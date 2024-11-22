ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей Факундо БуонаноттеАндрей Сантос, Тавариш, Буонанотте и еще пять игроков, которым помогла смена клуба Петр ЯнПетр Ян встретится с Фигередо, Оздемир против Олберга. Анонс карда UFC Macau
    Все новости спорта

    Опустится ли «Хетафе» в зону вылета?

    «Хетафе» — «Вальядолид». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Ла Лига, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Хетафе Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Вальядолид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мауро Арамбарри
    22 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Вальядолид». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Ноября 2024 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» после 13-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков и находится на 17-м месте.

    Команда на один балл опережает нынешнего соперника, занимающего 19-ю строчку, а также зону вылета, которая начинается с 18-й позиции.

    Хетафе — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура «Хетафе» на своем поле потерпел поражение от «Жироны» (0:1).

    Перед этим коллектив также проиграл, когда в рамках предыдущего тура испанского первенства оказался слабее «Сельты» (0:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Борха Майораль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» ни разу не выиграл при двух поражениях (в последних матчах) и трех ничьих.

    Это свидетельствует о плохой форме мадридцев, что поэтому даже несмотря на фактор своего поля, они рискуют проиграть и опуститься в зону вылета.

    Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после 19-ти стартовых туров испанского первенства набрала только девять очков.

    Команда находится в зоне вылета и занимает предпоследнюю, 19-ю строчку, отставая от соперника и безопасной 17-й позиции лишь на один балл.

  • Трансферный дайджест. 12-18 ноября
  • Неймар и Кьеза вернутся на родину, борьба за Дэвида, Гризманн в раздумьях
  • 18/11/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл португальский АВС (2:0).

    Перед этим коллектив в рамках 13-го тура испанского первенства в домашних стенах разошелся миром с «Атлетиком» с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмирован — Кенеди, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчей, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Вальядолид» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это свидетельствует о неплохой, как для борца за выживание форме гостей, что в поединке против конкурента, пусть и на чужом поле, позволяет им рассчитывать даже на три очка.

    Рауль Моро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Хетафе» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Хетафе» сыграл вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Вальядолид» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.35, победа «Вальядолида» — в 6.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.65 и 1.48.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяева не выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей гости не проиграли.

    Ставка: «Вальядолид» не проиграет за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти последних поединках хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Вальядолид» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.80

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Чорич — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реберг — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фоньини — Гулин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рамос — Ноймайер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Пахтакор — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.10
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брагантино — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Йове-Эспаньол — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хетафе» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. Опустится ли «Хетафе» в зону вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры