Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд
КПР
Турнирное положение: «Рейнджеры» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится на скромном 17 месте.
На данный момент КПР лишь 5 очков опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 32 раза в 24 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рейнджеры» не дали себя обыграть «Норвичу» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Суонси» (0:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Престону» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках КПР забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Карамоко Дембеле — травмирован.
Состояние команды: «Рейнджеры» потенциально способны покуситься даже на стыки. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.
Матчи против «Уотфорда» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках КПР победил 2 раза при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться на пару строчек вверх. Вот только в трех последних очных поединках с «шершнями» команда добыла лишь один балл.
«Уотфорд»
Турнирное положение: «Шершни» сражаются за попадание в зону стыков. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Уотфорд» в 23 матчах настрелял всего 33 мяча. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Шершни» уступили «Кардифф Сити» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Портсмуту» (2:1). Вот только встреча с «Бернли» завершилась коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шершни» все никак прочно не закрепятся топ-6. На данный момент команда отстает от шестой строчки по дополнительным показателям.
При этом «Уотфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда не побеждает еще с начала ноября.
«Шершни» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Зато команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и пора бы «шершням» демонстрировать свой потенциал.
Статистика для ставок
- КПР уже полтора года не проигрывает «Уотфорду»
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Рейнджеры» не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.
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Прогноз: «Уотфорд» выглядит монолитнее соперника, и явно намерен закрепиться в топ-6.
«Рейнджеры» крайне нестабильны, да и оборона команды дает результативные сбои достаточно часто.
Ставка: Победа «Уотфорда» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60