11 декабря в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов «Лилль» на своем поле сыграет против «Штурма» Грац. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Штурм» Грац, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 12-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала 10 баллов и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.

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Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Лилль» на своем поле одержал победу над «Брестом» (3:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на четвертой позиции, которая по итогам сезона выводит в квалификацию Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Менье, Гомес, Бенталеб, Умтити, Мбаппе, Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трез из четырех последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл и не знает поражений 14 поединков кряду на всех фронтах.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учитывать явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами.

«Штурм» Грац

Турнирное положение: «Штурм» Грац после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 29-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала лишь три балла и отстает на три очка от зоны плей-офф в попадание в 1/8 финала турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках австрийского первенства «Штурм» Грац на чужом поле разгромил «Тироль» (3:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 16-ти поединков находится на первой позиции, на три очка опережая своего ближайшего преследователя в лице «Аустрию».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» Грац ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма обещает гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, достичь этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе и преимущество его поля.

Два гола команды в Лиге чемпионов забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Лилля» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Штурма» забивала только одна команда

в пяти последних матчах «Штурм» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.30, победа «Штурма» — в 5.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. При этом в двух из них забивали больше 1,5 голов.

И хотя гости не знают поражений пять поединков кряду, они все же явно уступают сопернику в классе, а также сыграют на выезде.

Ставка: «Штурм» Грац победит и тотал больше 1,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30