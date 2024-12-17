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    «Сарагоса» наконец-то обыграет «Овьедо»?

    «Сарагоса» — «Овьедо». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Овьедо»
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    «Сарагоса»
    Во вторник, 20 декабря, в 20-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» дома примет «Овьедо». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сарагоса» — «Овьедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Декабря 2024 года

    Сарагоса

  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 23:15 Овьедо

    Овьедо

  • Испания. Сегунда
    •

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: По итогам 19 сыгранных матчей в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с 26 очками идет на 12 строке, уступая четыре балла зоне плей-офф.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, пять раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 28:23.

    Сарагоса — Овьедо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Арагонцы» в минувшем туре первенства страны на выезде потерпели фиаско от «Эйбара» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они в гостях поделили очки с «Депортиво», сыграв вничью 1:1. Перед этим же они в родных стенах уступили со счетом 0:1 «Альбасете» и сыграли в гостях вничью с «Кордовой» 2:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Сарагосы» 7-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. За это время команда расписала аж пять мировых исходов и потерпела два фиаско. Непосредственно в рамках Сегунды в данном отрезке коллектив дважды уступил и четыре матча закончил вничью. А выиграть в чемпионате коллектив смог только дважды за предыдущие девять встреч.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы в турнирной таблице Сегунды на текущий момент с 32 очками идут на четвертой строке, уступая три пункта второй.

    «Овьедо» выиграл девять встреч из 19 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 28:24.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «карбайонцы» дома обыграли «Гранаду» со счетом 2:0, а игровым дне ранее они в гостях разгромил «Ферроль» со счетом 5:1, прервав на тот момент серию из двух поражений подряд.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Синие» отлично провели свои два последних поединка чемпионата, выиграв их с общим счетом 7:1. Перед этим же они дважды крупно проиграл — 0:3 и 0:4. И этими неудачами «Овьедо» прервал на тот момент свою 3-матчевую серию без поражений, где расписал один мировой результат и дважды смог выиграть, но в данном отрезке он не смог сохранить свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне на поле «Сарагосы» эти команды сыграли вничью со счетом 0:0

    • В четырех из шести очных противостояний данных команд была ничья и дважды выиграл «Овьедо»

    • «Сарагоса» не может обыграть «Овьедо» уже на протяжении десяти встреч подряд

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сарагосы» — 2.49, победа «Овьедо» — 3.05, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.48 и 1.54 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на о, что в поединке будет забито несколько мячей, ведь данные команды в своих последних отрезке исправно забивают.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.84.

    Прогноз: И еще прогнозируем здесь победу «Сарагосы», которая будет намерена прервать длительную негативную серию против «Овьедо».

    Ставка: победа «Сарагосы» 2.49.

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