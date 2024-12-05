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    Сумеет ли «Васко да Гама» вернуться на победный путь?

    «Васко да Гама» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Атлетико Минейро»
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    Димитри Пайе
    5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Декабря 2024 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 01:00 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
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    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» ходит в середняках чемпионата. На данный момент команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Васко да Гама» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забить команде удалось 39 раз в 36 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Васко да Гама» расписал мировую с «Атлетико Гойаненсе» (2:2).

    При этом «Васко да Гама» до того уступил «Коринтиансу» (1:3). Да и поединок с «Интернасьоналем» завершился обидной коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла четырежды. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Адсон, Давид — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Васко да Гама» уже фактически доигрывает чемпионат. Вылет команде не грозит, как и существенный подъем повыше.

    Матчи с «Атлетико Минейро» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Васко да Гама» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно постарается подняться в топ-10.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» проводит весьма скромный сезон. За 2 тура до финиша команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико Минейро» намерен побороться за попадание в десятку. Вот только пропускает команда частенько: 52 мяча в 36 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла взять очки. «Атлетико Минейро» потерпел поражение от «Ботафого» (1:3).

    Чуть раньше команда уступила еще и «Жувентуде» (2:3). А вот поединок с «Сан-Паулу» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Атлетико Минейро» нынче смотрится бледновато. При этом в 2 своих последних матчах команда уступила.

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    К слову, «Атлетико Минейро» забивает в среднем чаще гола за матч. Да и важно не выпасть из зоны выход на Южноамериканский кубок.

    При этом в кадровом плане у команды нынче практически полный штиль. К тому же в трех последних очных встречах с «Васко да Гамой» она выиграла 2 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. К тому же у оппонента имеются проблемы с реализацией.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Васко да Гама» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • «Атлетико Минейро» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Васко да Гама» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Васко да Гама» максимально мотивирован запрыгнуть в первую десятку.

    Номинальные хозяева наверняка будут активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

    Ставка: Победа «Васко да Гама» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Васко да Гама» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Васко да Гама» вернуться на победный путь?
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