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    Очередная неудача «самп»?!

    «Сампдория» — «Пиза». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Серия B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Пиза»
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    «Сампдория»
    29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сампдория» и «Пиза». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сампдория» — «Пиза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 29 Декабря 2024 года

    Сампдория

  • Генуя
    •  Сампдория 21:30 Пиза

    Пиза

  • Италия. Серия B
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    «Сампдория»

    Турнирное положение: Генуэзцы сражаются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сампдория» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.

    Сампдория — Пиза: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Генуэзцы не смогли переиграть «Каррарезе» (1:1).

    А вот до того команда расписала мировую с «Кремонезе» (1:1). При этом кубковый поединок с «Ромой» завершился обидным поражением (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 паритета. В этих поединках «Сампдория» забила 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Бартош Берешинский, Симоне Романьоли — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Генуэзцы на 4 очка отстают от первой восьмерки. Вот только не побеждает команда еще с конца октября.

    Матчи против «Пизы» для команды исторически складываются неудачно. В пяти очных поединках «Сампдория» победила дважды при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Ничего другого «самп» уже не остается, иначе мечты о возвращении в элиту нужно будет отложить.

    «Пиза»

    Турнирное положение: Пизанцы борются за прямое повышение в классе. Ныне они находятся на 2 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Пиза» настреляла 35 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 18 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Пизанцы сумели переиграть «Сассуоло» (3:1).

    До того пизанцы минимально уступили «Модене». А вот поединок с «Бари» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пиза» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Пизанцы проводят довольно продуктивный отрезок. Команда лишь на 3 очка отстает от лидера Серии B «Сассуоло».

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    При этом «Пиза» явно намерена сохранить свои нынешние позиции. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    Пизанцы имеют вполне-себе надежные тылы. Да и вообще, оборона команды дает результативный сбой в среднем реже раза за матч.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче находится в кризисном состоянии.

    Статистика для ставок

    • «Пиза» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

    • «Сампдория» не побеждает уже 2 месяца

    • «Пиза» в 3 последних очных поединках обыграла генуэзцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сампдория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Пиза» явно постарается утвердиться в зоне прямого повышения в классе, и уж точно будет активно атаковать.

    Генуэзцы в последних матчах явно не преуспевали, не побеждая уже два календарных месяца.

    Ставка: Победа «Пизы» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

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    «Сампдория» — «Пиза»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Очередная неудача «самп»?!
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