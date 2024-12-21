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    Прервет ли «Торино» беспроигрышную серию «Болоньи»?

    «Торино» — «Болонья». Гости не проигрывают пять поединков кряду, но покончат ли с этим хозяева 21 декабря? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 2.35

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Болонья»
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    Сантьяго Кастро («Болонья»)
    21 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Болонья». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Декабря 2024 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 17:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
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    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» по итогам 16-ти туров итальянского первенства набрал 19 очков и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 11-ю строчку и на девять баллов отстает от зоны еврокубков, а также на пять пунктов опережает зону вылета.

    Торино — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура Серии А «Быки» на чужом поле одержали победу над «Эмполи» (1:0).

    Перед этим в 15-м туре итальянского первенства коллектив набрал только один пункт, на выезде сыграв вничью с «Дженоа» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Схюрс, Ильхан, Сапата, дисквалифицирован — Сауль Коко.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Торино» выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам плохие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учитывать нынешнее хорошее состояние соперника.

    Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам 15-ти поединков итальянского первенства набрала 25 очков и демонстрирует претензии на выход в еврокубки.

    Команда занимает седьмую строчку и на три балла отстает от зоны континентальных турниров (топ-6), но провела на игру меньше.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 16-м туре национального чемпионата «россоблу» на своем поле обыграли «Фиорентину» (1:0).

    Перед этим в 15-м туре национального чемпионата коллектив на чужом поле поделил очки с «Бенфикой» с результатом 0:0.

    Не сыграют: травмированы — Ндойе, Миранда, Эбишер, Эль-Аззузи, Орсолини, Камбьяги, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» не проиграла при трех победах и двух ничьих.

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    Словом, у коллектива неплохая форма, что позволяет ему рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть не лучшую форму соперника.

    Риккардо Орсолини, который травмирован — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Торино» забивала только одна команда

    • в шести из восьми последних матчей «Болоньи» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Болонья» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.85, победа «Торино» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забил только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Болонья» победит за 2.55

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    «Торино» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Торино» беспроигрышную серию «Болоньи»?
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