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    «Вест Бромвич» загонит «баранов»

    «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»
    26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби Каунти» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Дерби Каунти

  • Дерби
    •  Дерби Каунти 20:30 Вест Бромвич

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •

    «Дерби Каунти»

    Турнирное положение: «Бараны» нынче борются за выживание во втором по силе английском дивизионе. На данный момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дерби Каунти» не столь ярко атакует, отличившись 27 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 раз в 22 поединках.

    Дерби Каунти — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бараны» уступили «Лутон Тауну» (1:2).

    До того команда сумела переиграть «Портсмут» (4:0). При этом чуть ранее она не дала себя одолеть крепкому «Бёрнли» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Дерби Каунти» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бараны» всего на 6 очков опережают зону вылета. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    Матчи против «Вест Бромвича» для команды исторически складываются удачно. В пяти последних очных поединках «Дерби Каунти» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. Вот только «баранам» срочно необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Дрозды» сражаются за попадание в топ-6. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Вест Бромвич» в 21 матче отличился 24 мячами в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Дрозды» были биты «Уотфордом» (1:2).

    До того команда сумела переиграть «Ковентри» (2:0). А вот встреча с «Шеффилд Юнайтед» завершилась подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Бромвич» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дрозды» намерены приблизиться к зоне стыков. Нынче отставание от 6 позиции измеряется 3 очками.

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    При этом «Вест Бромвич» в среднем пропускает меньше гола за матч. Вот только в плане реализации у команды имеются заметные проблемы.

    «Дрозды» имеют вполне приличный по именам состав. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. «Вест Бромвич» постарается сыграть на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • «Дерби Каунти» обыграл «дроздов» в 2 последних очных поединках

    • Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч

    • «Вест Бромвич» пропустил 16 мячей в 21 поединке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные гости прекрасно обороняются, плюс твёрдо намерены попасть в зону стыков.

    «Вест Бромвич» имеет качественный состав, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Ставка: Победа «Вест Бромвича» за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Вест Бромвич» загонит «баранов»
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