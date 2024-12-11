Лилль
Штурм
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 12-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда набрала 10 баллов и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.
Лилль — Штурм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках французского первенства «Лилль» на своем поле одержал победу над «Брестом» (3:1).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 14-ти поединков находится на четвертой позиции, которая по итогам сезона выводит в квалификацию Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Менье, Гомес, Бенталеб, Умтити, Мбаппе, Тиаго Сантуш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трез из четырех последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» выиграл и не знает поражений 14 поединков кряду на всех фронтах.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учитывать явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Джонатан Дэвид — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами.
«Штурм» Грац
Турнирное положение: «Штурм» Грац после пяти туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 29-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда набрала лишь три балла и отстает на три очка от зоны плей-офф в попадание в 1/8 финала турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках австрийского первенства «Штурм» Грац на чужом поле разгромил «Тироль» (3:0).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 16-ти поединков находится на первой позиции, на три очка опережая своего ближайшего преследователя в лице «Аустрию».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штурм» Грац ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма обещает гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, достичь этого будет сложно, если учесть перевес соперника в классе и преимущество его поля.
Два гола команды в Лиге чемпионов забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Лилля» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Штурма» забивала только одна команда
- в пяти последних матчах «Штурм» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.30, победа «Штурма» — в 5.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. При этом в двух из них забивали больше 1,5 голов.
И хотя гости не знают поражений пять поединков кряду, они все же явно уступают сопернику в классе, а также сыграют на выезде.
Ставка: «Штурм» Грац победит и тотал больше 1,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30