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    «Лидс» — «Мидлсбро». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 10 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Мидлсбро»
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    Патрик Бэмфорд
    10 декабря в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Мидлсбро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Декабря 2024 года

    Лидс

  • Лидс
    •  Лидс 23:00 Мидлсбро

    Мидлсбро

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» бьётся за повышение в классе. По итогам 19 туров чемпионата команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лидс» достаточно ярко атакует, отличившись 33 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

    Лидс — Мидлсбро: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лидс» нанес поражение «Дерби Каунти» (2:0).

    До того команда минимально уступила «Блэкберну». При этом чуть ранее она уверенно одолела «Лутон Таун» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Лидс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Илиян Груев — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лидс» имеет весьма крепкий по именам состав. А вот отрыв от идущего третьим «Бёрнли» составляет всего один пункт.

    Матчи против «мидлов» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лидс» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться на вершине. Вот только «Мидлсбро» команда уступила в последней очной встрече (0:3).

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлы» всеми силами пытаются побороться за выход в АПЛ. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Мидлсбро» в 19 матчах наколотил 33 мяча в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Мидлы» не дали себя одолеть «Бёрнли» (1:1).

    До того команда уверенно расправилась с «Халл Сити» (3:1). А вот встреча с «Блэкберном» завершилась минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мидлсбро» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Эйден Моррис — травмирован.

    Состояние команды: «Мидлы» намерены закрепиться в первой шестерке. Вот только гандикап от 7 места измеряется всего одним зачетным баллом.

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    При этом «Мидлсбро» в среднем пропускает больше гола за матч. Хотя в последних матчах команда Майкла Каррика явно прибавила.

    «Мидлы» имеют достаточно качественный подбор игроков. Эммануэль Латте Лаф наколотил уже 7 мячей в нынешнем чемпионате, а Томми Конуэй — на один больше.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. «Мидлы» не боятся никого, плюс в случае успеха закрепятся в топ-6.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Обе команды забили по 33 мяча в 19 матчах Чемпионшипа

    • «Лидс» не пропускал в 4 своих последних домашних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

    Прогноз: Номинальные хозяева нынче выглядят весьма выгодно, плюс намерены закрепиться на вершине турнирной таблицы.

    «Мидлсбро» уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах, да и Латте Лаф наверняка скажет свое веское слово.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.75

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    «Лидс» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 10.12.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
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