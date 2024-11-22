Хетафе
Вальядолид
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» после 13-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков и находится на 17-м месте.
Команда на один балл опережает нынешнего соперника, занимающего 19-ю строчку, а также зону вылета, которая начинается с 18-й позиции.
Хетафе — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура «Хетафе» на своем поле потерпел поражение от «Жироны» (0:1).
Перед этим коллектив также проиграл, когда в рамках предыдущего тура испанского первенства оказался слабее «Сельты» (0:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Борха Майораль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» ни разу не выиграл при двух поражениях (в последних матчах) и трех ничьих.
Это свидетельствует о плохой форме мадридцев, что поэтому даже несмотря на фактор своего поля, они рискуют проиграть и опуститься в зону вылета.
Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» после 19-ти стартовых туров испанского первенства набрала только девять очков.
Команда находится в зоне вылета и занимает предпоследнюю, 19-ю строчку, отставая от соперника и безопасной 17-й позиции лишь на один балл.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл португальский АВС (2:0).
Перед этим коллектив в рамках 13-го тура испанского первенства в домашних стенах разошелся миром с «Атлетиком» с результатом 1:1.
Не сыграют: травмирован — Кенеди, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчей, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Вальядолид» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Это свидетельствует о неплохой, как для борца за выживание форме гостей, что в поединке против конкурента, пусть и на чужом поле, позволяет им рассчитывать даже на три очка.
Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Хетафе» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Хетафе» сыграл вничью
- в трех из четырех последних матчей «Вальядолид» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.35, победа «Вальядолида» — в 6.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в трех из четырех последних матчей гости не проиграли.
Ставка: «Вальядолид» не проиграет за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти последних поединках хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: «Вальядолид» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.80