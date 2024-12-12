Порту
Мидтьюлланн
«Порту»
Турнирное положение: «Драконы» в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 24 месте турнирной таблицы.
При этом «Порту» в пяти стартовых турах набрал всего 5 очков. Зато атака команды выглядит достаточно уверенно, отличившись 10 забитыми мячами.
Порту — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Порту» не сумел добыть викторию. Команда расписала мировую с «Фамаликаном» (1:1).
При этом «Порту» чуть ранее одолел «Каса Пию» (2:0). А вот поединок с «Андерлехтом» завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Драконы» не проигрывали в трёх своих последних матчах. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.
В матче с «Мидьюлланном» команда явно будет максимально активно атаковать. Притом, что датчане имеют относительно надежные тылы.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Порту» уж точно постарается наконец-то проявить свои лучшие качества.
«Мидьюлланн»
Турнирное положение: Датчане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на 20 месте.
Причем «Мидьюлланн» в среднем забивает аккурат гол за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла яркую победу. «Вайле» был обыгран со счетом 3:0.
При этом до того команда уступила «Айнтрахту» Фр (1:2). А вот поединок с «Силькеборгом» завершился победой с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидьюлланн» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Эдвард Чилуфья, Дарио Осорио — травмированы.
Состояние команды: датчане сильны, вот только стабильностью результатов не отличаются. При этом команде натужно даются голы.
В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.
В кадровом плане «Мидьюлланн» имеет некоторые проблемы. Датчане и в этом поединке не предстанут в оптимальном сочетании.
Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Вот только датчанам важнее всего будет выстоять в стартовые минуты матча.
Статистика для ставок
- Датчане в среднем забивают и пропускают раз за матч
- «Порту» не проигрывал в 3 своих последних поединках
- «Драконы» в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: Португальцы явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.
«Порту» нынче весьма неплохо атакует, да и датчане не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке датчане не уступят «драконам».
Ставка: «Мидтьюлланн» не проиграет за 3.25