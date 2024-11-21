Велес Сарсфилд
Ланус
«Велес Сарсфилд»
Турнирное положение: «Велес Сарсфилд» в нынешнем сезоне выступает весьма продуктивно. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Велес Сарсфилд» в 22 матчах набрал 43 очка. А вот гандикап от ближайшего преследователя минимальный.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним очком. «Велес Сарсфилд» подписал мировую с «Депортиво Риестрой» (1:1).
А вот до того «Велес Сарсфилд» минимально переиграл «Тигре». При этом чуть ранее команда не уступила «Аргентинос Хуниорс» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Майкл Сантос — травмирован.
Состояние команды: «Велес Сарсфилд» нынче угодил в ничейный синдром. Зато команда не проигрывала в шести своих последних поединках.
Поединки с «Ланусом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Велес Сарсфилд» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вернуться на победный путь. Команда явно намерена удержаться на вершине.
«Ланус»
Турнирное положение: «Ланус» пока не бьется за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Ланус» в 22 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 28 голов.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Ланус» не смог одолеть «Платенсе» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Тальересу» Кордоба (2:1). Плюс поединок с «Бокой Хуниорс» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланус» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных.
Не сыграют: Рамиро Каррера, Леандро Диас, Рауль Лоаиза, Абель Лучьятти, Николас Моргантини — травмированы.
Состояние команды: «Ланус» на 9 очков отстает от топ-5. Да и стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
При этом «Ланус» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только средняя результативность составляет аккурат гол за матч.
Команда уже 3 года не обыгрывает «Велес Сарсфилд». Да и лазарет команды нынче переполнен до отказа.
Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и оппонент нынче не особо блещет стабильностью результатов.
Статистика для ставок
- «Велес Сарсфилд» не проигрывал в 6 своих последних поединках
- «Ланус» в среднем забивает аккурат гол за матч
- «Велес Сарсфилд» уже 3 года не проигрывает «Ланусу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Велес Сарсфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.
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Прогноз: «Велес Сарсфилд» явно сильнее соперника, к тому же явно не намерен терять очки на ровном месте.
Номинальные хозяева намерены сохранить за собой лидерство, и уж точно начнут матч активно.
Ставка: Победа «Велес Сарсфилда» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20