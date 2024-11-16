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    «Спортинг» вновь в Хихоне обыграет «Гранаду»?

    «Спортинг» Хихон — «Гранада». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Гранада»
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    «Спортинг» Хихон
    Хихонский «Спортинг» в родных стенах сразится с «Гранадой» в 15-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 16 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Хихон — «Гранада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 16 Ноября 2024 года

    Спортинг Хихон

  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 23:00 Гранада

    Гранада

  • Гранада
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Клуб из Хихоне с 25 очками идет на второй строке, уступая восемь баллов лидеру и на два пункта опережает ближайшего преследователя.

    «Спортинг» выиграл семь встреч из 14 проведенных, четыре поединка свел вничью и трижды проиграл, разница мячей составляет 22:14.

    Спортинг Хихон — Гранада: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Красно-белые» вышли победителями из своих трех предыдущих матчей. В прошлом туре они в гостях переиграли со счетом 2:0 «Бургос», а ранее одолели с таким же результатом на своем поле «Кадис» и выиграли у «Нумансии» 1:0 на ее поле в Кубке Испании.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: К этой игре «Спортинг» подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписали одну мировую и четыре встречи выиграли. Причем в трех своих предыдущих поединках команда только побеждала и не пропустила за это время. Проиграл же коллектив лишь раз за предыдущие свои десять игр при двух ничьих и семи выигрышах.

    «Гранада»

    Турнирное положение: Андалусцы на текущий момент в таблице Сегунды идут на пятой позиции, имея в своем активе 22 зачетных пункта..

    «Гранада» добилась шести викторий, а также по четыре раза уступала и играла вничью разница мячей составляет 24:20.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «насриды» в родных стенах переиграли «Эльденсе» со счетом 3:2. Перед этим же они проиграли в гостях 1:2 «Сарагосе» в чемпионате и одолели низшелиговый «Кортес» 2:0 в Кубке Испании.

    Не сыграют: Защитник Карлос Нева и хавбек Серхио Руис пребывают в лазарете команды.

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    Состояние команды: «Гранада» в отрезке своих четырех предыдущих матчей чередовала победы с проигрышами. До этого же периода она выдала 8-матчевую серию без фиаско, которую начала четырьмя ничьими подряд, а продолжила четырьмя выигрышами кряду. И стоит отметить, что в каждом матче нового сезона «Гранада» неизменно забивала.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:5

    • «Спортинг» в Хихоне обыграл «Гранаду» в четырех предыдущих поединках

    • Пять из семи минувших очных игр данных команд принесли ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Спортинг» букмекеры дают коэффициент 2.17. Ничья оценена в 3.42, а победа «Гранады» оценена в 3.34.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.04 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от поединка столь результативных команд стоит ждать обмена забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

    Прогноз: И также еще здесь рекомендуем ставить на викторию «Спортинга», ведь он обыграл «Гранаду» в Хихоне в четырех предыдущих поединках.

    Ставка: победа «Спортинга» за 2.17.

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    «Спортинг» Хихон — «Гранада»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. «Спортинг» вновь в Хихоне обыграет «Гранаду»?
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