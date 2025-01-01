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    Продолжит ли побеждать «Бристоль Сити»?

    «Плимут» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Плимут» — «Бристоль Сити»
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    Анис Мехмети
    1 января в 25-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Плимут» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Плимут» — «Бристоль Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Плимут Аргайл

  • Англия. Чемпионшип
    •  Плимут Аргайл 15:30 Бристоль Сити

    Бристоль Сити

  • Бристоль
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    «Плимут»

    Турнирное положение: «Плимут» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на последней, 24-й позиции в турнирной таблице.

    Команда при этом только на четыре балла отстает от безопасной 21-й строчки, поэтому ее шансы на выживание во втором дивизионе страны все еще немалы.

    Плимут Аргайл — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Бристоль Сити» (0:2).

    Ранее «Пилигримы» также остались без очков, когда в предыдущем туре второго английского дивизиона на выезде потерпели разгромное поражение от «Ковентри» (0:4).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Бунду, Харди, Обафеми, Эдвардс, Тиджани, Уиттакер, Хэтч, дисквалифицирован — Райт.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Плимут» не выиграл при семи поражениях и трех ничьих.

    Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому сыграть даже вничью будет для него крайне сложной задачей, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Мустафа Бунду, Морган Уиттакер и Андре Грэй — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с тремя голами.

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 24-х туров английского Чемпионшипа находится на 10-й позиции в середине турнирной таблицы.

    Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на 12 очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал разгромну победу над «Портсмут» (3:0).

    Перед этим в 23-м туре второго английского дивизиона «Зарянки» также одержали победу, когда в собственных стенах минимально обыграли «Лутон Таун» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Армстронг, Бенарус, Сайкс, Уильямс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» выиграл и проиграл лишь раз в пяти последних матчах при двух ничьих.

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    Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть перевес в классе над нынешним соперником.

    Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Плимут» проиграл

    • в шести из восьми последних матчей «Плимута» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Бристоль Сити» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа «Плимута» — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их одном из двух последних домашних поединков.

    При этом гости выиграли в их двух последних матчах.

    Ставка: «Бристоль Сити» победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

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