Бельгийский «Гент» сыграет против сербской команды «Бачка-Топола» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Бачка-Топола», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» занимает 18 место, набрав 6 очков.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Гент» проиграл лондонскому «Челси» (2:4). Затем бельгийцы нанесли поражение «Мольде» (2:1) и «Омонии» (1:0).

«Гент» был близок к тому, чтобы подняться в группу лидеров, однако смазал в четвёртом туре еврокубка, проиграв на выезде швейцарскому «Лугано» (0:2).

Не сыграют: Из строя команды из-за травмы выбыли Ноа Фадига (проблемы с сердцем), Айме Омгба и Нурио Фортуна.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В Лиге конференций бельгийский «Гент» одержал две победы и потерпел два поражения.

«Бачка-Топола»

Турнирное положение: «Бачка-Топола» в Лиге конференций занимает 21 место, аккумулировав 4 пункта.

Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1). Команда из Сербии продолжает уступать своим соперникам в Лиге конференций, уступив во втором туре «Легии» (0:3).

Сербы порадовали своих болельщиков лишь в третьем туре еврокубка, в рамках которого «Бачка-Топола» одержал победу над швейцарским «Лугано» (4:1), затем состоялась ничья с «Санкт-Галленом» (2:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций команда «Бачка-Топола» одержала одну победу, одну встречу сыграла вничью и одну проиграла.

Статистика для ставок

«Бачка-Топола» в Лиге конференций одержал всего одну победу

«Гент» в Лиге конференций одержал две победы

«Бачка-Топола» и «Гент» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.70, а победа «Бачка-Топола» — в 8.55.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.16 и 1.74 соответственно.

Прогноз: «Гент» забивает практически в каждом матче, за исключением игры с «Лугано». «Бачка-Топола» выступает хуже в Лиге конференций. Ставим на успешную игру хозяев в предстоящей игре пятого тура.

Ставка: Фора «Гента» (-1.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.16.