Фулхэм
Борнмут
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги находится в верхней половине таблицы, поэтому претендует на попадание в еврокубки.
Команда находится на восьмой позиции и лишь на один балл отстает от зоны континентальных турниров (топ-5), а также от нынешнего соперника.
Фулхэм — Борнмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на чужом поле сумел одержать победу над «Челси» (2:1).
В предыдущем поединке в 17-м туре английского первенства «Дачники» теперь уже на собственном поле сыграли в нулевую ничью с «Саутгемптоном» — 0:0.
Не сыграют: травмированы — Берге, Смит-Роу, Рид, Тете, Нельсон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу, «Фулхэм» ни разу не проиграл при двух победах и четырех ничьих.
Такая форма обещает хозяевам если не победу, то по крайней мере ничью, особенно если учесть фактор своего поля. Остается вопрос, сколько у них будет сил после выездной победы над «Челси».
Алекс Ивоби и Рауль Хименес — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с пятью голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 18-ти туров английской Премьер-лиги (АПЛ) находится аккурат под зоной еврокубков (топ-5).
Команда занимает шестое место и лишь по дополнительным показателям уступает зоне континентальных турниров, а также на один балл опережает сразу трех ближайших преследователей, включая «Фулхэм».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства «Вишни» в домашних стенах потеряли очки в игре с «Кристал Пэлас» (0:0).
Ранее в 17-м туре национального первенства коллектив одержал три очка благодаря знаковой победе над «Манчестер Юнайтед» на выезде с разгромным счетом 3:0.
Не сыграют: травмированы — Тавернье, Скотт, Синистерра, Араухо, Сенеси, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.
Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже игра и состоится на выезде против примерно равного себе соперника.
Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Фулхэм» сыграл вничью
- в трех из пяти последних матчей «Борнмута» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей «Борнмут» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, победа «Борнмута» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 1,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.
Вместе с тем, в двух последних поединках хозяева не выиграли.
Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды поделят очки, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Фулхэма».
Ставка: ничья за 3.60