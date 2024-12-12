ПАОК
Ференцварош
ПАОК
Турнирное положение: Греки в Лиге Европы проваливаются. Нынче команда пребывает на низком 27 месте турнирной таблицы.
При этом ПАОК в пяти стартовых турах набрал всего 4 очка. Да и атака команды выглядит не столь ярко, отличившись 5 забитыми мячами.
ПАОК — Ференцварош: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке ПАОК сумел добыть викторию. Команда уверенно расправилась с «Пансеррайкосом» (4:1).
При этом ПАОК чуть ранее разгромил «Эгалео» (7:1). А вот поединок с «Афины Каллифеей» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Греки победили в двух своих последних матчах. Причем в них команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.
В матче с венграми ПАОК явно намерен разжиться тремя очками. Притом, что греки всего на один пункт отстают от топ-24.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Грекам нужно исключительно побеждать, да и поднатореть в плане реализации команда способна.
«Ференцварош»
Турнирное положение: Венгры нынешний сезон проводят вполне прилично. В Лиге Европы команда сейчас находится на 11 месте.
Причем «Ференцварош» в среднем забивает 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла победу. Будапештцы минимально одолеть «Залаэгерсег».
При этом до того команда в перестрелке уступила «Дебрецену» (4:5). А вот поединок с «Уйпештом» завершился подписанием мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ференцварош» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Барнабаш Варга — дисквалифицирован.
Состояние команды: Венгры нынче достаточно крепки. Да и с реализацией у команды на данном этапе относительный порядок.
В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера измеряется одним зачетным баллом при имеющемся матче в запасе.
При этом «Ференцварош» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Правда, в этом поединке команде будет не хватать дисквалифицированного Варги.
Наверняка номинальные гости не планируют отсиживаться в тылах. Венгры явно намерены воспользоваться проблемами в обороне соперника.
Статистика для ставок
- «Ференцварош» в среднем забивает 2 гола за матч
- ПАОК выиграл в 2 своих последних поединках
- Греки в 5 матчах Лиги Европы забили 5 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.98 и 1.92.
- 2.65Ювентус — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25Боруссия Д — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87Атлетико — Слован: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Венгры явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.
ПАОК не столь результативно атакует, однако явно постарается улучшить свое турнирное положение.
Ставка: Ничья за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00