Сан-Паулу
Жувентуде
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» уже выполнил свою задачу-минимум. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «Сан-Паулу» обеспечил себе выход в групповой этап Кубка Либертадорес. А вот забить команде удалось 51 раз в 36 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла взять очки. «Сан-Паулу» уступил «Гремио» (1:2).
При этом «Сан-Паулу» до того не смог переиграть «Атлетико Минейро» (2:2). Да и поединок с «Брагантино» завершился мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джулиано Галоппо, Джамал Льюис — травмированы.
Состояние команды: «Сан-Паулу» уже фактически доигрывает чемпионат. Команде не грозит падение ниже, как и не светит подъем в пятерку.
Матчи с «Жувентуде» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Сан-Паулу» победил 2 раза при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда явно постарается поднатореть в плане реализации.
«Жувентуде»
Турнирное положение: «Жувентуде» еще не обеспечил себе место в элите на грядущий сезон. За 2 тура до финиша команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Жувентуде» лишь на 4 очка опережает зону вылета. Вот только пропускает команда немало: 57 мячей в 36 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. «Жувентуде» переиграл «Атлетико Минейро» (3:2).
Чуть раньше команда расписала мировую с «Куябой» (1:1). А вот поединок с «Гремио» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Жувентуде» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Кайку Гонсалвеш, Родриго Сэм — травмированы.
Состояние команды: «Жувентуде» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Да и некоторый гандикап от опасной зоны имеется.
К слову, «Жувентуде» забивает в среднем чаще гола за матч. Плюс команде важно в двух последних турах сыграть не хуже «Флуминенсе», «Крисиумы» и «Брагантино».
При этом в кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Вот только «Сан-Паулу» ей не удается обыграть уже 8 лет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. К тому же оппонент уже потерял турнирную мотивацию.
Статистика для ставок
- «Сан-Паулу» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- «Сан-Паулу» не побеждал в 3 своих последних поединках
- «Жувентуде» уже 8 лет не может одолеть «Сан-Паулу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.91 и 1.57.
- 1.85Мальорка — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.10Бавария — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 1.98Лестер — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Жувентуде» максимально мотивирован сохранить место в элитном дивизионе.
«Жувентуде» неплохо выглядел в последних матчах, плюс «Сан-Паулу» уже потерял турнирную мотивацию.
Ставка: Ничья за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более трех мячей на двоих.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.10