29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и КПР. Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — КПР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» нынче не ходят в борцах за стыки. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Норвич» весьма результативно атакует, отличившись 37 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза в 22 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Сандерленду» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Бёрнли» (1:2). При этом чуть ранее она расписала сухую мировую с «Портсмутом».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Норвич» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канарейки» давненько не знают радости побед. Последняя виктория была добыта еще месяц назад.

Матчи против «рейнджеров» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Норвич» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «канарейкам» срочно необходимо прибавлять в плане надежности своих тылов.

КПР

Турнирное положение: «Рейнджеры» бьются за выживание во втором по рангу английском дивизионе. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем КПР в 22 матчах наколотил лишь 23 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Рейнджеры» переиграли «Престон» (2:1).

До того команда не сумела переиграть «Бристоль Сити» (1:1). А вот встреча с «Оксфорд Юнайтед» завершилась убедительной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах КПР победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Рейнджеры» намерены максимально оторваться от зоны вылета. Нынешний гандикап от опасной зоны составляет 7 очков.

При этом КПР в среднем пропускает несколько чаще гола за матч. Да и серия без поражений продолжается уже полтора месяца.

«Рейнджеры» имеют вполне приличный по именам состав. Вот только забивает команда в среднем лишь гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Рейнджеры» сильно прибавили в последнее время.

Статистика для ставок

«Норвич» не побеждал в 4 своих последних матчах

КПР забивает в среднем лишь гол за матч

КПР не проигрывает уже полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены подняться поближе к зоне стыков.

Оборона «Норвича» ошибается уж слишком часто, плюс оппонент заметно прибавил в последних матчах.

Ставка: Победа КПР за 3.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00