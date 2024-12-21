21 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Болонья». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» по итогам 16-ти туров итальянского первенства набрал 19 очков и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 11-ю строчку и на девять баллов отстает от зоны еврокубков, а также на пять пунктов опережает зону вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Серии А «Быки» на чужом поле одержали победу над «Эмполи» (1:0).

Перед этим в 15-м туре итальянского первенства коллектив набрал только один пункт, на выезде сыграв вничью с «Дженоа» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Схюрс, Ильхан, Сапата, дисквалифицирован — Сауль Коко.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Торино» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учитывать нынешнее хорошее состояние соперника.

Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам 15-ти поединков итальянского первенства набрала 25 очков и демонстрирует претензии на выход в еврокубки.

Команда занимает седьмую строчку и на три балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), но провела на игру меньше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 16-м туре национального чемпионата «россоблу» на своем поле обыграли «Фиорентину» (1:0).

Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив на чужом поле поделил очки с «Бенфикой» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированы — Ндойе, Миранда, Эбишер, Эль-Аззузи, Орсолини, Камбьяги, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Словом, у коллектива неплохая форма, что позволяет ему рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть не лучшую форму соперника.

Риккардо Орсолини, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Торино» забивала только одна команда

в шести из восьми последних матчей «Болоньи» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Болонья» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.85, победа «Торино» — в 3.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забил только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Болонья» победит за 2.55