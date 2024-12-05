5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Жувентуде». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Жувентуде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» уже выполнил свою задачу-минимум. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Сан-Паулу» обеспечил себе выход в групповой этап Кубка Либертадорес. А вот забить команде удалось 51 раз в 36 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла взять очки. «Сан-Паулу» уступил «Гремио» (1:2).

При этом «Сан-Паулу» до того не смог переиграть «Атлетико Минейро» (2:2). Да и поединок с «Брагантино» завершился мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джулиано Галоппо, Джамал Льюис — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сан-Паулу» уже фактически доигрывает чемпионат. Команде не грозит падение ниже, как и не светит подъем в пятерку.

Матчи с «Жувентуде» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Сан-Паулу» победил 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно постарается поднатореть в плане реализации.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» еще не обеспечил себе место в элите на грядущий сезон. За 2 тура до финиша команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Жувентуде» лишь на 4 очка опережает зону вылета. Вот только пропускает команда немало: 57 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. «Жувентуде» переиграл «Атлетико Минейро» (3:2).

Чуть раньше команда расписала мировую с «Куябой» (1:1). А вот поединок с «Гремио» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жувентуде» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Кайку Гонсалвеш, Родриго Сэм — травмированы.

Состояние команды: «Жувентуде» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Да и некоторый гандикап от опасной зоны имеется.

К слову, «Жувентуде» забивает в среднем чаще гола за матч. Плюс команде важно в двух последних турах сыграть не хуже «Флуминенсе», «Крисиумы» и «Брагантино».

При этом в кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только «Сан-Паулу» ей не удается обыграть уже 8 лет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. К тому же оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

Статистика для ставок

«Сан-Паулу» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Сан-Паулу» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Жувентуде» уже 8 лет не может одолеть «Сан-Паулу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.91 и 1.57.

Прогноз: «Жувентуде» максимально мотивирован сохранить место в элитном дивизионе.

«Жувентуде» неплохо выглядел в последних матчах, плюс «Сан-Паулу» уже потерял турнирную мотивацию.

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более трех мячей на двоих.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10