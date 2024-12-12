Маккаби Т-А
РФШ
«Маккаби» Тель-Авив
Турнирное положение: Тель-авивцы в Лиге Европы выступают явно ниже своего потенциала. Нынче команда осела лишь на 31 месте турнирной таблицы.
При этом «Маккаби» Тель-Авив в пяти стартовых турах набрал лишь 3 очка. А вот оборона команды ошибается частенько, дав результативный сбой уже 12 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Маккаби» Тель-Авив не смог победить. Команда расписала мировую с «Хапоэлем» Хайфа (1:1).
При этом «Маккаби» Тель-Авив чуть ранее не сумел переиграть «Хапоэль» Хадера (2:2). Зато поединок с «Маккаби» Бней-Рейне завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Офир Давидзада — травмирован.
Состояние команды: Тель-авивцы явно намерены побороться за место в топ-24. Да и отставание от зоны выхода в евровесну составляет всего 2 очка.
И уж точно «Маккаби» Тель-Авив будет действовать максимально активно. Плюс команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне. Да и до двух последних ничьих команда выиграла трижды кряду.
РФШ Рига
Турнирное положение: Рижане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится лишь на 34 месте.
Причем РФШ Рига в среднем забивает менее гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 4 мяча при 10 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке рижане уступили. Команда дома проиграла «Мальмё» (0:1).
При этом до того команда потерпела поражение от ПАОКа (0:2). А вот поединок с «Флорой» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ Рига добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Исмаэль Диоманд, Мартинс Кигурс — травмированы.
Состояние команды: Рижане на евроарене явно проваливаются. Латвийский клуб разжился всего 2 очками в 5 турах Лиги Европы.
Последний чемпионат Латвии команда выиграла. При этом гандикап от ближайшего конкурента составил всего 3 очка.
При этом РФШ Рига в Лиге Европы в среднем пропускает 2 гола за матч. Так что у рижан огромная мотивация на оставшиеся поединки.
Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Рижане израильтян не боятся, и явно способны преуспеть в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- Тель-авивцы не проигрывали в 5 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч
- Рижане забили всего 4 мяча в 5 матчах Лиги Европы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.68 и 1.82.
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Прогноз: Израильтяне явно постараются подняться повыше в таблице, так что наверняка сразу понесутся в атаку.
«Маккаби» Тель-Авив достаточно нестабилен, да и РФШ Рига вполне способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.65