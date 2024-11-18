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    Ничья устроит всех?!

    Судан — Ангола. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Судан — Ангола
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    18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Судан и Ангола. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Судан — Ангола, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 18 Ноября 2024 года

    Судан

  • Хартум
    •  Судан 19:00 Ангола

    Ангола

  • Луанда
    •

    Судан

    Турнирное положение: Суданцы реально претендуют на выход в финальную часть Кубка наций. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Судан в 5 турах квалификации разжился 7 очками. При этом команда имеет отрицательную разницу забитых им пропущенных мячей — 4:6.

    Судан — Ангола: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Суданцы по всем статьям уступили Нигеру (0:4).

    А вот до того Судан минимально уступил Танзании. При этом тех же танзанийцев команда также обыграла с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Для сохранения второй строчки суданцам в последнем туре хватит и ничьей. При этом если Нигер не обыграет ганцев, команда при любом исходе проходит в финальную часть турнира.

    Матчи с Анголой для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках Судан уступил 2 раза при 3 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться дать бой лидеру квартета. Вот только сборную Анголы команда еще ни разу не обыгрывала.

    Ангола

    Турнирное положение: Ангола нынешний отбор проводит уверенно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Ангола в 5 матчах группы набрала 13 очков. При этом команда пропустила в свои ворота всего лишь 2 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла первые очки. Ангольцы расписали мировую с Ганой (1:1).

    До того команда минимально переиграла Нигер. А вот поединок с тем же оппонентом чуть раньше завершился более уверенной викторией (2:0).

    Вообще же, Ангола в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 7 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ангольцы не проигрывают еще с конца марта. Да и первое место команда себе уже обеспечила.

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    При этом Ангола не столь мощно выглядит в атаке. Средняя результативность команды едва ли превышает гол за матч.

    Наверняка в этой встрече номинальные гости не будут особо надрываться. При этом ангольцы постараются сыграть не ниже своего уровня.

    И уж точно Ангола предстанет не в самом оптимальном составе. Зато надежные тылы явно проявят себя и на этот раз.

    Статистика для ставок

    • Суданцы еще ни разу не обыгрывали Анголу

    • Ангола в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • Суданцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Судан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.65 и 1.45.

    Прогноз: Суданцев в этом матче устроит и ничья, да и Ангола не собирается особо надрываться.

    Суданцы в последних своих поединках выглядели не столь уверенно, да и забивают маловато.

    Ставка: Ничья за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.65

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    Судан — Ангола: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Ничья устроит всех?!
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