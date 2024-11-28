Славия П
Фенербахче
«Славия» Прага
Турнирное положение: Пражане в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 23 месте турнирной таблицы.
При этом «Славия» Прага в четырех стартовых турах набрала всего 4 очка. Да и атака команды выглядит не столь уверенно, отличившись всего 3 мячами.
Славия П — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Славия» Прага добыл викторию. Команда нанесла поражение «Динамо» Ческе-Будеёвице (4:0).
При этом «Славия» Прага чуть ранее разгромила «Карвину» (5:1). Вот только поединок с «Айнтрахтом» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ондржей Лингр, Конрад Валлем — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Пражане выиграли в двух своих последних матчах. Причем обе виктории получились с разницей в 4 мяча.
С «Фенербахче» команда пересекалась лишь дважды. Два года назад «Славия» Прага дважды переиграла стамбульцев — оба раза со счетом 3:2.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Пражане твёрдо намерены улучшить свою турнирную ситуацию в Лиге Европы.
«Фенербахче»
Турнирное положение: Стамбульцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 21 месте.
Причем «Фенербахче» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла яркую победу. Стамбульцы буквально смели с газона «Кайсериспор» (6:2).
При этом до того команда переиграла «Зенит» (2:1). Да и поединок с «Сивассором» завершился уверенной викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Джейден Оостерволд, Чаглар Сёюнджю — травмированы.
Состояние команды: стамбульцы победили в трех своих последних поединках. Вот только с надежностью тылов у команды все так же имеются проблемы.
В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и Эдин Джеко до сих по полезен, забив уже 7 мячей в Суперлиге.
В кадровом плане «Фенербахче» выглядит достаточно выгодно. Джеко и Душан Тадич способны организовать гол буквально из ничего.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Стамбульцы способны еще прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- Стамбульцы выиграли в 3 своих последних поединках
- «Славия» Прага победила в 2 своих последних поединках
- Пражане забили 9 мячей в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: «Фенербахче» силен в плане реализации, да и забивать в составе турок есть кому.
«Славия» Прага срочно необходимо побеждать, да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.10