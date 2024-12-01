Ротор
Шинник
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы бьются за попадание в стыки. На текущий момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Ротор» в 20 поединках первенства настрелял 17 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 15 раз.
Ротор — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. Волгоградцы сумели переиграть «Нефтехимик» (1:0).
До того команда изящно одолела «Аланию» (3:1). А вот поединок с «Сочи» принес довольно позитивный ничейный результат (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы победили в 2 своих последних поединках. При этом команда Дениса Бояринцева уже 4 матча обходится без поражений.
Поединки с «Шинником» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч «Ротор» выиграл дважды при одном поражении.
Нет сомнений, что волгоградцы мотивированы завершить осеннюю часть сезона викторией. Да и ярославцев команда Бояринцева априори должна обыгрывать.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы всеми силами сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.
Причем «Шинник» крайне слабо действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла лишь 12 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Ярославцы вылетели из Кубка России от «Акрона» (0:1).
При этом до того команда не дала себя одолеть «Енисею» (0:0). С таким же счетом завершился и поединок с «Чайкой».
Вообще, в 5 своих последних поединках «Шинник» добыл 1 победу. В этих матчах игроки команды забили 1 мяч, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы испытывают огромные проблемы с реализацией. Команда Дмитрия Черышева не может забить уже в 4 матчах кряду.
При этом «Шинник» лишь на один пункт опережает опасную зону. А вот оборона ошибается относительно нечасто — 20 пропущенных мячей.
Ярославцы весьма ершисты, вот только проблем у них громадьё. Черышев явно постарается, дабы на зимнюю паузу его команда ушла подальше от трио главных аутсайдеров.
И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Ярославцы способны сдержать натиск соперника, да и пора бы уже самим забивать!
Статистика для ставок
- Волгоградцы выиграли в 2 своих последних поединках
- «Шинник» не забивал в 4 своих последних матчах
- «Ротор» не проигрывает уже больше месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 4.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.78 и 1.32.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: Подопечные Бояринцева выглядят куда монолитнее соперника, и уж точно будут активны в атаке.
Ярославцы имеют проблемы с реализацией, да и «Ротор» выиграл в двух своих последних поединках.
Ставка: Победа «Ротора» за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.78