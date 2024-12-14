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    Останется ли «Арсенал» на третьем месте АПЛ?

    «Арсенал» — «Эвертон». На что ставить в матче лидера и аутсайдера 14 декабря в АПЛ? Ответ — в прогнозе экспертов с коэффициентом 1.80

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Эвертон»
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    Букайо Сака
    «Арсенал» примет на своем поле «Эвертон» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 14 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 18:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 15-ти туров английской Премьер-лиги находится в зоне Лиги чемпионов на третьей позиции.

    Команда на шесть очков отстает от лидера чемпионата «Ливерпуля» и на два балла от второго в таблице «Челси», а также на два пункта опережает четвертый «Манчестер Сити».

    Арсенал Лондон — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура Лиги чемпионов клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Монако» (3:0).

    В предыдущем поединке в рамках 15-го тура английского первенства «Канониры» в чужих стенах недосчиталась важных очков в игре с «Фулхэмом», сыграв вничью 1:1.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Зинченко, Калафьори, Томиясу, Уайт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл пять раз и ни разу не проиграл при двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Кай Хаверц и Букайо Сака — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне АПЛ с пятью голами.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» после 14-ти туров английского первенства набрал только 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 15-ю позицию, на пять очков опережая зону вылета (18-20-е позиции), а также на 11 баллов отставая от зоны еврокубков (18-20-е места).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура АПЛ «Ириски» в домашних стенах одержали разгромную победу над «Вулверхэмптоном» (4:0).

    Ранее в 14-м туре английского первенства коллектив уже потерпел разгромное поражение, уступив на выезде «Манчестер Юнайтед», где теперь уже сам пропустил четыре безответных мяча.

    Не сыграют: травмированы — Кин, Гарнер, Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Эвертон» выиграл лишь раз при двух поражениях и трех ничьих.

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    Данная форма сулит гостям лишь мизерные шансы даже не на победу, а хотя бы на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе и то, что игра состоится на выезде.

    Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Арсенала» забивали обе команды

    • в шести из восьми последних матчей «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Эвертон» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.10, победа «Эвертона» — в 12.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей по крайней мере одна из команд не забивала. При этом в трех из них забивал лишь один из них.

    Вместе с тем в двух из трех последних матчей хозяев забивал только один из соперников.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Эвертона».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

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    «Арсенал» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Арсенал» на третьем месте АПЛ?
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