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    Очередная виктория франкфуртцев?

    «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Фр
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    Омар Мармуш
    1 декабря в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Декабря 2024 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 19:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» обречен на борьбу за выживание. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 15 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Хайденхайм» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

    Хайденхайм — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» уступил «Челси» (0:2).

    До того команда разгромно уступила «Байеру» (2:5). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Вольфсбургу» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Марнон Буш, Марвин Пирингер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Хайденхайм» проиграл в 3 своих последних матчах. А вот гандикап от зоны вылета составляет всего 2 очка.

    Матчи против франкфуртцев для команды исторически складываются неудачно. В четырех очных поединках «Хайденхайм» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Вот только в трех последних очных встречах команда уступила «Айнтрахту».

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: франкфуртцы в текущем чемпионате смотрятся весьма неплохо. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Айнтрахт» Фр в 11 матчах настрелял 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла трудную победу. Франкфуртцы переиграли «Мидтьюлланн» (2:1).

    До того команда минимально расправилась с «Вердером». Плюс встреча со «Штутгартом» завершилась натужной викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.

    Состояние команды: франкфуртцы намерены побороться за Серебряную салатницы. Вот только отставание от лидера нынче измеряется 6 очками.

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    При этом «Айнтрахт» Фр в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забивает команда в среднем более двух раз за матч.

    Франкфуртцы имеют весьма качественный подбор игроков. Да и шестиматчевая победная серия говорит о силе команды.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Омар Мармуш наколотил уже 11 мячей в чемпионате, и явно постарается догнать в гонке бомбардиров Харри Кейна.

    Статистика для ставок

    • «Хайденхайм» уступил в 3 своих последних матчах

    • «Айнтрахт» Фр выиграл в 6 своих последних поединках

    • Франкфуртцы обыграли «Хайденхайм» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за лидерство, плюс явно намерены добыть седьмую победу кряду.

    «Айнтрахт» Фр уж точно будет активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Очередная виктория франкфуртцев?
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