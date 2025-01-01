Плимут Аргайл
Бристоль Сити
«Плимут»
Турнирное положение: «Плимут» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на последней, 24-й позиции в турнирной таблице.
Команда при этом только на четыре балла отстает от безопасной 21-й строчки, поэтому ее шансы на выживание во втором дивизионе страны все еще немалы.
Плимут Аргайл — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Бристоль Сити» (0:2).
Ранее «Пилигримы» также остались без очков, когда в предыдущем туре второго английского дивизиона на выезде потерпели разгромное поражение от «Ковентри» (0:4).
Не сыграют: травмированы — Бунду, Харди, Обафеми, Эдвардс, Тиджани, Уиттакер, Хэтч, дисквалифицирован — Райт.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Плимут» не выиграл при семи поражениях и трех ничьих.
Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому сыграть даже вничью будет для него крайне сложной задачей, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Мустафа Бунду, Морган Уиттакер и Андре Грэй — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с тремя голами.
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 24-х туров английского Чемпионшипа находится на 10-й позиции в середине турнирной таблицы.
Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на 12 очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал разгромну победу над «Портсмут» (3:0).
Перед этим в 23-м туре второго английского дивизиона «Зарянки» также одержали победу, когда в собственных стенах минимально обыграли «Лутон Таун» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Армстронг, Бенарус, Сайкс, Уильямс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» выиграл и проиграл лишь раз в пяти последних матчах при двух ничьих.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть перевес в классе над нынешним соперником.
Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Плимут» проиграл
- в шести из восьми последних матчей «Плимута» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Бристоль Сити» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа «Плимута» — в 3.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их одном из двух последних домашних поединков.
При этом гости выиграли в их двух последних матчах.
Ставка: «Бристоль Сити» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: только одна команда забьет за 2.45