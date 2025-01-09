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    Вернется ли «Андерлехт» к победам?

    «Беерсхот» — «Андерлехт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Беерсхот» — «Андерлехт»
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    Каспер Долберг
    В рамках четвертьфинала Кубка Бельгии «Беерсхот» на своем поле примет «Андерлехт». Поединок пройдет 9 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Беерсхот» — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Кубок 09 Января 2025 года

    Беерсхот

  • Бельгия. Про Лига
    •  Беерсхот 22:30 Андерлехт

    Андерлехт

  • Брюссель
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    «Беерсхот»

    Турнирное положение: «Беерсхот» на пути в четвертьфинал Кубка Бельгии преодолел две стадии, в которых обыграл «Льеж» (3:1) и по пенальти — «Мехелен» (2:2).

    Команда после 20-ти туров национального чемпионата набрала 12 очков и занимает последнюю, 16-ю позицию в зоне борьбы за выживание, отставая от безопасной 12-й строчки на 11 баллов.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура бельгийского первенства клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Левена» (0:2).

    Перед этим в 19-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах взял лишь один пункт, сыграв в результативную ничью с «Кортрейком» с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бельгийскую лигу, «Беерсхот» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть то, что соперник явно превосходит их классом.

    Антуан Колассен — лучший бомбардир команды в Кубке Бельгии с двумя голами.

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: «Андерлехт» также прошел уже две стадии Кубка Бельгии текущего сезона, справившись с «Тюбиз-Брен» (4:0) и «Вестерло» (4:1).

    Команда по итогам 20-ти туров национального чемпионата набрала 33 балла и занимает третью позицию в зоне чемпионского раунда, отставая от лидера «Генка» на девять очков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства, клуб на своем поле проиграл «Дендеру» (2:3).

    Перед этим в 19-м туре бельгийского чемпионата коллектив также остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от лидера «Генка» — 0:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Андерлехт» ни разу не выиграл после четырех побед кряду.

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    Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на выезде, тем не менее, явный перевес в классе все же позволяет им рассчитывать на выход в полуфинал.

    Каспер Долберг — лучший бомбардир команды в Кубке Бельгии с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Беерсхот» не проиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Беерсхота» забили обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в двух из трех последних матчей «Андерлехта» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов. Так же было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.


    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.40, победа «Беерсхота» — в 5.40. При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют 1-й тайм и основное время, ведь так было в их трех из шести последних поединков.

    Ставка: «Андерлехт» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.20

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    «Беерсхот» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.01.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Андерлехт» к победам?
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