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    «Шляпники» продолжат проигрывать...

    КПР — «Лутон Таун». У «шляпников» продолжается борьба за выживание в лиге. На что лучше сделать ставку 6 января? Ответ — в прогнозе на 26-й тур английского Чемпионшипа с коэффициентом 2.40

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    Прогноз и ставки на КПР — «Лутон Таун»
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    КПР обыграет «Лутон Таун»?
    В рамках 26-го тура английского Чемпионшипа КПР на своем поле примет «Лутон Таун». Поединок пройдет 6 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч КПР — «Лутон Таун», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Января 2025 года

    Куинз Парк Рейнджерс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 23:00 Лутон Таун

    Лутон Таун

  • Лутон
    •

    КПР

    Турнирное положение: Команда занимает 16-е место в таблице Чемпионшипа с 29-ю очками в активе после 25-и туров. КПР опережает зону вылета в чемпионате на 6 баллов.

    К тому же, на своем поле команда действует далеко не лучшим образом, занимая лишь 21-е место в лиге по результатам домашних встреч. КПР набрал 17 очков из 39-и возможных при родных трибунах.

    Последние матчи: В прошлом поединке Чемпионшипа команда обыграла «Уотфорд» со счетом 3:1, а до этого КПР сыграл вничью с «Норвичем» (1:1), упустив победу на 89-й минуте.

    В последних 5-и встречах команда проиграла только «Суонси» (0:3), а также по 2 раза выиграла и проиграла. За этот период КПР также обыграл «Престон» (2:1) и сыграл вничью с «Бристоль Сити» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Лукас Андерсен, Жан Целар, Стив Кук, Карамоко Дембеле и Лиэм Моррисон (у всех — травмы).

    Состояние команды: КПР уже вряд-ли будет бороться за топ-6 в чемпионате, но команда обязана сохранить прописку в лиге. Команда уже регулярно набирает очки.

    КПР частенько обыгрывает «Лутон Таун» в очных противостояниях. В последней очной встрече команда одолела «шляпников» со счетом 2:1, перевернув игру во втором тайме.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: Команда располагается на 20-й позиции Чемпионшипа, набрав 25 очков за 25 туров. «Лутон Таун» опережает зону вылета лишь на 2 балла.

    К тому же, команда одна из худших в лиге по результатам гостевых встреч. «Лутон» набрал только 4 очка на чужом поле из 36-и возможных, пропустив за 12 встреч 26 голов при 8-и забитых.

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    • Последние матчи: В прошлом туре команда проиграла «Норвичу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 73-й минуте. До этого «Лутон Таун» также уступил «Суонси» (1:2).

    В последних 5-и встречах команда выиграла только «Дерби Каунти» (2:1) и 4 раза проиграла. За этот период «Лутон Таун» также уступил «Бристоль Сити» (0:1) и «Блэкберну» (0:2).

    Не сыграют: Шэндон Баптист, Рис Берк, Алфи Даути, Том Локьер и Теден Менги (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Лутон» продолжает терять очки и падать в турнирной таблице. Команде необходимо выдать победную серию, чтобы чуть оторваться от зоны вылета, сейчас они опережают «красную зону» всего на 2 балла.

    В последнее время «Лутон» очень мало забивает, проблемы с результативностью действительно есть. За последние 3 матча команда отметилась только 1-м голом при 4-х пропущенных.

    Статистика для ставок

    • В последних 10-и матчах КПР проиграл только 1 раз

    • «Лутон Таун» проиграл 3 последних матча

    • КПР трижды обыгрывал «Лутон» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа КПР — 2.40, победа «Лутон Таун» — 3.15, ничья — за 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: «Лутон Таун» продолжит проигрывать, команда далека от оптимальной формы.

    Ставка: Победа КПР за 2.40.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно выйдет вперед.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.95.

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    КПР — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на футбол. «Шляпники» продолжат проигрывать...
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