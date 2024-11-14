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    Тунисцы начнут без раскачки

    Мадагаскар — Тунис. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 14 ноября 2024 года

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    14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Мадагаскар и Тунис. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мадагаскар — Тунис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 14 Ноября 2024 года

    Мадагаскар

  • Антананариву
    •  Мадагаскар 19:00 Тунис

    Тунис

  • Тунис
    •

    Мадагаскар

    Турнирное положение: Мадагаскар нынешний отбор проводит не лучшим образом. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Мадагаскар в 4 турах квалификации разжился всего 2 очками. А вот отставание от 2 строчки ныне составляет 4 зачетных балла.

    Мадагаскар — Тунис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Поражение от Гамбии получилось минимальным.

    А вот до того Мадагаскар расписал мировую с теми же гамбийцами (1:1). А вот чуть раньше команда не смогла одолеть коморцев (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Мадагаскар явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 2 мяча.

    Матчи с Тунисом для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках Мадагаскар уступил сопернику 4 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только оппонент выглядит куда более монолитно.

    Тунис

    Турнирное положение: Тунисцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем Тунис в 4 матчах группы набрал 7 зачетных баллов. При этом команда забила всего лишь 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 3.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Тунисцы расписали мировую с коморцами (1:1).

    До того команда потерпела поражение от тех же Коморских островов (0:1). А вот поединок с Гамбией принес победный результат (2:1).

    Вообще же, Тунис в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Да и проход в финальную часть Кубка африканских наций еще не обеспечен.

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    При этом Тунис имеет самый звездный в группе состав. Пора бы команде поднатореть в плане реализации!

    Наверняка в этой встрече тунисцы будут максимально активно атаковать. В случае виктории шансы на итоговое 1 место сильно возрастут.

    Тунисцы еще ни разу не пропускали от Мадагаскара. Да и в нынешней диспозиции номинальные гости обязаны легко обыгрывать соперника.

    Статистика для ставок

    • Мадагаскар проиграл тунисцам во всех 4 очных поединках

    • Тунис не побеждал в 3 своих последних поединках

    • Мадагаскар не выигрывал в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 6.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.51.

    Прогноз: Тунис явно сильнее соперника, и сразу активно понесется в атаку.

    Тунисцы традиционно успешно противостоят Мадагаскару, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе выход в финальную часть турнира.

    Ставка: Победа Туниса в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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