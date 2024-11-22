22 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Вальядолид». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 13-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков и находится на 17-м месте.

Команда на один балл опережает нынешнего соперника, занимающего 19-ю строчку, а также зону вылета, которая начинается с 18-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура «Хетафе» на своем поле потерпел поражение от «Жироны» (0:1).

Перед этим коллектив также проиграл, когда в рамках предыдущего тура испанского первенства оказался слабее «Сельты» (0:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Борха Майораль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» ни разу не выиграл при двух поражениях (в последних матчах) и трех ничьих.

Это свидетельствует о плохой форме мадридцев, что поэтому даже несмотря на фактор своего поля, они рискуют проиграть и опуститься в зону вылета.

Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после 19-ти стартовых туров испанского первенства набрала только девять очков.

Команда находится в зоне вылета и занимает предпоследнюю, 19-ю строчку, отставая от соперника и безопасной 17-й позиции лишь на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл португальский АВС (2:0).

Перед этим коллектив в рамках 13-го тура испанского первенства в домашних стенах разошелся миром с «Атлетиком» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмирован — Кенеди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчей, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Вальядолид» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохой, как для борца за выживание форме гостей, что в поединке против конкурента, пусть и на чужом поле, позволяет им рассчитывать даже на три очка.

Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Хетафе» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Хетафе» сыграл вничью

в трех из четырех последних матчей «Вальядолид» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.35, победа «Вальядолида» — в 6.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гости не проиграли.

Ставка: «Вальядолид» не проиграет за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти последних поединках хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Вальядолид» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.80