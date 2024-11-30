ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса» Мохамед СалахБудущее Салаха: пять возможных сценариев Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ
  • 12:43
    • Чистяков назначен на матч «Краснодар» — «Спартак»
  • 12:18
    • «Брайтон» и еще три клуба АПЛ следят за нападающим «Спартака»
  • 11:51
    • «Ювентус» предложил топ-клубам АПЛ подписать Фаджоли и Дугласа Луиса
  • 11:31
    • Игрок «Зенита» претендует на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА
  • 11:16
    • ФИФА назвала номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол
    Все новости спорта

    «Болонья» быстро взломает оборону аутсайдера

    «Болонья» — «Венеция». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Серия А, 30 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Болонью Прогнозы на Венеция Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Венеция»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рикардо Орсолини
    30 ноября в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Венеция». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 30 Ноября 2024 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Венеция

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» окопалась в середняках лиги. По итогам 13 туров чемпионата команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Болонья» не особо ярко атакует, отличившись 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 16 голов.

    Болонья — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Дома она уступила «Лиллю» (1:2).

    А вот до того команда разгромно проиграла «Лацио» (0:3). При этом поединок с «Ромой» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Болонья» настреляла 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Мишель Эбишер, Лоренцо Де Сильвестри, Йеспер Карлссон — травмированы. Томмазо Побега — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Болонья» сейчас угодила в некую психологическую яму. Команда проиграла в двух своих последних матчах.

    Матчи против «Венеции» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Болонья» победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда априори обязана.

    «Венеция»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 20 строчке турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Венеция» забила всего 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза.

  • Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ
  • Целая когорта клубов чемпионата России подозревается в незаконных действиях
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Венеция» минимально уступила «Лечче».

    До того случилось еще и обидное поражение от «Пармы» (1:2). Да и поединок с «Интером» не принес команде очков (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» победила лишь один раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: венецианцы проводят крайне слабый отрезок. Да и средняя результативность не доходит до гола за матч.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Венеция» проиграл в трех своих последних поединках. Причем в них команда отличилась всего одним точным ударом.

    Пока что венецианцы твердо стоят на вылет. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 зачетных балла.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться добыть очки. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • «Венеция» в 2 последних очных поединках обыграла «Болонью»

    • «Болонья» проиграла в 2 своих последних матчах

    • Венецианцы уступили в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: «Болонья» явно сильнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

    «Венеция» явно не преуспевала в последних матчах, да и оборона команды ошибается слишком часто.

    Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Коппеянс — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:40
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кава — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бейлек — Жанжан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Куньлунь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Примус — Рабаданов
  • Бои
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шарлотт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Антальяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Балтика — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гольцов — Попов
  • Бои
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Херенвен — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атланта — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Болонья» — «Венеция»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. «Болонья» быстро взломает оборону аутсайдера
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры