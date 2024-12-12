12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Порту» и «Мидьюлланн». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Мидьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 24 месте турнирной таблицы.

При этом «Порту» в пяти стартовых турах набрал всего 5 очков. Зато атака команды выглядит достаточно уверенно, отличившись 10 забитыми мячами.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Порту» не сумел добыть викторию. Команда расписала мировую с «Фамаликаном» (1:1).

При этом «Порту» чуть ранее одолел «Каса Пию» (2:0). А вот поединок с «Андерлехтом» завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Драконы» не проигрывали в трёх своих последних матчах. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.

В матче с «Мидьюлланном» команда явно будет максимально активно атаковать. Притом, что датчане имеют относительно надежные тылы.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Порту» уж точно постарается наконец-то проявить свои лучшие качества.

«Мидьюлланн»

Турнирное положение: Датчане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на 20 месте.

Причем «Мидьюлланн» в среднем забивает аккурат гол за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла яркую победу. «Вайле» был обыгран со счетом 3:0.

При этом до того команда уступила «Айнтрахту» Фр (1:2). А вот поединок с «Силькеборгом» завершился победой с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидьюлланн» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Эдвард Чилуфья, Дарио Осорио — травмированы.

Состояние команды: датчане сильны, вот только стабильностью результатов не отличаются. При этом команде натужно даются голы.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.

В кадровом плане «Мидьюлланн» имеет некоторые проблемы. Датчане и в этом поединке не предстанут в оптимальном сочетании.

Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в тылах. Вот только датчанам важнее всего будет выстоять в стартовые минуты матча.

Статистика для ставок

Датчане в среднем забивают и пропускают раз за матч

«Порту» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Драконы» в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: Португальцы явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.

«Порту» нынче весьма неплохо атакует, да и датчане не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке датчане не уступят «драконам».

Ставка: «Мидтьюлланн» не проиграет за 3.25