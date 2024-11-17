17 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Алжир и Либерия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алжир — Либерия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алжир

Турнирное положение: Алжир уже обеспечил себе выход в финальную часть Кубка африканских наций. Команда финиширует на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Алжир в 5 турах квалификации разжился 13 очками. Забила команда 11 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним баллом. Встреча с Экваториальной Гвинеей завершилась паритетом (0:0).

А вот до того Алжир сумел переиграть Того (1:0). При этом чуть раньше команда разнесла в щепки тех же тоголезцев (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. При этом ее игроки отличились 11 забитыми мячами при 1 пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Алжирцы уверенно прошли квалификацию. Еще бы, ведь в составе команды находится ряд известных исполнителей.

Матчи с либерийцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Алжир выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева уже не будут надрываться. Тем паче, оппонент уже потерял турнирную мотивацию на последний тур.

Либерия

Турнирное положение: Либерийцы нынешний отбор провели неудачно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем Либерия в 5 матчах группы отличилась всего 3 мяча в ворота соперников. При этом «одинокие звезды» пропустили 7 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда победила. Либерийцы минимально одолели Того.

До того команда подписала мировую со Сьерра-Леоне (1:1). Да и поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился викторией (2:1).

Вообще же, Либерия в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: либерийцы не столь уверенно выглядят в атаке. Да и оборона результативно ошиблась 7 раз в 5 турах отбора.

При этом Либерия имеет весьма скромный по именам подбор игроков. А вот финишировать хотя бы на 3 месте команда явно постарается.

Наверняка в этой встрече либерийцы будут максимально активно атаковать. Команда явно мотивирована хлопнуть дверью напоследок.

И уж точно либерийцы предстанут в почти оптимальном составе. Да и оппоненту уже ничего не нужно в заключительном туре.

Статистика для ставок

Алжир не пропускал в 2 своих последних поединках

Либерия имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию

Алжирцы пропустили всего 1 мяч в 5 матчах квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 7.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.67.

Прогноз: Алжирцы явно сильнее соперника, однако уже потеряли турнирную мотивацию.

Либерийцы в последних своих поединках выглядели весьма неплохо, и явно намерены дать бой лидеру группы.

Ставка: Обе забьют за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24