Санкт-Паули
Хольштайн
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» все никак не выберутся из опасной зоны. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 16 строчку турнирной таблицы.
При этом «Санкт-Паули» ужасно атакует, отличившись всего 7 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.
Санкт-Паули — Хольштайн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили гладбахской «Боруссии» (0:2).
До того команда расписала мировую с «Айнтрахтом» Б (1:1). При этом чуть ранее «пираты» минимально уступили «Баварии».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках игроки «Санкт-Паули» настреляли всего 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кароль Метц, Роберт Вагнер — травмированы.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «пираты» крепки, но пока не блещут стабильностью результатов. Да и отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка.
Матчи против «Хольштайна» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Санкт-Паули» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться тремя очками. «Пираты» явно постараются поднатореть в плане реализации.
«Хольштайн»
Турнирное положение: «Аисты» в текущем чемпионате борются за выживание в элите. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Хольштайн» в 11 матчах настрелял 12 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила аж 28 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть баллы. «Аисты» были биты «Майнцем» (0:3).
До того команда с боем уступила «Вердеру» (1:2). А вот встреча с «Хайденхаймом» завершилась победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Бенедикт Пихлер — травмирован.
Состояние команды: «Аисты» пока твердо стоят на вылет. Да и отставание от спасительной 15 позиции нынче измеряется 5 очками.
При этом «Хольштайн» в среднем пропускает без малого 3 гола за матч. А вот забивает команда в среднем раз за матч.
В Бундеслиге «аистам» чрезвычайно тяжело. Проблемы с надежностью тылов никуда не делись, так что очки даются с огромной натугой.
Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. «Аисты» постараются зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Санкт-Паули» забивает реже всех в лиге — 7 мячей
- «Хольштайн» проиграл в 2 своих последних поединках
- «Пираты» обыграли «аистов» в 3 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.87 и 2.03.
- 2.23Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.13Хайденхайм — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.10Тоттенхэм — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью тылов, да и вообще, выглядят слабее соперника.
«Пираты» намереваются выбраться из опасной зоны, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.
Ставка: Победа «Санкт-Паули» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00