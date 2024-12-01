Хайденхайм
Айнтрахт Ф
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» обречен на борьбу за выживание. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 15 строчку турнирной таблицы.
При этом «Хайденхайм» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.
Хайденхайм — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» уступил «Челси» (0:2).
До того команда разгромно уступила «Байеру» (2:5). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Вольфсбургу» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Марнон Буш, Марвин Пирингер — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Хайденхайм» проиграл в 3 своих последних матчах. А вот гандикап от зоны вылета составляет всего 2 очка.
Матчи против франкфуртцев для команды исторически складываются неудачно. В четырех очных поединках «Хайденхайм» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Вот только в трех последних очных встречах команда уступила «Айнтрахту».
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: франкфуртцы в текущем чемпионате смотрятся весьма неплохо. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Айнтрахт» Фр в 11 матчах настрелял 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла трудную победу. Франкфуртцы переиграли «Мидтьюлланн» (2:1).
До того команда минимально расправилась с «Вердером». Плюс встреча со «Штутгартом» завершилась натужной викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.
Состояние команды: франкфуртцы намерены побороться за Серебряную салатницы. Вот только отставание от лидера нынче измеряется 6 очками.
При этом «Айнтрахт» Фр в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забивает команда в среднем более двух раз за матч.
Франкфуртцы имеют весьма качественный подбор игроков. Да и шестиматчевая победная серия говорит о силе команды.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Омар Мармуш наколотил уже 11 мячей в чемпионате, и явно постарается догнать в гонке бомбардиров Харри Кейна.
Статистика для ставок
- «Хайденхайм» уступил в 3 своих последних матчах
- «Айнтрахт» Фр выиграл в 6 своих последних поединках
- Франкфуртцы обыграли «Хайденхайм» в 3 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за лидерство, плюс явно намерены добыть седьмую победу кряду.
«Айнтрахт» Фр уж точно будет активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.
Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10