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    «Пираты» сразу понесутся в атаку

    «Санкт-Паули» — «Хольштайн». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 29 ноября 2024 года

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    «Санкт-Паули»
    29 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Хольштайн». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Хольштайн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Ноября 2024 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 22:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
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    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» все никак не выберутся из опасной зоны. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 16 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Санкт-Паули» ужасно атакует, отличившись всего 7 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

    Санкт-Паули — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили гладбахской «Боруссии» (0:2).

    До того команда расписала мировую с «Айнтрахтом» Б (1:1). При этом чуть ранее «пираты» минимально уступили «Баварии».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках игроки «Санкт-Паули» настреляли всего 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кароль Метц, Роберт Вагнер — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «пираты» крепки, но пока не блещут стабильностью результатов. Да и отставание от спасительной 15 позиции составляет 2 очка.

    Матчи против «Хольштайна» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Санкт-Паули» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться тремя очками. «Пираты» явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Аисты» в текущем чемпионате борются за выживание в элите. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Хольштайн» в 11 матчах настрелял 12 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила аж 28 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть баллы. «Аисты» были биты «Майнцем» (0:3).

    До того команда с боем уступила «Вердеру» (1:2). А вот встреча с «Хайденхаймом» завершилась победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хольштайн» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Бенедикт Пихлер — травмирован.

    Состояние команды: «Аисты» пока твердо стоят на вылет. Да и отставание от спасительной 15 позиции нынче измеряется 5 очками.

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    При этом «Хольштайн» в среднем пропускает без малого 3 гола за матч. А вот забивает команда в среднем раз за матч.

    В Бундеслиге «аистам» чрезвычайно тяжело. Проблемы с надежностью тылов никуда не делись, так что очки даются с огромной натугой.

    Безусловно, номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. «Аисты» постараются зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Санкт-Паули» забивает реже всех в лиге — 7 мячей

    • «Хольштайн» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Пираты» обыграли «аистов» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.87 и 2.03.

    Прогноз: Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью тылов, да и вообще, выглядят слабее соперника.

    «Пираты» намереваются выбраться из опасной зоны, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Санкт-Паули» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Санкт-Паули» — «Хольштайн»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на футбол. «Пираты» сразу понесутся в атаку
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