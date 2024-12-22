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    «Галатасарай» учинит разгром «Кайсериспору»

    «Кайсериспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Суперлига, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Галатасарай»
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    Виктор Осимхен
    22 декабря в 17-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Кайсериспор» и «Галатасарай». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсериспор» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 22 Декабря 2024 года

    Кайсериспор

  • Кайсери
    •  Кайсериспор 16:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
    •

    «Кайсериспор»

    Турнирное положение: «Звёзды Анатолии» бьются за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    При этом «Кайсериспор» на один балл отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды составляет ровно гол за матч.

    Кайсериспор — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Поединок с «Антальяспором» завершился коллизией (0:2).

    При этом «Кайсериспор» до того переиграл «Аланьяспор» (2:0). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Ризеспора» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Звёзды Анатолии» все никак не могут выбраться из опасной зоны. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    При этом «Кайсериспор» традиционно неудачно противостоит стамбульцам. Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Да и положение команды явно не назовешь столь безвыходным.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» несется к чемпионскому титулу. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Галатасарай» имеет не столь надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Турции команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В перестрелке был обыгран «Трабзонспор» (4:3).

    При этом до того команда не смогла одолеть «Мальме» (2:2). Зато встреча с «Сивасспором» завершилась натужной викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» отпраздновал 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Мауро Икарди — травмирован. Роланд Шаллаи — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Стамбульцы опережают ближайшего преследователя на 6 очков. Да и забивает команда в среднем чуть реже 3 мячей за матч.

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    Команда не проигрывает еще с конца августа. При этом «Галатасарай» имеет самую сильную атаку в турецкой Суперлиге.

    При этом стамбульцы в трех последних очных поединках с «Кайсериспором» победили дважды при одном паритете. Да и пропустила команда всего 1 мяч в этих матчах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Стамбульцы способны еще поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Галатасарай» забивает чаще всех в лиге — 42 гола

    • «Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Галатасарай» не проигрывает уже почти 4 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

    Прогноз: Стамбульцы явно сильнее соперника, да и терять очки на ровном месте не собираются.

    Номинальные гости явно будут действовать с позиции силы, плюс забивать в их составе есть кому.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.00

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    «Кайсериспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» учинит разгром «Кайсериспору»
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