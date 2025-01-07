7 января в 1/4 финала Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Эта команда привычно бьется за чемпионский титул. На текущий момент она расположилась на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

При этом «Аль-Хиляль» весьма ярко атакует, отличившись 34 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Аль-Хиляль» сломил сопротивление «Аль-Раеда» (3:2).

А вот до того команда минимально переиграла «Аль-Гарафу» (3:0). Плюс поединок с «Аль-Шабабом» также завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Хиляль» всего на 2 очка отстает от лидера чемпионата. А вот в трех своих последних поединках команда победила.

Поединки с «Аль-Иттихадом» для команды исторически проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Аль-Хиляль» выиграл все 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс команда обыграла «Аль-Иттихад» в восьми последних очных поединках.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в текущем сезоне бьется за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттихад» настрелял 32 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 9 раз в 13 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Со счетом 4:1 был обыгран оманский «Аль-Наср».

До того команда нанесла поражение «Аль-Насру» Эр-Рияд (2:1). Да и поединок с «Аль-Иттифаком» завершился уверенной победой (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» победил 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при всего двух пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттихад» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч.

При этом «Аль-Иттихад» неизменно побеждает с конца сентября. Да и оборона команды является одной из самых надежных в аравийской лиге.

Отличный сезон проводит неувядающий Карим Бензема. Французский ветеран наколотил уже 10 мячей в нынешнем чемпионате.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Вот только «Аль-Хиляль» команда не может обыграть уже почти 4 года.

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» победил в 12 своих последних матчах

«Аль-Хиляль» выиграл в 3 своих последних поединках

«Аль-Иттихад» уже почти 4 года не может одолеть «Аль-Хиляль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.46.

Прогноз: «Аль-Хиляль» традиционно успешно противостоит «Аль-Иттихаду», и явно сразу будет активно атаковать.

«Аль-Хиляль» постепенно набирает обороты, плюс намерен побороться за Кубок Короля.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.09