14 декабря в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Плимут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямой выход в АПЛ. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Шеффилд Юнайтед» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 11 раз в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Клинки» минимально переиграли «Миллуолл».

До того команда не сумела переиграть «Вест Бромвич» (2:2). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сандерленд».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Олли Арбластер, Киффер Мур — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Клинки» уже на 4 очка оторвались от зоны стыков. А вот серия без поражений тянется с конца октября.

Матчи против «Плимута» для команды исторически складываются весьма успешно. В пяти последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены удержаться на вершине. Вот только «клинкам» необходимо прибавлять в плане реализации.

«Плимут»

Турнирное положение: «Пилигримы» на данном этапе бьются за выживание. Ныне команда находится на 23 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Плимут» в 19 матчах забил 19 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 40 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пилигримы» дома были биты «Суонси» (1:2).

До того команда по всем статьям уступила «Бристоль Сити» (0:4). Да и встреча с «Норвичем» завершилась полным провалом (1:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 15 пропущенных.

Не сыграют: Ибрагим Сиссоко, Джо Эдвардс, Морган Уиттакер — травмированы.

Состояние команды: «Пилигримы» лишь по дополнительным показателям отстают от спасительной 21 позиции. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Плимут» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и серия из трёх поражений кряду говорит о кризисе внутри команды.

В кадровом плане у команды тоже не все так позитивно. Лазарет никак не опустеет, причем в нем находится ряд лидеров.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пилигримы» уже 17 лет не обыгрывали «клинков».

Статистика для ставок

«Плимут» проиграл в 3 своих последних поединках

«Клинки» не проигрывают с конца октября

«Плимут» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены закрепиться в дуэте лидеров Чемпионшипа.

«Клинки» уж точно будут активно атаковать с первых минут матча, и явно способны преуспеть в плане реализации.

Ставка: Фора «Шеффилд Юнайтед» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75