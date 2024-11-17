Алжир
Либерия
Алжир
Турнирное положение: Алжир уже обеспечил себе выход в финальную часть Кубка африканских наций. Команда финиширует на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Алжир в 5 турах квалификации разжился 13 очками. Забила команда 11 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Алжир — Либерия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним баллом. Встреча с Экваториальной Гвинеей завершилась паритетом (0:0).
А вот до того Алжир сумел переиграть Того (1:0). При этом чуть раньше команда разнесла в щепки тех же тоголезцев (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. При этом ее игроки отличились 11 забитыми мячами при 1 пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Алжирцы уверенно прошли квалификацию. Еще бы, ведь в составе команды находится ряд известных исполнителей.
Матчи с либерийцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках Алжир выиграл 3 раза при 2 ничьих.
Очевидно, что номинальные хозяева уже не будут надрываться. Тем паче, оппонент уже потерял турнирную мотивацию на последний тур.
Либерия
Турнирное положение: Либерийцы нынешний отбор провели неудачно. На текущий момент команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем Либерия в 5 матчах группы отличилась всего 3 мяча в ворота соперников. При этом «одинокие звезды» пропустили 7 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда победила. Либерийцы минимально одолели Того.
До того команда подписала мировую со Сьерра-Леоне (1:1). Да и поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился викторией (2:1).
Вообще же, Либерия в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: либерийцы не столь уверенно выглядят в атаке. Да и оборона результативно ошиблась 7 раз в 5 турах отбора.
При этом Либерия имеет весьма скромный по именам подбор игроков. А вот финишировать хотя бы на 3 месте команда явно постарается.
Наверняка в этой встрече либерийцы будут максимально активно атаковать. Команда явно мотивирована хлопнуть дверью напоследок.
И уж точно либерийцы предстанут в почти оптимальном составе. Да и оппоненту уже ничего не нужно в заключительном туре.
Статистика для ставок
- Алжир не пропускал в 2 своих последних поединках
- Либерия имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию
- Алжирцы пропустили всего 1 мяч в 5 матчах квалификации
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 7.51.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.67.
- 1.90Нидерланды — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.55Алания — Ротор: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 3.80Турция — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Алжирцы явно сильнее соперника, однако уже потеряли турнирную мотивацию.
Либерийцы в последних своих поединках выглядели весьма неплохо, и явно намерены дать бой лидеру группы.
Ставка: Обе забьют за 2.84.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.24