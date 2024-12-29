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    Сумеют ли «рейнджеры» загнать «канареек»?

    «Норвич» — КПР. Ставка (к. 3.90) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — КПР
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    «Норвич»
    29 декабря в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Норвич» и КПР. Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Норвич» — КПР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2024 года

    Норвич Сити

  • Норидж
    •  Норвич Сити 15:30 Куинз Парк Рейнджерс

    Куинз Парк Рейнджерс

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» нынче не ходят в борцах за стыки. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Норвич» весьма результативно атакует, отличившись 37 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 34 раза в 22 поединках.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Сандерленду» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Бёрнли» (1:2). При этом чуть ранее она расписала сухую мировую с «Портсмутом».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Норвич» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канарейки» давненько не знают радости побед. Последняя виктория была добыта еще месяц назад.

    Матчи против «рейнджеров» для команды исторически складываются успешно. В пяти последних очных поединках «Норвич» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «канарейкам» срочно необходимо прибавлять в плане надежности своих тылов.

    КПР

    Турнирное положение: «Рейнджеры» бьются за выживание во втором по рангу английском дивизионе. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем КПР в 22 матчах наколотил лишь 23 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Рейнджеры» переиграли «Престон» (2:1).

    До того команда не сумела переиграть «Бристоль Сити» (1:1). А вот встреча с «Оксфорд Юнайтед» завершилась убедительной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах КПР победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Рейнджеры» намерены максимально оторваться от зоны вылета. Нынешний гандикап от опасной зоны составляет 7 очков.

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    При этом КПР в среднем пропускает несколько чаще гола за матч. Да и серия без поражений продолжается уже полтора месяца.

    «Рейнджеры» имеют вполне приличный по именам состав. Вот только забивает команда в среднем лишь гол за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Рейнджеры» сильно прибавили в последнее время.

    Статистика для ставок

    • «Норвич» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • КПР забивает в среднем лишь гол за матч

    • КПР не проигрывает уже полтора месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены подняться поближе к зоне стыков.

    Оборона «Норвича» ошибается уж слишком часто, плюс оппонент заметно прибавил в последних матчах.

    Ставка: Победа КПР за 3.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    «Норвич» — КПР: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «рейнджеры» загнать «канареек»?
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