21 ноября в финале Кубка Чили по футболу сыграют «Универсидад де Чили» и «Ньюбленсе». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Универсидад де Чили» — «Ньюбленсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Универсидад де Чили»

Турнирное положение: «Универсидад де Чили» в чемпионате Чили выступил неплохо. Команда расположилась на итоговом 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Универсидад де Чили» в итоге отстал на 2 очка от «Коло Коло». Да и забила команда 53 мяча в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним очком. «Универсидад де Чили» подписал мировую с «Эвертон Де Виной» (1:1).

А вот до того «Универсидад де Чили» уверенно переиграл «Ньюбленсе» (4:1). При этом чуть ранее команда одолела «Унивесидад Католику» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Универсидад де Чили» явно постарается добыть Кубок Чили. Надо же как-то компенсировать потерю чемпионства!

Поединки с «Ньюбленсе» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Универсидад де Чили» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться быстро взломать оборонительные порядки соперника. Команда явно начнет встречу агрессивно.

«Ньюбленсе»

Турнирное положение: «Ньюбленсе» является середняком чилийского футбола. В последнем чемпионате команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюбленсе» в 30 матчах настрелял 40 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 34 гола.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Ньюбленсе» не смог одолеть «Магальянес» (1:1).

До того команда нанесла поражение тому же оппоненту (2:1). А вот поединок с «Уачипато» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ньюбленсе» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ньюбленсе» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

При этом «Ньюбленсе» не проигрывал в двух своих последних поединках. Вот только победы даются команде слишком натужно.

Команда уже 2 года не обыгрывает «Универсидад де Чили». При этом лазарет команды нынче фактически пуст.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно будет искать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Универсидад де Чили» не проигрывал в 6 своих последних поединках

«Ньюбленсе» в среднем пропускает почти гол за матч

«Универсидад де Чили» уже 2 года не проигрывает «Ньюбленсе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Универсидад де Чили» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.92 и 1.82.

Прогноз: «Универсидад де Чили» явно сильнее соперника, к тому же явно намерен выиграть Кубок страны.

Номинальные хозяева намерены быстро вскрыть оборону соперника, и уж точно начнут матч активно.

Ставка: Победа «Универсидад де Чили» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30