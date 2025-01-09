9 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фатех» и «Аль-Вехда». Начало игры — в 17:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Фатех» — «Аль-Вехда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Фатех»

Турнирное положение: Эта команда отчаянно пытается избежать вылета. На текущий момент она расположилась на 18 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

При этом «Аль-Фатех» слабовато атакует, отличившись 11 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Фатех» не уступил «Аль-Шабабу» (2:2).

При этом до того команда проиграла «Аль-Рияду» (1:2). А вот поединок с «Аль-Иттихадом» завершился досадной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьи. В этих поединках «Аль-Фатех» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Фатех» уже на 4 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. Да и не побеждает команда уже давненько — с конца августа.

Поединки с «Аль-Вехдой» для команды исторически проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Аль-Фатех» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команде уже банально некуда отступать, да и оппонент многовато пропускает.

«Аль-Вехда»

Турнирное положение: «Аль-Вехда» в текущем сезоне бьется за выживание в элите. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Вехда» настреляла 17 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 13 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Со счетом 3:0 была обыграна скромная «Казма».

До того команда потерпела поражение от «Аль-Фейхи» (0:1). Да и поединок с «Аль-Ахдудом» завершился неудачей (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Вехда» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Вехда» на данном этапе выглядит крайне нестабильно. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

При этом «Аль-Вехда» лишь на один пункт отстает от спасительного 15 места. Зато оборона команды дает результативные сбои чаще 2 раз за матч.

В двух последних очных поединках с «Аль-Фатехом» команда уступила. Да и последняя виктория над соперником случилась еще три с половиной года назад.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только оборона команды слишком часто совершает сбои.

Статистика для ставок

«Аль-Вехда» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

«Аль-Фатех» не побеждает еще с конца августа

«Аль-Вехда» в двух последних очных встречах уступила «Аль-Фатеху»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Фатех» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Аль-Фатех» традиционно успешно противостоит «Аль-Вехде», и уж точно будет активно атаковать.

«Аль-Вехда» слишком часто пропускает, плюс команда в двух последних очных поединках уступила «Аль-Фатеху».

Ставка: Победа «Аль-Фатеха» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.08