22 декабря в 17-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Кайсериспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсериспор» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кайсериспор»

Турнирное положение: «Звёзды Анатолии» бьются за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы Суперлиги.

При этом «Кайсериспор» на один балл отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды составляет ровно гол за матч.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Поединок с «Антальяспором» завершился коллизией (0:2).

При этом «Кайсериспор» до того переиграл «Аланьяспор» (2:0). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Ризеспора» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Звёзды Анатолии» все никак не могут выбраться из опасной зоны. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

При этом «Кайсериспор» традиционно неудачно противостоит стамбульцам. Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Да и положение команды явно не назовешь столь безвыходным.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» несется к чемпионскому титулу. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» имеет не столь надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Турции команда пропустила 18 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В перестрелке был обыгран «Трабзонспор» (4:3).

При этом до того команда не смогла одолеть «Мальме» (2:2). Зато встреча с «Сивасспором» завершилась натужной викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» отпраздновал 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Мауро Икарди — травмирован. Роланд Шаллаи — дисквалифицирован.

Состояние команды: Стамбульцы опережают ближайшего преследователя на 6 очков. Да и забивает команда в среднем чуть реже 3 мячей за матч.

Команда не проигрывает еще с конца августа. При этом «Галатасарай» имеет самую сильную атаку в турецкой Суперлиге.

При этом стамбульцы в трех последних очных поединках с «Кайсериспором» победили дважды при одном паритете. Да и пропустила команда всего 1 мяч в этих матчах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Стамбульцы способны еще поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Галатасарай» забивает чаще всех в лиге — 42 гола

«Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Галатасарай» не проигрывает уже почти 4 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: Стамбульцы явно сильнее соперника, да и терять очки на ровном месте не собираются.

Номинальные гости явно будут действовать с позиции силы, плюс забивать в их составе есть кому.

Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.00