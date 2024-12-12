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    АПОЭЛ увезёт 3 очка из Еревана?

    Ноа — АПОЭЛ: прогноз и ставка

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    АПОЭЛ — «Фиорентина»
    Армянский «Ноа» сыграет против кипрского АПОЭЛа в 5 туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноа» — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Ноа

  • Ереван
    •  Ноа 20:45 АПОЭЛ

    АПОЭЛ

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Ноа»

    Турнирное положение: Армянский «Ноа» занимает в Лиге конференций 26 место, набрав 4 очка, команда продолжает борьбу за выход в плей-офф еврокубка.

    Последние матчи: В 4 туре основного этапа Лиги конференций «Ноа» разошёлся миром с исладнским клубом «Викингу» (0:0).

    Ноа — АПОЭЛ: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится словацкий футболист Гамбос.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Ноа» одержал одну победу, сыграл один матч вничью и потерпел два поражения.

    АПОЭЛ

    Турнирная таблица: АПОЭЛ в основном этапе Лиги конференций сделал большой скачок, поднявшись с 17 на 13 место. Киприоты после трёх туров набрали 7 очков и близки к тому, чтобы пробиться в плей-офф еврокубка.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций АПОЭЛ одержал минимальную победу над командой «Мольде» (1:0).

    Не сыграют: С мышечной травмой команде не сможет помочь ганский полузащитник Кингсли Сарфо.

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    Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций АПОЭЛ одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Ноа» выдаёт беспроигрышную серию из шести матчей: 5 побед и 1 ничья

    • АПОЭЛ одржал вторую победу подряд в Лиге конференций

    • «Ноа» и АПОЭЛ ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ноа» — в 3.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: АПОЭЛ крайне силён в этой еврокампании, команда входит в число потенциальных участников плей-офф Лиги конференций, чего не скажешь о «Ноа». Киприоты вполне могут добиться положительного результата в предстоящей игре и увезти 3 очка из Армении.

    Ставка: Победа команды АПОЭЛ с коэффициентом 2.38.

    Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Ноа» — АПОЭЛ: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. АПОЭЛ увезёт 3 очка из Еревана?
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