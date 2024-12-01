1 декабря в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» обречен на борьбу за выживание. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 15 строчку турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» не столь ярко атакует, отличившись всего 15 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хайденхайм» уступил «Челси» (0:2).

До того команда разгромно уступила «Байеру» (2:5). При этом чуть ранее она проиграла еще и «Вольфсбургу» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Марнон Буш, Марвин Пирингер — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайм» проиграл в 3 своих последних матчах. А вот гандикап от зоны вылета составляет всего 2 очка.

Матчи против франкфуртцев для команды исторически складываются неудачно. В четырех очных поединках «Хайденхайм» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Вот только в трех последних очных встречах команда уступила «Айнтрахту».

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: франкфуртцы в текущем чемпионате смотрятся весьма неплохо. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Айнтрахт» Фр в 11 матчах настрелял 27 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла трудную победу. Франкфуртцы переиграли «Мидтьюлланн» (2:1).

До того команда минимально расправилась с «Вердером». Плюс встреча со «Штутгартом» завершилась натужной викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победила 5 раз. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Расмус Кристенсен — травмирован.

Состояние команды: франкфуртцы намерены побороться за Серебряную салатницы. Вот только отставание от лидера нынче измеряется 6 очками.

При этом «Айнтрахт» Фр в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот забивает команда в среднем более двух раз за матч.

Франкфуртцы имеют весьма качественный подбор игроков. Да и шестиматчевая победная серия говорит о силе команды.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Омар Мармуш наколотил уже 11 мячей в чемпионате, и явно постарается догнать в гонке бомбардиров Харри Кейна.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» уступил в 3 своих последних матчах

«Айнтрахт» Фр выиграл в 6 своих последних поединках

Франкфуртцы обыграли «Хайденхайм» в 3 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за лидерство, плюс явно намерены добыть седьмую победу кряду.

«Айнтрахт» Фр уж точно будет активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10