18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Судан и Ангола. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Судан — Ангола, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Судан

Турнирное положение: Суданцы реально претендуют на выход в финальную часть Кубка наций. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Судан в 5 турах квалификации разжился 7 очками. При этом команда имеет отрицательную разницу забитых им пропущенных мячей — 4:6.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Суданцы по всем статьям уступили Нигеру (0:4).

А вот до того Судан минимально уступил Танзании. При этом тех же танзанийцев команда также обыграла с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Для сохранения второй строчки суданцам в последнем туре хватит и ничьей. При этом если Нигер не обыграет ганцев, команда при любом исходе проходит в финальную часть турнира.

Матчи с Анголой для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Судан уступил 2 раза при 3 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой лидеру квартета. Вот только сборную Анголы команда еще ни разу не обыгрывала.

Ангола

Турнирное положение: Ангола нынешний отбор проводит уверенно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Ангола в 5 матчах группы набрала 13 очков. При этом команда пропустила в свои ворота всего лишь 2 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла первые очки. Ангольцы расписали мировую с Ганой (1:1).

До того команда минимально переиграла Нигер. А вот поединок с тем же оппонентом чуть раньше завершился более уверенной викторией (2:0).

Вообще же, Ангола в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 7 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ангольцы не проигрывают еще с конца марта. Да и первое место команда себе уже обеспечила.

При этом Ангола не столь мощно выглядит в атаке. Средняя результативность команды едва ли превышает гол за матч.

Наверняка в этой встрече номинальные гости не будут особо надрываться. При этом ангольцы постараются сыграть не ниже своего уровня.

И уж точно Ангола предстанет не в самом оптимальном составе. Зато надежные тылы явно проявят себя и на этот раз.

Статистика для ставок

Суданцы еще ни разу не обыгрывали Анголу

Ангола в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Суданцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Судан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.65 и 1.45.

Прогноз: Суданцев в этом матче устроит и ничья, да и Ангола не собирается особо надрываться.

Суданцы в последних своих поединках выглядели не столь уверенно, да и забивают маловато.

Ставка: Ничья за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.65