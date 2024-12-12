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    «Драконы» обеспечат голевое шоу!

    «Порту» — «Мидьюлланн». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Мидьюлланн»
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    «Порту»
    12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Порту» и «Мидьюлланн». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Мидьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 23:00 Мидтьюлланн

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

    При этом «Порту» в пяти стартовых турах набрал всего 5 очков. Зато атака команды выглядит достаточно уверенно, отличившись 10 забитыми мячами.

    Порту — Мидтьюлланн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Порту» не сумел добыть викторию. Команда расписала мировую с «Фамаликаном» (1:1).

    При этом «Порту» чуть ранее одолел «Каса Пию» (2:0). А вот поединок с «Андерлехтом» завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Драконы» не проигрывали в трёх своих последних матчах. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.

    В матче с «Мидьюлланном» команда явно будет максимально активно атаковать. Притом, что датчане имеют относительно надежные тылы.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Порту» уж точно постарается наконец-то проявить свои лучшие качества.

    «Мидьюлланн»

    Турнирное положение: Датчане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на 20 месте.

    Причем «Мидьюлланн» в среднем забивает аккурат гол за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла яркую победу. «Вайле» был обыгран со счетом 3:0.

    При этом до того команда уступила «Айнтрахту» Фр (1:2). А вот поединок с «Силькеборгом» завершился победой с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидьюлланн» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Эдвард Чилуфья, Дарио Осорио — травмированы.

    Состояние команды: датчане сильны, вот только стабильностью результатов не отличаются. При этом команде натужно даются голы.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.

    В кадровом плане «Мидьюлланн» имеет некоторые проблемы. Датчане и в этом поединке не предстанут в оптимальном сочетании.

    Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Вот только датчанам важнее всего будет выстоять в стартовые минуты матча.

    Статистика для ставок

    • Датчане в среднем забивают и пропускают раз за матч

    • «Порту» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Драконы» в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Португальцы явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.

    «Порту» нынче весьма неплохо атакует, да и датчане не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке датчане не уступят «драконам».

    Ставка: «Мидтьюлланн» не проиграет за 3.25

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    «Порту» — «Мидьюлланн»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Драконы» обеспечат голевое шоу!
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