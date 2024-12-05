Васко да Гама
Атлетико Минейро
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» ходит в середняках чемпионата. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.
При этом «Васко да Гама» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забить команде удалось 39 раз в 36 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Васко да Гама» расписал мировую с «Атлетико Гойаненсе» (2:2).
При этом «Васко да Гама» до того уступил «Коринтиансу» (1:3). Да и поединок с «Интернасьоналем» завершился обидной коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Адсон, Давид — травмированы.
Состояние команды: «Васко да Гама» уже фактически доигрывает чемпионат. Вылет команде не грозит, как и существенный подъем повыше.
Матчи с «Атлетико Минейро» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Васко да Гама» победил 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно постарается подняться в топ-10.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» проводит весьма скромный сезон. За 2 тура до финиша команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико Минейро» намерен побороться за попадание в десятку. Вот только пропускает команда частенько: 52 мяча в 36 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла взять очки. «Атлетико Минейро» потерпел поражение от «Ботафого» (1:3).
Чуть раньше команда уступила еще и «Жувентуде» (2:3). А вот поединок с «Сан-Паулу» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атлетико Минейро» нынче смотрится бледновато. При этом в 2 своих последних матчах команда уступила.
К слову, «Атлетико Минейро» забивает в среднем чаще гола за матч. Да и важно не выпасть из зоны выход на Южноамериканский кубок.
При этом в кадровом плане у команды нынче практически полный штиль. К тому же в трех последних очных встречах с «Васко да Гамой» она выиграла 2 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. К тому же у оппонента имеются проблемы с реализацией.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Васко да Гама» не побеждал в 5 своих последних матчах
- «Атлетико Минейро» уступил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
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Прогноз: «Васко да Гама» максимально мотивирован запрыгнуть в первую десятку.
Номинальные хозяева наверняка будут активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.
Ставка: Победа «Васко да Гама» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10