1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют КПР и «Уотфорд». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч КПР — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КПР

Турнирное положение: «Рейнджеры» увязли в нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда находится на скромном 17 месте.

На данный момент КПР лишь 5 очков опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 32 раза в 24 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рейнджеры» не дали себя обыграть «Норвичу» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Суонси» (0:3). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Престону» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках КПР забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Карамоко Дембеле — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рейнджеры» потенциально способны покуситься даже на стыки. Да и стабильность результатов команды оставляет желать лучшего.

Матчи против «Уотфорда» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках КПР победил 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться на пару строчек вверх. Вот только в трех последних очных поединках с «шершнями» команда добыла лишь один балл.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» сражаются за попадание в зону стыков. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Уотфорд» в 23 матчах настрелял всего 33 мяча. При этом в собственные ворота команда пропустила 31 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Шершни» уступили «Кардифф Сити» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Портсмуту» (2:1). Вот только встреча с «Бернли» завершилась коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шершни» все никак прочно не закрепятся топ-6. На данный момент команда отстает от шестой строчки по дополнительным показателям.

При этом «Уотфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот на выезде команда не побеждает еще с начала ноября.

«Шершни» крайне нестабильны в плане игры и результатов. Зато команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и пора бы «шершням» демонстрировать свой потенциал.

Статистика для ставок

КПР уже полтора года не проигрывает «Уотфорду»

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Рейнджеры» не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КПР — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

Прогноз: «Уотфорд» выглядит монолитнее соперника, и явно намерен закрепиться в топ-6.

«Рейнджеры» крайне нестабильны, да и оборона команды дает результативные сбои достаточно часто.

Ставка: Победа «Уотфорда» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60