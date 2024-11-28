28 ноября в 5-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Славия» Прага и «Фенербахче». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Прага — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Славия» Прага

Турнирное положение: Пражане в Лиге Европы пока не преуспевают. Нынче команда пребывает на 23 месте турнирной таблицы.

При этом «Славия» Прага в четырех стартовых турах набрала всего 4 очка. Да и атака команды выглядит не столь уверенно, отличившись всего 3 мячами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Славия» Прага добыл викторию. Команда нанесла поражение «Динамо» Ческе-Будеёвице (4:0).

При этом «Славия» Прага чуть ранее разгромила «Карвину» (5:1). Вот только поединок с «Айнтрахтом» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Ондржей Лингр, Конрад Валлем — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Пражане выиграли в двух своих последних матчах. Причем обе виктории получились с разницей в 4 мяча.

С «Фенербахче» команда пересекалась лишь дважды. Два года назад «Славия» Прага дважды переиграла стамбульцев — оба раза со счетом 3:2.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Пражане твёрдо намерены улучшить свою турнирную ситуацию в Лиге Европы.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Стамбульцы нынешний сезон проводят не столь продуктивно. В Лиге Европы команда сейчас находится на скромном 21 месте.

Причем «Фенербахче» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла яркую победу. Стамбульцы буквально смели с газона «Кайсериспор» (6:2).

При этом до того команда переиграла «Зенит» (2:1). Да и поединок с «Сивассором» завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Джейден Оостерволд, Чаглар Сёюнджю — травмированы.

Состояние команды: стамбульцы победили в трех своих последних поединках. Вот только с надежностью тылов у команды все так же имеются проблемы.

В своем чемпионате команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Да и Эдин Джеко до сих по полезен, забив уже 7 мячей в Суперлиге.

В кадровом плане «Фенербахче» выглядит достаточно выгодно. Джеко и Душан Тадич способны организовать гол буквально из ничего.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Стамбульцы способны еще прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Стамбульцы выиграли в 3 своих последних поединках

«Славия» Прага победила в 2 своих последних поединках

Пражане забили 9 мячей в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Славия» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Фенербахче» силен в плане реализации, да и забивать в составе турок есть кому.

«Славия» Прага срочно необходимо побеждать, да и в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10