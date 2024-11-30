Болонья
Венеция
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» окопалась в середняках лиги. По итогам 13 туров чемпионата команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Болонья» не особо ярко атакует, отличившись 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 16 голов.
Болонья — Венеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Дома она уступила «Лиллю» (1:2).
А вот до того команда разгромно проиграла «Лацио» (0:3). При этом поединок с «Ромой» завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Болонья» настреляла 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Мишель Эбишер, Лоренцо Де Сильвестри, Йеспер Карлссон — травмированы. Томмазо Побега — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Болонья» сейчас угодила в некую психологическую яму. Команда проиграла в двух своих последних матчах.
Матчи против «Венеции» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Болонья» победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера команда априори обязана.
«Венеция»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 20 строчке турнирной таблицы Серии А.
Причем «Венеция» забила всего 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела неудачно. «Венеция» минимально уступила «Лечче».
До того случилось еще и обидное поражение от «Пармы» (1:2). Да и поединок с «Интером» не принес команде очков (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» победила лишь один раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: венецианцы проводят крайне слабый отрезок. Да и средняя результативность не доходит до гола за матч.
При этом «Венеция» проиграл в трех своих последних поединках. Причем в них команда отличилась всего одним точным ударом.
Пока что венецианцы твердо стоят на вылет. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 зачетных балла.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться добыть очки. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Статистика для ставок
- «Венеция» в 2 последних очных поединках обыграла «Болонью»
- «Болонья» проиграла в 2 своих последних матчах
- Венецианцы уступили в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.95.
- 2.05Мальорка — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Болонья» явно сильнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.
«Венеция» явно не преуспевала в последних матчах, да и оборона команды ошибается слишком часто.
Ставка: Победа «Болоньи» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60