ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы» Колби КовингтонКовингтон против Бакли, реванш Раисова с Резниковым. Анонс самых громких боев недели
    Все новости спорта

    Сумеют ли «клинки» разгромить «Плимут»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 14 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Прогнозы на Плимут Аргайл
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шеффилд Юнайтед»
    14 декабря в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Плимут». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Декабря 2024 года

    Шеффилд Юнайтед

  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 18:00 Плимут Аргайл

    Плимут Аргайл

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Клинки» сражаются за прямой выход в АПЛ. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шеффилд Юнайтед» не столь ярко атакует, отличившись 28 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 11 раз в 20 матчах.

    Шеффилд Юнайтед — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Клинки» минимально переиграли «Миллуолл».

    До того команда не сумела переиграть «Вест Бромвич» (2:2). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Сандерленд».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Олли Арбластер, Киффер Мур — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Клинки» уже на 4 очка оторвались от зоны стыков. А вот серия без поражений тянется с конца октября.

    Матчи против «Плимута» для команды исторически складываются весьма успешно. В пяти последних очных поединках «Шеффилд Юнайтед» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены удержаться на вершине. Вот только «клинкам» необходимо прибавлять в плане реализации.

    «Плимут»

    Турнирное положение: «Пилигримы» на данном этапе бьются за выживание. Ныне команда находится на 23 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Плимут» в 19 матчах забил 19 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила уже 40 раз.

  • Идеальная сделка. Как аренда Санчо стала трансферным успехом «Челси»
  • Вопреки ожиданиям, Джейдон Санчо сумел перезагрузить карьеру после перехода в «Челси»
  • 11/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Пилигримы» дома были биты «Суонси» (1:2).

    До того команда по всем статьям уступила «Бристоль Сити» (0:4). Да и встреча с «Норвичем» завершилась полным провалом (1:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Ибрагим Сиссоко, Джо Эдвардс, Морган Уиттакер — травмированы.

    Состояние команды: «Пилигримы» лишь по дополнительным показателям отстают от спасительной 21 позиции. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Плимут» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и серия из трёх поражений кряду говорит о кризисе внутри команды.

    В кадровом плане у команды тоже не все так позитивно. Лазарет никак не опустеет, причем в нем находится ряд лидеров.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пилигримы» уже 17 лет не обыгрывали «клинков».

    Статистика для ставок

    • «Плимут» проиграл в 3 своих последних поединках

    • «Клинки» не проигрывают с конца октября

    • «Плимут» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят весьма выгодно, плюс твёрдо намерены закрепиться в дуэте лидеров Чемпионшипа.

    «Клинки» уж точно будут активно атаковать с первых минут матча, и явно способны преуспеть в плане реализации.

    Ставка: Фора «Шеффилд Юнайтед» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Наэф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бодрумспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Кармиотисса
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Касымпаша — Эюпспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зволле — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альмерия — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «клинки» разгромить «Плимут»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры