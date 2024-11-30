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    «Волки» не уступят в Лейпциге

    «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 ноября 2024 года

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    Кристоф Баумгартнер
    30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Ноября 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Вольфсбург

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» все никак не могут активно включиться в чемпионскую гонку. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

    При этом «РБ Лейпциг» слабовато атакует, отличившись всего 18 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 раз.

    РБ Лейпциг — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» уступили «Интеру» (0:1).

    До того команда проиграла еще и «Хоффенхайму» (3:4). При этом чуть ранее «быки» расписали мировую с «Боруссией» М (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил всего 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эль-Шадай Битшиабу, Лукас Клостерманн, Юссуф Поульсен, Хави Симонс — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Быки» не побеждали в 5 своих последних матчах. А вот отставание от идущего вторым «Айнтрахта» Фр составляет 2 очка.

    Матчи против «Вольфсбурга» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. «Быки» явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» в текущем чемпионате пока не блистают. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Вольфсбург» в 11 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Волки» минимально переиграли «Унион».

    До того команда уверенно расправилась с «Хайденхаймом» (3:1). А вот встреча с «Аугсбургом» завершилась подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вольфсбург» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Якуб Каминьский, Йоаким Мехле, Ловро Майер — травмированы.

    Состояние команды: «Волки» намерены побороться за выход в еврокубки. Да и отставание от топ-6 нынче измеряется 2 очками.

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    При этом «Вольфсбург» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. А вот забивает команда в среднем более почти раза за матч.

    Несмотря не пустеющий лазарет, «волки» нынче выглядят довольно выгодно. Серия без поражений составляет уже 5 матчей.

    Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Волки» постараются воспользоваться проблемами оппонента.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» не выигрывает 5 матчей кряду

    • «Вольфсбург» победил в 2 своих последних поединках

    • «Быки» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные хозяева в последнее время не преуспевают, не выигрывая 5 матчей кряду.

    «Волки» намереваются приблизиться к топ-6, и явно постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Ставка: «Вольфсбург» не проиграет за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» не уступят в Лейпциге
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