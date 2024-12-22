Кайсериспор
Галатасарай
«Кайсериспор»
Турнирное положение: «Звёзды Анатолии» бьются за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы Суперлиги.
При этом «Кайсериспор» на один балл отстает от спасительной 15 позиции. А вот средняя результативность команды составляет ровно гол за матч.
Кайсериспор — Галатасарай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. Поединок с «Антальяспором» завершился коллизией (0:2).
При этом «Кайсериспор» до того переиграл «Аланьяспор» (2:0). А вот немногим ранее команда потерпела поражение от «Ризеспора» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Звёзды Анатолии» все никак не могут выбраться из опасной зоны. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
При этом «Кайсериспор» традиционно неудачно противостоит стамбульцам. Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Да и положение команды явно не назовешь столь безвыходным.
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Галатасарай» несется к чемпионскому титулу. Команда на данный момент находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Галатасарай» имеет не столь надежные тылы. В 15 поединках чемпионата Турции команда пропустила 18 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В перестрелке был обыгран «Трабзонспор» (4:3).
При этом до того команда не смогла одолеть «Мальме» (2:2). Зато встреча с «Сивасспором» завершилась натужной викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Галатасарай» отпраздновал 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: Мауро Икарди — травмирован. Роланд Шаллаи — дисквалифицирован.
Состояние команды: Стамбульцы опережают ближайшего преследователя на 6 очков. Да и забивает команда в среднем чуть реже 3 мячей за матч.
Команда не проигрывает еще с конца августа. При этом «Галатасарай» имеет самую сильную атаку в турецкой Суперлиге.
При этом стамбульцы в трех последних очных поединках с «Кайсериспором» победили дважды при одном паритете. Да и пропустила команда всего 1 мяч в этих матчах.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Стамбульцы способны еще поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Галатасарай» забивает чаще всех в лиге — 42 гола
- «Кайсериспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Галатасарай» не проигрывает уже почти 4 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.
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Прогноз: Стамбульцы явно сильнее соперника, да и терять очки на ровном месте не собираются.
Номинальные гости явно будут действовать с позиции силы, плюс забивать в их составе есть кому.
Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.00