни разу не выиграл после четырех побед кряду.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на выезде, тем не менее, явный перевес в классе все же позволяет им рассчитывать на выход в полуфинал.
Каспер Долберг — лучший бомбардир команды в Кубке Бельгии с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Беерсхот» не проиграл
- в четырех из шести последних матчей «Беерсхота» забили обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в двух из трех последних матчей «Андерлехта» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов. Так же было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
- 2.15Тоттенхэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и основное время, ведь так было в их трех из шести последних поединков.
Ставка: «Андерлехт» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.20
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и основное время, ведь так было в их трех из шести последних поединков.
Ставка: «Андерлехт» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.20