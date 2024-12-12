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    Рижанам сразу придётся несладко?!

    «Маккаби» Тель-Авив — РФШ. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — РФШ
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    РФШ Рига
    12 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Маккаби» Тель-Авив и РФШ Рига. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Маккаби Т-А

  • Лига Европы. Этап лиги
    •  Маккаби Т-А 23:00 РФШ

    РФШ

  • Рига
    •

    «Маккаби» Тель-Авив

    Турнирное положение: Тель-авивцы в Лиге Европы выступают явно ниже своего потенциала. Нынче команда осела лишь на 31 месте турнирной таблицы.

    При этом «Маккаби» Тель-Авив в пяти стартовых турах набрал лишь 3 очка. А вот оборона команды ошибается частенько, дав результативный сбой уже 12 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Маккаби» Тель-Авив не смог победить. Команда расписала мировую с «Хапоэлем» Хайфа (1:1).

    При этом «Маккаби» Тель-Авив чуть ранее не сумел переиграть «Хапоэль» Хадера (2:2). Зато поединок с «Маккаби» Бней-Рейне завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Офир Давидзада — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тель-авивцы явно намерены побороться за место в топ-24. Да и отставание от зоны выхода в евровесну составляет всего 2 очка.

    И уж точно «Маккаби» Тель-Авив будет действовать максимально активно. Плюс команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне. Да и до двух последних ничьих команда выиграла трижды кряду.

    РФШ Рига

    Турнирное положение: Рижане нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится лишь на 34 месте.

    Причем РФШ Рига в среднем забивает менее гола за матч. В 5 поединках Лиги Европы команда настреляла 4 мяча при 10 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке рижане уступили. Команда дома проиграла «Мальмё» (0:1).

    При этом до того команда потерпела поражение от ПАОКа (0:2). А вот поединок с «Флорой» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ Рига добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Исмаэль Диоманд, Мартинс Кигурс — травмированы.

    Состояние команды: Рижане на евроарене явно проваливаются. Латвийский клуб разжился всего 2 очками в 5 турах Лиги Европы.

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    Последний чемпионат Латвии команда выиграла. При этом гандикап от ближайшего конкурента составил всего 3 очка.

    При этом РФШ Рига в Лиге Европы в среднем пропускает 2 гола за матч. Так что у рижан огромная мотивация на оставшиеся поединки.

    Наверняка номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Рижане израильтян не боятся, и явно способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Тель-авивцы не проигрывали в 5 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • Рижане забили всего 4 мяча в 5 матчах Лиги Европы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Тель-Авив — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.68 и 1.82.

    Прогноз: Израильтяне явно постараются подняться повыше в таблице, так что наверняка сразу понесутся в атаку.

    «Маккаби» Тель-Авив достаточно нестабилен, да и РФШ Рига вполне способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Маккаби» Тель-Авив в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

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    «Маккаби» Тель-Авив — РФШ: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Рижанам сразу придётся несладко?!
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