1 января в 25-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Плимут» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Плимут» — «Бристоль Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Плимут»

Турнирное положение: «Плимут» по итогам 22-х туров английского Чемпионшипа находится на последней, 24-й позиции в турнирной таблице.

Команда при этом только на четыре балла отстает от безопасной 21-й строчки, поэтому ее шансы на выживание во втором дивизионе страны все еще немалы.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Бристоль Сити» (0:2).

Ранее «Пилигримы» также остались без очков, когда в предыдущем туре второго английского дивизиона на выезде потерпели разгромное поражение от «Ковентри» (0:4).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Бунду, Харди, Обафеми, Эдвардс, Тиджани, Уиттакер, Хэтч, дисквалифицирован — Райт.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Плимут» не выиграл при семи поражениях и трех ничьих.

Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому сыграть даже вничью будет для него крайне сложной задачей, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Мустафа Бунду, Морган Уиттакер и Андре Грэй — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с тремя голами.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 24-х туров английского Чемпионшипа находится на 10-й позиции в середине турнирной таблицы.

Команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на 12 очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал разгромну победу над «Портсмут» (3:0).

Перед этим в 23-м туре второго английского дивизиона «Зарянки» также одержали победу, когда в собственных стенах минимально обыграли «Лутон Таун» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Армстронг, Бенарус, Сайкс, Уильямс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» выиграл и проиграл лишь раз в пяти последних матчах при двух ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть перевес в классе над нынешним соперником.

Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Плимут» проиграл

в шести из восьми последних матчей «Плимута» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Бристоль Сити» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, победа «Плимута» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их одном из двух последних домашних поединков.

При этом гости выиграли в их двух последних матчах.

Ставка: «Бристоль Сити» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: только одна команда забьет за 2.45