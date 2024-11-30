30 ноября в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Венеция». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» окопалась в середняках лиги. По итогам 13 туров чемпионата команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Болонья» не особо ярко атакует, отличившись 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 16 голов.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Дома она уступила «Лиллю» (1:2).

А вот до того команда разгромно проиграла «Лацио» (0:3). При этом поединок с «Ромой» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Болонья» настреляла 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Мишель Эбишер, Лоренцо Де Сильвестри, Йеспер Карлссон — травмированы. Томмазо Побега — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Болонья» сейчас угодила в некую психологическую яму. Команда проиграла в двух своих последних матчах.

Матчи против «Венеции» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Болонья» победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда априори обязана.

«Венеция»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 20 строчке турнирной таблицы Серии А.

Причем «Венеция» забила всего 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Венеция» минимально уступила «Лечче».

До того случилось еще и обидное поражение от «Пармы» (1:2). Да и поединок с «Интером» не принес команде очков (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» победила лишь один раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: венецианцы проводят крайне слабый отрезок. Да и средняя результативность не доходит до гола за матч.

При этом «Венеция» проиграл в трех своих последних поединках. Причем в них команда отличилась всего одним точным ударом.

Пока что венецианцы твердо стоят на вылет. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 зачетных балла.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться добыть очки. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Статистика для ставок

«Венеция» в 2 последних очных поединках обыграла «Болонью»

«Болонья» проиграла в 2 своих последних матчах

Венецианцы уступили в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: «Болонья» явно сильнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

«Венеция» явно не преуспевала в последних матчах, да и оборона команды ошибается слишком часто.

Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60