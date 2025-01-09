В рамках четвертьфинала Кубка Бельгии «Беерсхот» на своем поле примет «Андерлехт». Поединок пройдет 9 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Беерсхот» — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Беерсхот»

Турнирное положение: «Беерсхот» на пути в четвертьфинал Кубка Бельгии преодолел две стадии, в которых обыграл «Льеж» (3:1) и по пенальти — «Мехелен» (2:2).

Команда после 20-ти туров национального чемпионата набрала 12 очков и занимает последнюю, 16-ю позицию в зоне борьбы за выживание, отставая от безопасной 12-й строчки на 11 баллов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура бельгийского первенства клуб в чужих стенах потерпел поражение от «Левена» (0:2).

Перед этим в 19-м туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах взял лишь один пункт, сыграв в результативную ничью с «Кортрейком» с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на бельгийскую лигу, «Беерсхот» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть то, что соперник явно превосходит их классом.

Антуан Колассен — лучший бомбардир команды в Кубке Бельгии с двумя голами.

«Андерлехт»

Турнирное положение: «Андерлехт» также прошел уже две стадии Кубка Бельгии текущего сезона, справившись с «Тюбиз-Брен» (4:0) и «Вестерло» (4:1).

Команда по итогам 20-ти туров национального чемпионата набрала 33 балла и занимает третью позицию в зоне чемпионского раунда, отставая от лидера «Генка» на девять очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства, клуб на своем поле проиграл «Дендеру» (2:3).

Перед этим в 19-м туре бельгийского чемпионата коллектив также остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от лидера «Генка» — 0:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Андерлехт» ни разу не выиграл после четырех побед кряду.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно на выезде, тем не менее, явный перевес в классе все же позволяет им рассчитывать на выход в полуфинал.

Каспер Долберг — лучший бомбардир команды в Кубке Бельгии с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Беерсхот» не проиграл

в четырех из шести последних матчей «Беерсхота» забили обе команды при тотал больше 2,5 голов

в двух из трех последних матчей «Андерлехта» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов. Так же было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.