12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Маккаби» Тель-Авив и РФШ Рига. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: Тель-авивцы в Лиге Европы выступают явно ниже своего потенциала. Нынче команда осела лишь на 31 месте турнирной таблицы.

При этом «Маккаби» Тель-Авив в пяти стартовых турах набрал лишь 3 очка. А вот оборона команды ошибается частенько, дав результативный сбой уже 12 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Маккаби» Тель-Авив не смог победить. Команда расписала мировую с «Хапоэлем» Хайфа (1:1).

При этом «Маккаби» Тель-Авив чуть ранее не сумел переиграть «Хапоэль» Хадера (2:2). Зато поединок с «Маккаби» Бней-Рейне завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Офир Давидзада — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Тель-авивцы явно намерены побороться за место в топ-24. Да и отставание от зоны выхода в евровесну составляет всего 2 очка.

И уж точно «Маккаби» Тель-Авив будет действовать максимально активно. Плюс команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне. Да и до двух последних ничьих команда выиграла трижды кряду.

РФШ Рига

Турнирное положение: Рижане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится лишь на 34 месте.

Причем РФШ Рига в среднем забивает менее гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 4 мяча при 10 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке рижане уступили. Команда дома проиграла «Мальмё» (0:1).

При этом до того команда потерпела поражение от ПАОКа (0:2). А вот поединок с «Флорой» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ Рига добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Исмаэль Диоманд, Мартинс Кигурс — травмированы.

Состояние команды: Рижане на евроарене явно проваливаются. Латвийский клуб разжился всего 2 очками в 5 турах Лиги Европы.

Последний чемпионат Латвии команда выиграла. При этом гандикап от ближайшего конкурента составил всего 3 очка.

При этом РФШ Рига в Лиге Европы в среднем пропускает 2 гола за матч. Так что у рижан огромная мотивация на оставшиеся поединки.

Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Рижане израильтян не боятся, и явно способны преуспеть в игре на контратаках.

Статистика для ставок

Тель-авивцы не проигрывали в 5 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

Рижане забили всего 4 мяча в 5 матчах Лиги Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.68 и 1.82.

Прогноз: Израильтяне явно постараются подняться повыше в таблице, так что наверняка сразу понесутся в атаку.

«Маккаби» Тель-Авив достаточно нестабилен, да и РФШ Рига вполне способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65