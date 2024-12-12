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    ПАОК — «Ференцварош». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Ференцварош»
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    ПАОК
    12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Ференцварош». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПАОК — «Ференцварош», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    ПАОК

  • Салоники
    •  ПАОК 20:45 Ференцварош

    Ференцварош

  • Будапешт
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    ПАОК

    Турнирное положение: Греки в Лиге Европы проваливаются. Нынче команда пребывает на низком 27 месте турнирной таблицы.

    При этом ПАОК в пяти стартовых турах набрал всего 4 очка. Да и атака команды выглядит не столь ярко, отличившись 5 забитыми мячами.

    ПАОК — Ференцварош: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке ПАОК сумел добыть викторию. Команда уверенно расправилась с «Пансеррайкосом» (4:1).

    При этом ПАОК чуть ранее разгромил «Эгалео» (7:1). А вот поединок с «Афины Каллифеей» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 17 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Греки победили в двух своих последних матчах. Причем в них команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.

    В матче с венграми ПАОК явно намерен разжиться тремя очками. Притом, что греки всего на один пункт отстают от топ-24.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Грекам нужно исключительно побеждать, да и поднатореть в плане реализации команда способна.

    «Ференцварош»

    Турнирное положение: Венгры нынешний сезон проводят вполне прилично. В Лиге Европы команда сейчас находится на 11 месте.

    Причем «Ференцварош» в среднем забивает 2 гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла победу. Будапештцы минимально одолеть «Залаэгерсег».

    При этом до того команда в перестрелке уступила «Дебрецену» (4:5). А вот поединок с «Уйпештом» завершился подписанием мировой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ференцварош» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Барнабаш Варга — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Венгры нынче достаточно крепки. Да и с реализацией у команды на данном этапе относительный порядок.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. При этом отставание от лидера измеряется одним зачетным баллом при имеющемся матче в запасе.

    При этом «Ференцварош» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Правда, в этом поединке команде будет не хватать дисквалифицированного Варги.

    Наверняка номинальные гости не планируют отсиживаться в тылах. Венгры явно намерены воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • «Ференцварош» в среднем забивает 2 гола за матч

    • ПАОК выиграл в 2 своих последних поединках

    • Греки в 5 матчах Лиги Европы забили 5 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.98 и 1.92.

    Прогноз: Венгры явно постараются подняться повыше в таблице, так что явно активно понесутся в атаку.

    ПАОК не столь результативно атакует, однако явно постарается улучшить свое турнирное положение.

    Ставка: Ничья за 3.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    ПАОК — «Ференцварош»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Смело ставим на паритет!
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