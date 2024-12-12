Ноа
АПОЭЛ
«Ноа»
Турнирное положение: Армянский «Ноа» занимает в Лиге конференций 26 место, набрав 4 очка, команда продолжает борьбу за выход в плей-офф еврокубка.
Последние матчи: В 4 туре основного этапа Лиги конференций «Ноа» разошёлся миром с исладнским клубом «Викингу» (0:0).
Ноа — АПОЭЛ: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится словацкий футболист Гамбос.
Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Ноа» одержал одну победу, сыграл один матч вничью и потерпел два поражения.
АПОЭЛ
Турнирная таблица: АПОЭЛ в основном этапе Лиги конференций сделал большой скачок, поднявшись с 17 на 13 место. Киприоты после трёх туров набрали 7 очков и близки к тому, чтобы пробиться в плей-офф еврокубка.
Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций АПОЭЛ одержал минимальную победу над командой «Мольде» (1:0).
Не сыграют: С мышечной травмой команде не сможет помочь ганский полузащитник Кингсли Сарфо.
Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций АПОЭЛ одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре проиграл.
Статистика для ставок
- «Ноа» выдаёт беспроигрышную серию из шести матчей: 5 побед и 1 ничья
- АПОЭЛ одржал вторую победу подряд в Лиге конференций
- «Ноа» и АПОЭЛ ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ноа» — в 3.18.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.68 соответственно.
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Прогноз: АПОЭЛ крайне силён в этой еврокампании, команда входит в число потенциальных участников плей-офф Лиги конференций, чего не скажешь о «Ноа». Киприоты вполне могут добиться положительного результата в предстоящей игре и увезти 3 очка из Армении.
Ставка: Победа команды АПОЭЛ с коэффициентом 2.38.
Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.