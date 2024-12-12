Армянский «Ноа» сыграет против кипрского АПОЭЛа в 5 туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноа» — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноа»

Турнирное положение: Армянский «Ноа» занимает в Лиге конференций 26 место, набрав 4 очка, команда продолжает борьбу за выход в плей-офф еврокубка.

Последние матчи: В 4 туре основного этапа Лиги конференций «Ноа» разошёлся миром с исладнским клубом «Викингу» (0:0).

Ноа — АПОЭЛ: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.103.152.29Бонус€300

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится словацкий футболист Гамбос.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций «Ноа» одержал одну победу, сыграл один матч вничью и потерпел два поражения.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ в основном этапе Лиги конференций сделал большой скачок, поднявшись с 17 на 13 место. Киприоты после трёх туров набрали 7 очков и близки к тому, чтобы пробиться в плей-офф еврокубка.

Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций АПОЭЛ одержал минимальную победу над командой «Мольде» (1:0).

Не сыграют: С мышечной травмой команде не сможет помочь ганский полузащитник Кингсли Сарфо.

Состояние команды: В четырёх матчах Лиги конференций АПОЭЛ одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре проиграл.

Статистика для ставок

«Ноа» выдаёт беспроигрышную серию из шести матчей: 5 побед и 1 ничья

АПОЭЛ одржал вторую победу подряд в Лиге конференций

«Ноа» и АПОЭЛ ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа «Ноа» — в 3.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.68 соответственно.

Прогноз: АПОЭЛ крайне силён в этой еврокампании, команда входит в число потенциальных участников плей-офф Лиги конференций, чего не скажешь о «Ноа». Киприоты вполне могут добиться положительного результата в предстоящей игре и увезти 3 очка из Армении.

Ставка: Победа команды АПОЭЛ с коэффициентом 2.38.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.