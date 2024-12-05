5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» ходит в середняках чемпионата. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Васко да Гама» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забить команде удалось 39 раз в 36 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Васко да Гама» расписал мировую с «Атлетико Гойаненсе» (2:2).

При этом «Васко да Гама» до того уступил «Коринтиансу» (1:3). Да и поединок с «Интернасьоналем» завершился обидной коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Адсон, Давид — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Васко да Гама» уже фактически доигрывает чемпионат. Вылет команде не грозит, как и существенный подъем повыше.

Матчи с «Атлетико Минейро» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Васко да Гама» победил 2 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно постарается подняться в топ-10.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» проводит весьма скромный сезон. За 2 тура до финиша команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико Минейро» намерен побороться за попадание в десятку. Вот только пропускает команда частенько: 52 мяча в 36 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла взять очки. «Атлетико Минейро» потерпел поражение от «Ботафого» (1:3).

Чуть раньше команда уступила еще и «Жувентуде» (2:3). А вот поединок с «Сан-Паулу» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Атлетико Минейро» нынче смотрится бледновато. При этом в 2 своих последних матчах команда уступила.

К слову, «Атлетико Минейро» забивает в среднем чаще гола за матч. Да и важно не выпасть из зоны выход на Южноамериканский кубок.

При этом в кадровом плане у команды нынче практически полный штиль. К тому же в трех последних очных встречах с «Васко да Гамой» она выиграла 2 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. К тому же у оппонента имеются проблемы с реализацией.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Васко да Гама» не побеждал в 5 своих последних матчах

«Атлетико Минейро» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Васко да Гама» максимально мотивирован запрыгнуть в первую десятку.

Номинальные хозяева наверняка будут активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Васко да Гама» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10