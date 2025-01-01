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    «Рейнджерам» ничего не светит?!

    КПР — «Уотфорд». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на КПР — «Уотфорд»
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    КПР
    1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют КПР и «Уотфорд». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч КПР — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Куинз Парк Рейнджерс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 15:30 Уотфорд

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •

    КПР

    Турнирное положение: «Рейнджеры» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится на скромном 17 месте.

    На данный момент КПР лишь 5 очков опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 32 раза в 24 поединках.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рейнджеры» не дали себя обыграть «Норвичу» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Суонси» (0:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Престону» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках КПР забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Карамоко Дембеле — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Рейнджеры» потенциально способны покуситься даже на стыки. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.

    Матчи против «Уотфорда» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках КПР победил 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться на пару строчек вверх. Вот только в трех последних очных поединках с «шершнями» команда добыла лишь один балл.

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» сражаются за попадание в зону стыков. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Уотфорд» в 23 матчах настрелял всего 33 мяча. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Шершни» уступили «Кардифф Сити» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Портсмуту» (2:1). Вот только встреча с «Бернли» завершилась коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шершни» все никак прочно не закрепятся топ-6. На данный момент команда отстает от шестой строчки по дополнительным показателям.

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    При этом «Уотфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда не побеждает еще с начала ноября.

    «Шершни» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Зато команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и пора бы «шершням» демонстрировать свой потенциал.

    Статистика для ставок

    • КПР уже полтора года не проигрывает «Уотфорду»

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Рейнджеры» не побеждали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

    Прогноз: «Уотфорд» выглядит монолитнее соперника, и явно намерен закрепиться в топ-6.

    «Рейнджеры» крайне нестабильны, да и оборона команды дает результативные сбои достаточно часто.

    Ставка: Победа «Уотфорда» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

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    КПР — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. «Рейнджерам» ничего не светит?!
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