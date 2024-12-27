Ауд-Хеверле Лёвен
Беерсхот
«АХ Лёвен»
Турнирное положение: Эта команда традиционно ходит в середняках лиги. Ныне она пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
При этом «АХ Лёвен» на 6 очков отстает от шестой позиции. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться баллами. Поражение от «Серкль Брюгге» получилось минимальным.
При этом «АХ Лёвен» до того с минимальным счетом одолел «Шарлеруа». А вот немногим ранее команда подписала мировое соглашение со «Стандардом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «АХ Лёвен» потенциально способен побороться за попадание в топ-6. Вот только пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Поединки с «Беерсхот-Вильрейком» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «АХ Лёвен» победил 2 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и «Беерсхот-Вильрейку» команда не проигрывает уже без малого 3 года.
«Беерсхот-Вильрейк»
Турнирное положение: «Беерсхот-Вильрейк» проводит крайне слабый сезон. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Беерсхот-Вильрейк» имеет крайне ненадежные тылы. В 19 поединках чемпионата Бельгии команда пропустила аж 40 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Поединок с «Кортрейком» завершился паритетом (2:2).
При этом до того команда не дала себя обыграть «Стандарду» (0:0). Плюс встреча с «Андерлехтом» завершилась коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Беерсхот-Вильрейк» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Беерсхот-Вильрейк» пока что твердо стоит на вылет. Причем отставание от 15 строчки измеряется 6 очками.
В этой встрече «Беерсхот-Вильрейк» намерен разжиться заветными баллами. Плюс в двух своих последних поединках команда не проигрывала.
Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет почти в оптимальном сочетании. Да и соперник не блещет пресловутой стабильностью.
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только «Беерсхот-Вильрейк» в среднем забивает чуть реже гола за матч.
Статистика для ставок
- «АХ Лёвен» в среднем забивает меньше 2 голов за матч
- «Беерсхот-Вильрейк» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «АХ Лёвен» в 2 последних очных поединках не пропускал от «Беерсхот-Вильрейка»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «АХ Лёвен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.
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Прогноз: «Беерсхот-Вильрейк» имеет проблемы с надежностью тылов, да и не побеждает 4 матча кряду.
Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, да и оппонент нынче не блещет стабильностью.
Ставка: Победа «АХ Лёвен» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25