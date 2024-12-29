29 декабря в 24-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Портсмут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Портсмут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 23-х туров английского Чемпионшипа находится на 11-й позиции в середине турнирной таблицы.

Команда на семь баллов отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на 11 очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Лутон Таун» (1:0).

Перед этим «Зарянки» остались без очков, когда в предыдущем туре второго английского дивизиона потерпели выездное поражение от «Вест Бромвича» (0:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Армстронг, Сайкс, Уильямс, Бенарус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, его шансы на три очка все же высоки, если учесть его преимущество в классе, а также фактор своего поля.

Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с шестью голами.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Портсмут» после 21-го поединка английского Чемпионшипа набрал 20 баллов и находится непосредственно с зоной вылета.

Команда занимает безопасную 21-ю позицию, опережая зону понижения в классе только на один балл. Правда, не стоит забывать, что у нее сразу две игры в запасе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Уотфорда» (1:2).

Перед этим в 22-м туре второго английского дивизиона «Помпи» одержали победу, когда в собственных стенах разгромили «Ковентри Сити» с результатом 4:1.

Не сыграют: травмированы — Блэр, Фаррелл, О'Махони, Уильямс, Шоунесси, Пул, Йенги, Боуат, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Портсмут» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

Каллум Ланг — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Бристоль Сити» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Портсмута» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Портсмут» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.85, победа «Портсмута» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей было иначе, меньшая результативность поединков его соперника-фаворита здесь должна стать решающим фактором.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Бристоль Сити» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.30