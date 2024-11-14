Мадагаскар
Тунис
Мадагаскар
Турнирное положение: Мадагаскар нынешний отбор проводит не лучшим образом. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Мадагаскар в 4 турах квалификации разжился всего 2 очками. А вот отставание от 2 строчки ныне составляет 4 зачетных балла.
Мадагаскар — Тунис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Поражение от Гамбии получилось минимальным.
А вот до того Мадагаскар расписал мировую с теми же гамбийцами (1:1). А вот чуть раньше команда не смогла одолеть коморцев (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Мадагаскар явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 2 мяча.
Матчи с Тунисом для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках Мадагаскар уступил сопернику 4 раза.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только оппонент выглядит куда более монолитно.
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем Тунис в 4 матчах группы набрал 7 зачетных баллов. При этом команда забила всего лишь 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 3.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Тунисцы расписали мировую с коморцами (1:1).
До того команда потерпела поражение от тех же Коморских островов (0:1). А вот поединок с Гамбией принес победный результат (2:1).
Вообще же, Тунис в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Да и проход в финальную часть Кубка африканских наций еще не обеспечен.
При этом Тунис имеет самый звездный в группе состав. Пора бы команде поднатореть в плане реализации!
Наверняка в этой встрече тунисцы будут максимально активно атаковать. В случае виктории шансы на итоговое 1 место сильно возрастут.
Тунисцы еще ни разу не пропускали от Мадагаскара. Да и в нынешней диспозиции номинальные гости обязаны легко обыгрывать соперника.
Статистика для ставок
- Мадагаскар проиграл тунисцам во всех 4 очных поединках
- Тунис не побеждал в 3 своих последних поединках
- Мадагаскар не выигрывал в 5 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 6.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.51.
- 2.50Спартак (легенды) — Динамо (легенды): прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Тунис явно сильнее соперника, и сразу активно понесется в атаку.
Тунисцы традиционно успешно противостоят Мадагаскару, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе выход в финальную часть турнира.
Ставка: Победа Туниса в 1 тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50