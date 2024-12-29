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    Кто выиграет битву за зону еврокубков?

    «Фулхэм» — «Борнмут». Соперники находятся рядом с зоной еврокубков — удастся ли кому-то из них туда подняться? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.95

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Борнмут»
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    Рауль Хименес
    «Фулхэм» примет на своем поле «Борнмут» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 29 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Борнмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2024 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 18:00 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине таблицы, поэтому претендует на попадание в еврокубки.

    Команда находится на восьмой позиции и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-5), а также от нынешнего соперника.

    Фулхэм — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле сумел одержать победу над «Челси» (2:1).

    В предыдущем поединке в 17-м туре английского первенства «Дачники» теперь уже на собственном поле сыграли в нулевую ничью с «Саутгемптоном» — 0:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Берге, Смит-Роу, Рид, Тете, Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Фулхэм» ни разу не проиграл при двух победах и четырех ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам если не победу, то по крайней мере ничью, особенно если учесть фактор своего поля. Остается вопрос, сколько у них будет сил после выездной победы над «Челси».

    Алекс Ивоби и Рауль Хименес — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с пятью голами.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится аккурат под зоной еврокубков (топ-5).

    Команда занимает шестое место и лишь по дополнительным показателям уступает зоне континентальных турниров, а также на один балл опережает сразу трех ближайших преследователей, включая «Фулхэм».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства «Вишни» в домашних стенах потеряли очки в игре с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Ранее в 17-м туре национального первенства коллектив одержал три очка благодаря знаковой победе над «Манчестер Юнайтед» на выезде с разгромным счетом 3:0.

    Не сыграют: травмированы — Тавернье, Скотт, Синистерра, Араухо, Сенеси, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже игра и состоится на выезде против примерно равного себе соперника.

    Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фулхэм» сыграл вничью

    • в трех из пяти последних матчей «Борнмута» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Борнмут» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, победа «Борнмута» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 1,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

    Вместе с тем, в двух последних поединках хозяева не выиграли.

    Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды поделят очки, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фулхэма».

    Ставка: ничья за 3.60

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    «Фулхэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за зону еврокубков?
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