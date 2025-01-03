Перт Глори
Вестерн Юнайтед
«Перт Глори»
Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. Ныне она пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
При этом «Перт Глори» в 10 матчах набрал всего 5 зачетных баллов. Да и забила команда всего 5 мячей — меньше всех в лиге.
Перт Глори — Вестерн Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она уступила «Макартуру» (0:3).
При этом «Перт Глори» до того переиграл «Брисбен Роар» (1:0). А вот немногим ранее команда была разгромлена «Ньюкасл Джетс» (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Перт Глори» имеет крайне ненадежные тылы. В 10 поединках чемпионата команда пропустила 27 раз.
Матчи с «Вестерн Юнайтед» для команды традиционно складываются крайне неудачно. «Перт Глори» уступил в 5 последних очных поединках.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются разжиться очками. Вот только команде нужно непременно прибавлять в плане реализации.
«Вестерн Юнайтед»
Турнирное положение: «Вестерн Юнайтед» проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Вестерн Юнайтед» имеет относительно надежные тылы. В 10 поединках чемпионата Австралии команда пропустила в свои ворота 12 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с «Брисбен Роар» завершилась минимальной победой.
При этом до того команда разгромила «Окленд» (4:0). Да и перестрелка с «Сиднеем» завершилась для нее викторией (4:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вестерн Юнайтед» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вестерн Юнайтед» борется за лидерство высокие места. Да и в 3 своих последних поединках команда победила.
Причем «Вестерн Юнайтед» не пропускает 2 матча кряду. Плюс последние успехи явно окрылили игроков команды.
Отставание от второй позиции составляет лишь 3 очка. Так что в случае виктории команда имеет все шансы приблизиться к нему.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.
Статистика для ставок
- «Перт Глори» пропускает чаще всех в лиге — 27 мячей в 10 поединках
- «Вестерн Юнайтед» победил в 3 своих последних матчах
- «Перт Глори» забил только 5 мячей в чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вестерн Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 1.85Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.98Рейнджерс — Селтик: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Брисбен Роар — Сентрал Кост Маринерс: прогноз и ставкаЗавтра в 11:35
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Прогноз: «Перт Глори» имеет заметные сложности с реализацией, да и не блещет стабильностью результатов.
Номинальные гости явно будут сразу действовать активно, плюс в последних матчах команда заметно прибавила.
Ставка: Победа «Вестерн Юнайтед» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60