Судан
Ангола
Судан
Турнирное положение: Суданцы реально претендуют на выход в финальную часть Кубка наций. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Судан в 5 турах квалификации разжился 7 очками. При этом команда имеет отрицательную разницу забитых им пропущенных мячей — 4:6.
Судан — Ангола: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Суданцы по всем статьям уступили Нигеру (0:4).
А вот до того Судан минимально уступил Танзании. При этом тех же танзанийцев команда также обыграла с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Для сохранения второй строчки суданцам в последнем туре хватит и ничьей. При этом если Нигер не обыграет ганцев, команда при любом исходе проходит в финальную часть турнира.
Матчи с Анголой для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Судан уступил 2 раза при 3 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой лидеру квартета. Вот только сборную Анголы команда еще ни разу не обыгрывала.
Ангола
Турнирное положение: Ангола нынешний отбор проводит уверенно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем Ангола в 5 матчах группы набрала 13 очков. При этом команда пропустила в свои ворота всего лишь 2 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла первые очки. Ангольцы расписали мировую с Ганой (1:1).
До того команда минимально переиграла Нигер. А вот поединок с тем же оппонентом чуть раньше завершился более уверенной викторией (2:0).
Вообще же, Ангола в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 7 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ангольцы не проигрывают еще с конца марта. Да и первое место команда себе уже обеспечила.
При этом Ангола не столь мощно выглядит в атаке. Средняя результативность команды едва ли превышает гол за матч.
Наверняка в этой встрече номинальные гости не будут особо надрываться. При этом ангольцы постараются сыграть не ниже своего уровня.
И уж точно Ангола предстанет не в самом оптимальном составе. Зато надежные тылы явно проявят себя и на этот раз.
Статистика для ставок
- Суданцы еще ни разу не обыгрывали Анголу
- Ангола в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- Суданцы в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Судан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.65 и 1.45.
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Прогноз: Суданцев в этом матче устроит и ничья, да и Ангола не собирается особо надрываться.
Суданцы в последних своих поединках выглядели не столь уверенно, да и забивают маловато.
Ставка: Ничья за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.65