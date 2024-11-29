29 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Ланс». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реймс»

Турнирное положение: сейчас «Реймс» идет на 8-м месте в таблице французской Лиги 1 с 18 очками.

Последние матчи: в 12-м туре команда сыграла на своем поле вничью со счетом 1:1. Соперник открыл счет в конце первого тайма, но «Реймс» смог отыграться почти сразу после перерыва, отличился молодой нападающий Умар Диакате. После этого мяча «Реймс» имел шанс вырвать победу, но «Лион» смог устоять.

Ранее была гостевая победа над «Гавром» (3:0) и поражение от «Тулузы» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Хадра и Дарами.

Состояние команды: пока в этом сезоне «Реймс» играет довольно нестабильно, что неудивительно, так как команду с этого сезона возглавляет новый тренер Лука Элснер, пошедший на повышение из «Гавра». Словенец изменил тактическую схему, ставит более атакующий футбол, но не всегда у него получается воплотить свои замыслы в жизнь.

«Ланс»

Турнирное положение: сейчас «Ланс» располагается в таблице Лиги 1 с 17 очками на 9-м месте.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Ланс» уступил на своем поле «Марселю» со счетом 1:3. Соперник в этом матче был сильнее и по делу взял три очка. При этом забить у него получилось только после перерыва, а первый тайм «Ланс» уверенно сдерживал натиск. Единственный мяч команды забил Андреа Фюльжини.

До этого «Ланс» выиграл дома у «Нанта» (3:2) и уступил в гостях «ПСЖ» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Саид, Агильяр, Кабо и Сатриано.

Состояние команды: в этом сезоне «Ланс» также сменил главного тренера. Команду теперь тренирует один из самых перспективных специалистов Европы англичанин Уилл Стилл, который как раз возглавлял в прошлом году «Реймс». Пока у него в «Лансе» не всегда получается, но команда играет в атаку, радует красивым футболистов и не боится навязывать свою игру даже фаворитам.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне игра в Реймсе завершилась вничью (1:1)

Матч в Лансе принес победу хозяевам (2:0)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Лансом» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Реймса» дают 3,0, а на «Ланс» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,86.

Прогноз: оба клуба исповедуют атакующий футбол, их возглавляют два представителя новой волны (Эслнер и Стилл), которым надо проявлять себя в надежде попасть в топ-клуб. Напомним, что оба пошли на повышение по итогам прошлого сезона. Вряд ли тут стоит ждать закрытого футбола. Тотал может пробить в одиночку любой из соперников.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,86.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с победой гостей. «Ланс» все-таки более мастеровитая команда, а ее главный тренер Стилл отлично знает возможности большинства игроков, с которыми работал в прошлом сезоне.

Ставка: победа «Ланса» за 2,50.