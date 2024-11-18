В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций Польша на своем поле примет Шотландию. Поединок пройдет 18 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Шотландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Польша

Турнирное положение: Сборная уже, вероятно, потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций. Польша занимает 3-е место с 4 очками в активе после 5-и туров.

Стоит отметить, что сборная пропустила больше остальных в своей группе — 14 мячей при 8-и забитых. К тому же, Польша отвратительно выступает на своем поле, занимая по этому показателю последнее место в группе.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций польская сборная крупно проиграла Португалии (1:5), Криштиану Роналду отвесил соперникам 2 мяча. До этого Польша сыграла вничью с Хорватией (3:3).

На групповом этапе сборная выиграла только 1 матч — Шотландию (3:2), а также трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период Польша также проиграла Португалии (1:3) и Хорватии (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Для польской сборной предстоящий матч против Шотландии — это матч жизни. Если Польша победит, то будет иметь возможность сохранить место в Лиге А.

В прошедшей очной встрече поляки обыграли шотландцев со счетом 3:2. Победный гол Польша забила уже на 90+7-й минуте. Сможет ли сборная выиграть и на сей раз? Есть все шансы у Польши зацепиться за 3-ю позицию.

Шотландия

Турнирное положение: Сборная располагается на последней 4-й позиции в группе с 4 очками в активе, набрав такое же количество баллов, сколько и у Польши.

На чужом поле Шотландия не смогла еще набрать ни одного очка, занимая по этому показателю последнее место в своей группе.

Последние матчи: В прошедшей встрече шотландская сборная неожиданно обыграла Хорватию (1:0), забив единственный гол на 86-й минуте. До этого команда сыграла вничью с Португалией (0:0).

В 5-и последних матчах Лиги наций Шотландия только по одному разу выиграла и сыграла вничью, а также трижды проиграла. За этот период сборная пропустила 7 голов.

Состояние команды: Шотландия вполне способна отобрать очки у Польши, в последних матчах сборная доказала, что может бороться с любым соперником, а поляки будут чуть проще, чем та же Португалия.

В последних 5-и очных встречах Шотландия и Польша трижды играли вничью, а также по одному разу выиграли и проиграли. В предстоящем матче шотландская сборная точно даст бой полякам.

Статистика для ставок

В последних 5-и очных встречах сборные трижды играли вничью

Польша не может победить на протяжении 4-х последних матчей

Шотландия не пропустила ни одного гола в последних 2-х встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Польши — 2.18, победа Шотландии — 3.30, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Польша все-таки одержит победу, Шотландия не очень здорово выступает на чужом поле.

Ставка: Победа Польши за 2.18.

Прогноз: Польской сборной не удастся забить много голов, ведь Шотландия точно будет играть на результат.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.85.