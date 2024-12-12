Гент
ТСЦ
«Гент»
Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» занимает 18 место, набрав 6 очков.
Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Гент» проиграл лондонскому «Челси» (2:4). Затем бельгийцы нанесли поражение «Мольде» (2:1) и «Омонии» (1:0).
Гент — ТСЦ: коэффициенты букмекеров
«Гент» был близок к тому, чтобы подняться в группу лидеров, однако смазал в четвёртом туре еврокубка, проиграв на выезде швейцарскому «Лугано» (0:2).
Не сыграют: Из строя команды из-за травмы выбыли Ноа Фадига (проблемы с сердцем), Айме Омгба и Нурио Фортуна.
Состояние команды: В Лиге конференций бельгийский «Гент» одержал две победы и потерпел два поражения.
«Бачка-Топола»
Турнирное положение: «Бачка-Топола» в Лиге конференций занимает 21 место, аккумулировав 4 пункта.
Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1). Команда из Сербии продолжает уступать своим соперникам в Лиге конференций, уступив во втором туре «Легии» (0:3).
Сербы порадовали своих болельщиков лишь в третьем туре еврокубка, в рамках которого «Бачка-Топола» одержал победу над швейцарским «Лугано» (4:1), затем состоялась ничья с «Санкт-Галленом» (2:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.
Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций команда «Бачка-Топола» одержала одну победу, одну встречу сыграла вничью и одну проиграла.
Статистика для ставок
- «Бачка-Топола» в Лиге конференций одержал всего одну победу
- «Гент» в Лиге конференций одержал две победы
- «Бачка-Топола» и «Гент» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.70, а победа «Бачка-Топола» — в 8.55.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.16 и 1.74 соответственно.
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Прогноз: «Гент» забивает практически в каждом матче, за исключением игры с «Лугано». «Бачка-Топола» выступает хуже в Лиге конференций. Ставим на успешную игру хозяев в предстоящей игре пятого тура.
Ставка: Фора «Гента» (-1.5) с коэффициентом 1.93.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.16.