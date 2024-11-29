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    Соперники порадуют атакующим футболом

    «Реймс» — «Ланс». Ставка (к. 1.86) и прогноз на чемпионат Франции 29 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Ланс»
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    Дзюня Ито — лидер «Реймса»
    29 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Ланс». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Ноября 2024 года

    Реймс

  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 22:45 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    •

    «Реймс»

    Турнирное положение: сейчас «Реймс» идет на 8-м месте в таблице французской Лиги 1 с 18 очками.

    Последние матчи: в 12-м туре команда сыграла на своем поле вничью со счетом 1:1. Соперник открыл счет в конце первого тайма, но «Реймс» смог отыграться почти сразу после перерыва, отличился молодой нападающий Умар Диакате. После этого мяча «Реймс» имел шанс вырвать победу, но «Лион» смог устоять.

    Реймс — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Ранее была гостевая победа над «Гавром» (3:0) и поражение от «Тулузы» (0:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Хадра и Дарами.

    Состояние команды: пока в этом сезоне «Реймс» играет довольно нестабильно, что неудивительно, так как команду с этого сезона возглавляет новый тренер Лука Элснер, пошедший на повышение из «Гавра». Словенец изменил тактическую схему, ставит более атакующий футбол, но не всегда у него получается воплотить свои замыслы в жизнь.

    «Ланс»

    Турнирное положение: сейчас «Ланс» располагается в таблице Лиги 1 с 17 очками на 9-м месте.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Ланс» уступил на своем поле «Марселю» со счетом 1:3. Соперник в этом матче был сильнее и по делу взял три очка. При этом забить у него получилось только после перерыва, а первый тайм «Ланс» уверенно сдерживал натиск. Единственный мяч команды забил Андреа Фюльжини.

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    До этого «Ланс» выиграл дома у «Нанта» (3:2) и уступил в гостях «ПСЖ» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Саид, Агильяр, Кабо и Сатриано.

    Состояние команды: в этом сезоне «Ланс» также сменил главного тренера. Команду теперь тренирует один из самых перспективных специалистов Европы англичанин Уилл Стилл, который как раз возглавлял в прошлом году «Реймс». Пока у него в «Лансе» не всегда получается, но команда играет в атаку, радует красивым футболистов и не боится навязывать свою игру даже фаворитам.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне игра в Реймсе завершилась вничью (1:1)

    • Матч в Лансе принес победу хозяевам (2:0)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Лансом» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Реймса» дают 3,0, а на «Ланс» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,0, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,86.

    Прогноз: оба клуба исповедуют атакующий футбол, их возглавляют два представителя новой волны (Эслнер и Стилл), которым надо проявлять себя в надежде попасть в топ-клуб. Напомним, что оба пошли на повышение по итогам прошлого сезона. Вряд ли тут стоит ждать закрытого футбола. Тотал может пробить в одиночку любой из соперников.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,86.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с победой гостей. «Ланс» все-таки более мастеровитая команда, а ее главный тренер Стилл отлично знает возможности большинства игроков, с которыми работал в прошлом сезоне.

    Ставка: победа «Ланса» за 2,50.

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    «Реймс» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на футбол. Соперники порадуют атакующим футболом
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