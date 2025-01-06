В рамках 26-го тура английского Чемпионшипа КПР на своем поле примет «Лутон Таун». Поединок пройдет 6 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч КПР — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КПР

Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Чемпионшипа с 29-ю очками в активе после 25-и туров. КПР опережает зону вылета в чемпионате на 6 баллов.

К тому же, на своем поле команда действует далеко не лучшим образом, занимая лишь 21-е место в лиге по результатам домашних встреч. КПР набрал 17 очков из 39-и возможных при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом поединке Чемпионшипа команда обыграла «Уотфорд» со счетом 3:1, а до этого КПР сыграл вничью с «Норвичем» (1:1), упустив победу на 89-й минуте.

В последних 5-и встречах команда проиграла только «Суонси» (0:3), а также по 2 раза выиграла и проиграла. За этот период КПР также обыграл «Престон» (2:1) и сыграл вничью с «Бристоль Сити» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Лукас Андерсен, Жан Целар, Стив Кук, Карамоко Дембеле и Лиэм Моррисон (у всех — травмы).

Состояние команды: КПР уже вряд-ли будет бороться за топ-6 в чемпионате, но команда обязана сохранить прописку в лиге. Команда уже регулярно набирает очки.

КПР частенько обыгрывает «Лутон Таун» в очных противостояниях. В последней очной встрече команда одолела «шляпников» со счетом 2:1, перевернув игру во втором тайме.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: Команда располагается на 20-й позиции Чемпионшипа, набрав 25 очков за 25 туров. «Лутон Таун» опережает зону вылета лишь на 2 балла.

К тому же, команда одна из худших в лиге по результатам гостевых встреч. «Лутон» набрал только 4 очка на чужом поле из 36-и возможных, пропустив за 12 встреч 26 голов при 8-и забитых.

Последние матчи: В прошлом туре команда проиграла «Норвичу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 73-й минуте. До этого «Лутон Таун» также уступил «Суонси» (1:2).

В последних 5-и встречах команда выиграла только «Дерби Каунти» (2:1) и 4 раза проиграла. За этот период «Лутон Таун» также уступил «Бристоль Сити» (0:1) и «Блэкберну» (0:2).

Не сыграют: Шэндон Баптист, Рис Берк, Алфи Даути, Том Локьер и Теден Менги (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лутон» продолжает терять очки и падать в турнирной таблице. Команде необходимо выдать победную серию, чтобы чуть оторваться от зоны вылета, сейчас они опережают «красную зону» всего на 2 балла.

В последнее время «Лутон» очень мало забивает, проблемы с результативностью действительно есть. За последние 3 матча команда отметилась только 1-м голом при 4-х пропущенных.

Статистика для ставок

В последних 10-и матчах КПР проиграл только 1 раз

«Лутон Таун» проиграл 3 последних матча

КПР трижды обыгрывал «Лутон» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа КПР — 2.40, победа «Лутон Таун» — 3.15, ничья — за 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

Прогноз: «Лутон Таун» продолжит проигрывать, команда далека от оптимальной формы.

Ставка: Победа КПР за 2.40.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно выйдет вперед.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.95.