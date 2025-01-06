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    «Риу Аве» вновь ждет неудачный выезд?

    «Жил Висенте» — «Риу Аве». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 6 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Риу Аве»
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    «Жил Висенте»
    6 января в 17-м туре португальской Примейры «Жил Висенте» дома сыграет против «Риу Аве». Начало игры — в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жил Висенте» — «Риу Аве», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 06 Января 2025 года

    Жил Висенте

  • Барселуш
    •  Жил Висенте 23:15 Риу Аве

    Риу Аве

  • Вила-ду-Конде
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    «Жил Висенте»

    Турнирное положение: Коллектив из города Барселуш по итогам 16 туров идет на 11 строке в таблице, имея в активе 18 пунктов и на пять баллов опережает красную зону.

    «Жил Висенте» выиграл четыре поединка, а также по шесть раз играл вничью и уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 18:25.

    Жил Висенте — Риу Аве: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В своих двух предыдущих поединках чемпионата Португалии «трехцветные» поочередно расписали мировые на своем поле со «Спортингом» 0:0 и в гостях с «Арокой» 1:1. До этого они одолели дома 2:1 «Насьонал» и на выезде 1:0 «Фаренсе».

    Не сыграют: У команды есть некоторые незначительные потери.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жил Висенте» к этому поединку подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва отпраздновал две виктории с минимальной разницей, а затем расписал два мировых исхода, причем один из них против лидера первенства — «Спортинга». А вот до этого удачного отрезка команда уступила в четырех играх чемпионата кряду, но в трех случаях смогла забить.

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: Клуб из города Вила-ду-Конди идет в таблице на строку выше предстоящего оппонента, имея в активе на балл больше.

    «Риу Аве» отпраздновал пять викторий, четыре встречи завершил миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 17:27.

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    • Последние матчи: «Речники» в прошлом туре чемпионата на своей территории смогли переиграть «Насьонал» со счетом 2:1, тем самым прервав серию из трех игр без викторий, где они дома сыграли вничью 2:2 с «Виторией Гимарайнш», а также уступили в гостях по 0:1 «Санта-Кларе» и «Эштреле».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Риу Аве» весьма неплохо провел свой предыдущий отрезок из семи игр чемпионата страны. За это время команда потерпела два минимальных выездных поражения, расписала две домашние результативные мировые и отпраздновала три виктории , причем две из них на своем поле. И за весь данный период «зелено-белые» не забили только в двух случаях и оба раза в проигрышных встречах.

    Статистика для ставок

    • «Жил Висенте» в этом чемпионате дома проиграл лишь раз при трех выигрышах и трех ничьих

    • У «Риу Аве» в гостях в данном первенстве семь фиаско и одна победа

    • «Жил Висенте» на своем поле не уступает «Риу Аве» в пяти последних играх, выиграв две из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Жил Висенте» — 2.15, победа «Риу Аве» — 3.35, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.69 соответственно.

    Прогноз: И хотя обе команды не отличаются в текущем чемпионате результативностью, но так как они зачастую в играх между собой огорчают друг друга, то поставим здесь на обмен голами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.92.

    Прогноз: И также поставим здесь еще на проигрыш «Риу Аве», который в текущем первенстве просто отвратительно выступает на выезде.

    Ставка: победа «Жил Висенте» за 2.15.

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    «Жил Висенте» — «Риу Аве»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на футбол. «Риу Аве» вновь ждет неудачный выезд?
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