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    Кто выиграет важнейший матч в борьбе за выживание?

    Польша — Шотландия. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Лига наций, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Шотландия
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    Петр Зелиньский — полузащитник сборной Польши
    В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций Польша на своем поле примет Шотландию. Поединок пройдет 18 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Польша — Шотландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 18 Ноября 2024 года

    Польша

  • Варшава
    •  Польша 22:45 Шотландия

    Шотландия

  • Эдинбург
    •

    Польша

    Турнирное положение: Сборная уже, вероятно, потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций. Польша занимает 3-е место с 4 очками в активе после 5-и туров.

    Стоит отметить, что сборная пропустила больше остальных в своей группе — 14 мячей при 8-и забитых. К тому же, Польша отвратительно выступает на своем поле, занимая по этому показателю последнее место в группе.

    Польша — Шотландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций польская сборная крупно проиграла Португалии (1:5), Криштиану Роналду отвесил соперникам 2 мяча. До этого Польша сыграла вничью с Хорватией (3:3).

    На групповом этапе сборная выиграла только 1 матч — Шотландию (3:2), а также трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период Польша также проиграла Португалии (1:3) и Хорватии (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Для польской сборной предстоящий матч против Шотландии — это матч жизни. Если Польша победит, то будет иметь возможность сохранить место в Лиге А.

    В прошедшей очной встрече поляки обыграли шотландцев со счетом 3:2. Победный гол Польша забила уже на 90+7-й минуте. Сможет ли сборная выиграть и на сей раз? Есть все шансы у Польши зацепиться за 3-ю позицию.

    Шотландия

    Турнирное положение: Сборная располагается на последней 4-й позиции в группе с 4 очками в активе, набрав такое же количество баллов, сколько и у Польши.

    На чужом поле Шотландия не смогла еще набрать ни одного очка, занимая по этому показателю последнее место в своей группе.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече шотландская сборная неожиданно обыграла Хорватию (1:0), забив единственный гол на 86-й минуте. До этого команда сыграла вничью с Португалией (0:0).

    В 5-и последних матчах Лиги наций Шотландия только по одному разу выиграла и сыграла вничью, а также трижды проиграла. За этот период сборная пропустила 7 голов.

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    Состояние команды: Шотландия вполне способна отобрать очки у Польши, в последних матчах сборная доказала, что может бороться с любым соперником, а поляки будут чуть проще, чем та же Португалия.

    В последних 5-и очных встречах Шотландия и Польша трижды играли вничью, а также по одному разу выиграли и проиграли. В предстоящем матче шотландская сборная точно даст бой полякам.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и очных встречах сборные трижды играли вничью

    • Польша не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • Шотландия не пропустила ни одного гола в последних 2-х встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Польши — 2.18, победа Шотландии — 3.30, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Польша все-таки одержит победу, Шотландия не очень здорово выступает на чужом поле.

    Ставка: Победа Польши за 2.18.

    Прогноз: Польской сборной не удастся забить много голов, ведь Шотландия точно будет играть на результат.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.85.

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    Польша — Шотландия: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет важнейший матч в борьбе за выживание?
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