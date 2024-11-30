30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» все никак не могут активно включиться в чемпионскую гонку. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

При этом «РБ Лейпциг» слабовато атакует, отличившись всего 18 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили «Интеру» (0:1).

До того команда проиграла еще и «Хоффенхайму» (3:4). При этом чуть ранее «быки» расписали мировую с «Боруссией» М (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил всего 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эль-Шадай Битшиабу, Лукас Клостерманн, Юссуф Поульсен, Хави Симонс — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Быки» не побеждали в 5 своих последних матчах. А вот отставание от идущего вторым «Айнтрахта» Фр составляет 2 очка.

Матчи против «Вольфсбурга» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. «Быки» явно постараются поднатореть в плане реализации.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» в текущем чемпионате пока не блистают. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вольфсбург» в 11 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Волки» минимально переиграли «Унион».

До того команда уверенно расправилась с «Хайденхаймом» (3:1). А вот встреча с «Аугсбургом» завершилась подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Якуб Каминьский, Йоаким Мехле, Ловро Майер — травмированы.

Состояние команды: «Волки» намерены побороться за выход в еврокубки. Да и отставание от топ-6 нынче измеряется 2 очками.

При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. А вот забивает команда в среднем более почти раза за матч.

Несмотря не пустеющий лазарет, «волки» нынче выглядят довольно выгодно. Серия без поражений составляет уже 5 матчей.

Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Волки» постараются воспользоваться проблемами оппонента.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» не выигрывает 5 матчей кряду

«Вольфсбург» победил в 2 своих последних поединках

«Быки» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Номинальные хозяева в последнее время не преуспевают, не выигрывая 5 матчей кряду.

«Волки» намереваются приблизиться к топ-6, и явно постараются воспользоваться проблемами соперника.

Ставка: «Вольфсбург» не проиграет за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20