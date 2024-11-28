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    «Славия» Прага — «Фенербахче». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Прага — «Фенербахче»
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    Эдин Джеко
    28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Славия» Прага и «Фенербахче». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Славия П

  • Прага
    •  Славия П 23:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
    •

    «Славия» Прага

    Турнирное положение: Пражане в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 23 месте турнирной таблицы.

    При этом «Славия» Прага в четырех стартовых турах набрала всего 4 очка. Да и атака команды выглядит не столь уверенно, отличившись всего 3 мячами.

    Славия П — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Славия» Прага добыл викторию. Команда нанесла поражение «Динамо» Ческе-Будеёвице (4:0).

    При этом «Славия» Прага чуть ранее разгромила «Карвину» (5:1). Вот только поединок с «Айнтрахтом» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Ондржей Лингр, Конрад Валлем — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Пражане выиграли в двух своих последних матчах. Причем обе виктории получились с разницей в 4 мяча.

    С «Фенербахче» команда пересекалась лишь дважды. Два года назад «Славия» Прага дважды переиграла стамбульцев — оба раза со счетом 3:2.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Пражане твёрдо намерены улучшить свою турнирную ситуацию в Лиге Европы.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Стамбульцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 21 месте.

    Причем «Фенербахче» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла яркую победу. Стамбульцы буквально смели с газона «Кайсериспор» (6:2).

    При этом до того команда переиграла «Зенит» (2:1). Да и поединок с «Сивассором» завершился уверенной викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Джейден Оостерволд, Чаглар Сёюнджю — травмированы.

    Состояние команды: стамбульцы победили в трех своих последних поединках. Вот только с надежностью тылов у команды все так же имеются проблемы.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и Эдин Джеко до сих по полезен, забив уже 7 мячей в Суперлиге.

    В кадровом плане «Фенербахче» выглядит достаточно выгодно. Джеко и Душан Тадич способны организовать гол буквально из ничего.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Стамбульцы способны еще прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Стамбульцы выиграли в 3 своих последних поединках

    • «Славия» Прага победила в 2 своих последних поединках

    • Пражане забили 9 мячей в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Фенербахче» силен в плане реализации, да и забивать в составе турок есть кому.

    «Славия» Прага срочно необходимо побеждать, да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.10

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