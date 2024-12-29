29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сампдория» и «Пиза». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сампдория» — «Пиза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сампдория»

Турнирное положение: Генуэзцы сражаются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Сампдория» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Генуэзцы не смогли переиграть «Каррарезе» (1:1).

А вот до того команда расписала мировую с «Кремонезе» (1:1). При этом кубковый поединок с «Ромой» завершился обидным поражением (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 паритета. В этих поединках «Сампдория» забила 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бартош Берешинский, Симоне Романьоли — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Генуэзцы на 4 очка отстают от первой восьмерки. Вот только не побеждает команда еще с конца октября.

Матчи против «Пизы» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Сампдория» победила дважды при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ничего другого «самп» уже не остается, иначе мечты о возвращении в элиту нужно будет отложить.

«Пиза»

Турнирное положение: Пизанцы борются за прямое повышение в классе. Ныне они находятся на 2 месте турнирной таблицы Серии B.

Причем «Пиза» настреляла 35 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 18 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Пизанцы сумели переиграть «Сассуоло» (3:1).

До того пизанцы минимально уступили «Модене». А вот поединок с «Бари» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пиза» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Пизанцы проводят довольно продуктивный отрезок. Команда лишь на 3 очка отстает от лидера Серии B «Сассуоло».

При этом «Пиза» явно намерена сохранить свои нынешние позиции. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Пизанцы имеют вполне-себе надежные тылы. Да и вообще, оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче находится в кризисном состоянии.

Статистика для ставок

«Пиза» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

«Сампдория» не побеждает уже 2 месяца

«Пиза» в 3 последних очных поединках обыграла генуэзцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сампдория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Пиза» явно постарается утвердиться в зоне прямого повышения в классе, и уж точно будет активно атаковать.

Генуэзцы в последних матчах явно не преуспевали, не побеждая уже два календарных месяца.

Ставка: Победа «Пизы» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30