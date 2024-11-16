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    Оставит ли Перу на последнем месте Чили?

    Перу — Чили. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 16 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Перу Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз и ставки на Перу — Чили
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    Брайан Рейна (Перу)
    В ночь на 16 ноября в рамках 11-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Перу на своем поле примет национальную команду Чили. Стартовый свисток будет дан в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч Перу — Чили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 16 Ноября 2024 года

    Перу

  • Лима
    •  Перу 04:30 Чили

    Чили

  • Сантьяго
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    Перу

    Турнирное положение: Перу по итогам 10-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает предпоследнюю девятую позицию с шестью очками.

    Команда на семь очков отстает от зоны выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, а также на шесть баллов от Боливии, которая находится в зоне плей-офф.

    Перу — Чили: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела разгром от Бразилии (0:4).

    Эта неудача стала для «Инков» четвертой в шести последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и квалификацию на мундиаль-2026.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах Перу выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не обещает хозяевам особых шансов на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, примерно тот же класс соперника все же позволяет рассчитывать на три очка.

    Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

    Чили

    Турнирное положение: Чили по итогам 10-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю 10-ю позицию с пятью очками.

    Команда не находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, отставая от нее на восемь очков, тогда как от зоны плей-офф — на семь баллов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная на чужом поле потерпела поражение от Колумбии (0:4).

    Перед этим коллектив также потерпел поражение, пусть и не крупно, уступив в домашних стенах Бразилии (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Чили проиграл и не знает побед семь поединков кряду в разных турнирах.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля, хотя не стоит забывать, что соперник немногим превосходит его классом.

    Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Перу проиграл

    • в пяти из шести последних матчей Перу забивала только одна команда

    • в четырех последних матчах Чили проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 2.90, успех Чили — в 3.55.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.50.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух из трех последних поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь Чили проиграл четыре последних матча.

    Ставка: Перу победит за 2.35

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    Перу — Чили: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Оставит ли Перу на последнем месте Чили?
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