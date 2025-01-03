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    «Перт Глори» сразу несдобровать?

    «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 3 января 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед»
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    «Перт Глори»
    3 января в 12-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Перт Глори» и «Вестерн Юнайтед». Начало игры — в 13:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 03 Января 2025 года

    Перт Глори

  • Австралия. А-лига
    •  Перт Глори 13:45 Вестерн Юнайтед

    Вестерн Юнайтед

  • Австралия. А-лига
    •

    «Перт Глори»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. Ныне она пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Перт Глори» в 10 матчах набрал всего 5 зачетных баллов. Да и забила команда всего 5 мячей — меньше всех в лиге.

    Перт Глори — Вестерн Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться очками. Дома она уступила «Макартуру» (0:3).

    При этом «Перт Глори» до того переиграл «Брисбен Роар» (1:0). А вот немногим ранее команда была разгромлена «Ньюкасл Джетс» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Перт Глори» имеет крайне ненадежные тылы. В 10 поединках чемпионата команда пропустила 27 раз.

    Матчи с «Вестерн Юнайтед» для команды традиционно складываются крайне неудачно. «Перт Глори» уступил в 5 последних очных поединках.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются разжиться очками. Вот только команде нужно непременно прибавлять в плане реализации.

    «Вестерн Юнайтед»

    Турнирное положение: «Вестерн Юнайтед» проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вестерн Юнайтед» имеет относительно надежные тылы. В 10 поединках чемпионата Австралии команда пропустила в свои ворота 12 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Встреча с «Брисбен Роар» завершилась минимальной победой.

    При этом до того команда разгромила «Окленд» (4:0). Да и перестрелка с «Сиднеем» завершилась для нее викторией (4:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вестерн Юнайтед» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вестерн Юнайтед» борется за лидерство высокие места. Да и в 3 своих последних поединках команда победила.

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    Причем «Вестерн Юнайтед» не пропускает 2 матча кряду. Плюс последние успехи явно окрылили игроков команды.

    Отставание от второй позиции составляет лишь 3 очка. Так что в случае виктории команда имеет все шансы приблизиться к нему.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Перт Глори» пропускает чаще всех в лиге — 27 мячей в 10 поединках

    • «Вестерн Юнайтед» победил в 3 своих последних матчах

    • «Перт Глори» забил только 5 мячей в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вестерн Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Перт Глори» имеет заметные сложности с реализацией, да и не блещет стабильностью результатов.

    Номинальные гости явно будут сразу действовать активно, плюс в последних матчах команда заметно прибавила.

    Ставка: Победа «Вестерн Юнайтед» в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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    «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. «Перт Глори» сразу несдобровать?
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