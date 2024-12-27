27 декабря в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу сыграют «АХ Лёвен» и «Беерсхот-Вильрейк». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «АХ Лёвен» — «Беерсхот-Вильрейк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«АХ Лёвен»

Турнирное положение: Эта команда традиционно ходит в середняках лиги. Ныне она пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

При этом «АХ Лёвен» на 6 очков отстает от шестой позиции. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться баллами. Поражение от «Серкль Брюгге» получилось минимальным.

При этом «АХ Лёвен» до того с минимальным счетом одолел «Шарлеруа». А вот немногим ранее команда подписала мировое соглашение со «Стандардом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «АХ Лёвен» потенциально способен побороться за попадание в топ-6. Вот только пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Поединки с «Беерсхот-Вильрейком» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных встреч «АХ Лёвен» победил 2 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и «Беерсхот-Вильрейку» команда не проигрывает уже без малого 3 года.

«Беерсхот-Вильрейк»

Турнирное положение: «Беерсхот-Вильрейк» проводит крайне слабый сезон. Команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Беерсхот-Вильрейк» имеет крайне ненадежные тылы. В 19 поединках чемпионата Бельгии команда пропустила аж 40 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Поединок с «Кортрейком» завершился паритетом (2:2).

При этом до того команда не дала себя обыграть «Стандарду» (0:0). Плюс встреча с «Андерлехтом» завершилась коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Беерсхот-Вильрейк» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Беерсхот-Вильрейк» пока что твердо стоит на вылет. Причем отставание от 15 строчки измеряется 6 очками.

В этой встрече «Беерсхот-Вильрейк» намерен разжиться заветными баллами. Плюс в двух своих последних поединках команда не проигрывала.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет почти в оптимальном сочетании. Да и соперник не блещет пресловутой стабильностью.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только «Беерсхот-Вильрейк» в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Статистика для ставок

«АХ Лёвен» в среднем забивает меньше 2 голов за матч

«Беерсхот-Вильрейк» в среднем пропускает 2 гола за матч

«АХ Лёвен» в 2 последних очных поединках не пропускал от «Беерсхот-Вильрейка»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АХ Лёвен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Беерсхот-Вильрейк» имеет проблемы с надежностью тылов, да и не побеждает 4 матча кряду.

Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, да и оппонент нынче не блещет стабильностью.

Ставка: Победа «АХ Лёвен» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25