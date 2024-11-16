Перу
Чили
Перу
Турнирное положение: Перу по итогам 10-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает предпоследнюю девятую позицию с шестью очками.
Команда на семь очков отстает от зоны выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, а также на шесть баллов от Боливии, которая находится в зоне плей-офф.
Перу — Чили: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная на выезде потерпела разгром от Бразилии (0:4).
Эта неудача стала для «Инков» четвертой в шести последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки и квалификацию на мундиаль-2026.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах Перу выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.
Такая форма не обещает хозяевам особых шансов на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, примерно тот же класс соперника все же позволяет рассчитывать на три очка.
Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Чили
Турнирное положение: Чили по итогам 10-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю 10-ю позицию с пятью очками.
Команда не находится в зоне выхода ЧМ-2026, куда выходят шесть лучших сборных отбора, отставая от нее на восемь очков, тогда как от зоны плей-офф — на семь баллов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная на чужом поле потерпела поражение от Колумбии (0:4).
Перед этим коллектив также потерпел поражение, пусть и не крупно, уступив в домашних стенах Бразилии (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Чили проиграл и не знает побед семь поединков кряду в разных турнирах.
Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть фактор чужого поля, хотя не стоит забывать, что соперник немногим превосходит его классом.
Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Перу проиграл
- в пяти из шести последних матчей Перу забивала только одна команда
- в четырех последних матчах Чили проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 2.90, успех Чили — в 3.55.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.50.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух из трех последних поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь Чили проиграл четыре последних матча.
Ставка: Перу победит за 2.35