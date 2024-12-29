Бристоль Сити
Портсмут
«Бристоль Сити»
Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам 23-х туров английского Чемпионшипа находится на 11-й позиции в середине турнирной таблицы.
Команда на семь баллов отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на 11 очков опережает зону вылета (22-24-я строчки).
Бристоль Сити — Портсмут: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Лутон Таун» (1:0).
Перед этим «Зарянки» остались без очков, когда в предыдущем туре второго английского дивизиона потерпели выездное поражение от «Вест Бромвича» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Армстронг, Сайкс, Уильямс, Бенарус, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, его шансы на три очка все же высоки, если учесть его преимущество в классе, а также фактор своего поля.
Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с шестью голами.
«Портсмут»
Турнирное положение: «Портсмут» после 21-го поединка английского Чемпионшипа набрал 20 баллов и находится непосредственно с зоной вылета.
Команда занимает безопасную 21-ю позицию, опережая зону понижения в классе только на один балл. Правда, не стоит забывать, что у нее сразу две игры в запасе.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Уотфорда» (1:2).
Перед этим в 22-м туре второго английского дивизиона «Помпи» одержали победу, когда в собственных стенах разгромили «Ковентри Сити» с результатом 4:1.
Не сыграют: травмированы — Блэр, Фаррелл, О'Махони, Уильямс, Шоунесси, Пул, Йенги, Боуат, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Портсмут» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.
Каллум Ланг — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с девятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Бристоль Сити» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Портсмута» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Портсмут» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бристоль Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.85, победа «Портсмута» — в 4.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
И хотя в трех последних матчах гостей было иначе, меньшая результативность поединков его соперника-фаворита здесь должна стать решающим фактором.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Бристоль Сити» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.30