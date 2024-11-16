В ночь на 16 ноября в рамках 11-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Перу на своем поле примет национальную команду Чили. Стартовый свисток будет дан в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Чили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Перу

Турнирное положение: Перу по итогам 10-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает предпоследнюю девятую позицию с шестью очками.

Команда на семь очков отстает от зоны выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, а также на шесть баллов от Боливии, которая находится в зоне плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела разгром от Бразилии (0:4).

Эта неудача стала для «Инков» четвертой в шести последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и квалификацию на мундиаль-2026.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах Перу выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма не обещает хозяевам особых шансов на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, примерно тот же класс соперника все же позволяет рассчитывать на три очка.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Чили

Турнирное положение: Чили по итогам 10-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю 10-ю позицию с пятью очками.

Команда не находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, отставая от нее на восемь очков, тогда как от зоны плей-офф — на семь баллов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная на чужом поле потерпела поражение от Колумбии (0:4).

Перед этим коллектив также потерпел поражение, пусть и не крупно, уступив в домашних стенах Бразилии (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Чили проиграл и не знает побед семь поединков кряду в разных турнирах.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля, хотя не стоит забывать, что соперник немногим превосходит его классом.

Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Перу проиграл

в пяти из шести последних матчей Перу забивала только одна команда

в четырех последних матчах Чили проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 2.90, успех Чили — в 3.55.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.50.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух из трех последних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь Чили проиграл четыре последних матча.

Ставка: Перу победит за 2.35