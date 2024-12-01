1 декабря в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Шинник». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы бьются за попадание в стыки. На текущий момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Ротор» в 20 поединках первенства настрелял 17 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 15 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Волгоградцы сумели переиграть «Нефтехимик» (1:0).

До того команда изящно одолела «Аланию» (3:1). А вот поединок с «Сочи» принес довольно позитивный ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Волгоградцы победили в 2 своих последних поединках. При этом команда Дениса Бояринцева уже 4 матча обходится без поражений.

Поединки с «Шинником» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Ротор» выиграл дважды при одном поражении.

Нет сомнений, что волгоградцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона викторией. Да и ярославцев команда Бояринцева априори должна обыгрывать.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы всеми силами сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла лишь 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Ярославцы вылетели из Кубка России от «Акрона» (0:1).

При этом до того команда не дала себя одолеть «Енисею» (0:0). С таким же счетом завершился и поединок с «Чайкой».

Вообще, в 5 своих последних поединках «Шинник» добыл 1 победу. В этих матчах игроки команды забили 1 мяч, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы испытывают огромные проблемы с реализацией. Команда Дмитрия Черышева не может забить уже в 4 матчах кряду.

При этом «Шинник» лишь на один пункт опережает опасную зону. А вот оборона ошибается относительно нечасто — 20 пропущенных мячей.

Ярославцы весьма ершисты, вот только проблем у них громадьё. Черышев явно постарается, дабы на зимнюю паузу его команда ушла подальше от трио главных аутсайдеров.

И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Ярославцы способны сдержать натиск соперника, да и пора бы уже самим забивать!

Статистика для ставок

Волгоградцы выиграли в 2 своих последних поединках

«Шинник» не забивал в 4 своих последних матчах

«Ротор» не проигрывает уже больше месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.78 и 1.32.

Прогноз: Подопечные Бояринцева выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.

Ярославцы имеют проблемы с реализацией, да и «Ротор» выиграл в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Ротора» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.78