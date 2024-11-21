21 ноября в 23-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Велес Сарсфилд» и «Ланус». Начало игры — в 01:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Велес Сарсфилд» — «Ланус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Велес Сарсфилд»

Турнирное положение: «Велес Сарсфилд» в нынешнем сезоне выступает весьма продуктивно. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Велес Сарсфилд» в 22 матчах набрал 43 очка. А вот гандикап от ближайшего преследователя минимальный.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним очком. «Велес Сарсфилд» подписал мировую с «Депортиво Риестрой» (1:1).

А вот до того «Велес Сарсфилд» минимально переиграл «Тигре». При этом чуть ранее команда не уступила «Аргентинос Хуниорс» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 5 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Майкл Сантос — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Велес Сарсфилд» нынче угодил в ничейный синдром. Зато команда не проигрывала в шести своих последних поединках.

Поединки с «Ланусом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Велес Сарсфилд» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вернуться на победный путь. Команда явно намерена удержаться на вершине.

«Ланус»

Турнирное положение: «Ланус» пока не бьется за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланус» в 22 матчах настрелял 22 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 28 голов.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Ланус» не смог одолеть «Платенсе» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Тальересу» Кордоба (2:1). Плюс поединок с «Бокой Хуниорс» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ланус» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: Рамиро Каррера, Леандро Диас, Рауль Лоаиза, Абель Лучьятти, Николас Моргантини — травмированы.

Состояние команды: «Ланус» на 9 очков отстает от топ-5. Да и стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

При этом «Ланус» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только средняя результативность составляет аккурат гол за матч.

Команда уже 3 года не обыгрывает «Велес Сарсфилд». Да и лазарет команды нынче переполнен до отказа.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Да и оппонент нынче не особо блещет стабильностью результатов.

Статистика для ставок

«Велес Сарсфилд» не проигрывал в 6 своих последних поединках

«Ланус» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Велес Сарсфилд» уже 3 года не проигрывает «Ланусу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Велес Сарсфилд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.65.

Прогноз: «Велес Сарсфилд» явно сильнее соперника, к тому же явно не намерен терять очки на ровном месте.

Номинальные хозяева намерены сохранить за собой лидерство, и уж точно начнут матч активно.

Ставка: Победа «Велес Сарсфилда» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20