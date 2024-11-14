14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Мадагаскар и Тунис. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мадагаскар — Тунис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мадагаскар

Турнирное положение: Мадагаскар нынешний отбор проводит не лучшим образом. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Мадагаскар в 4 турах квалификации разжился всего 2 очками. А вот отставание от 2 строчки ныне составляет 4 зачетных балла.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Поражение от Гамбии получилось минимальным.

А вот до того Мадагаскар расписал мировую с теми же гамбийцами (1:1). А вот чуть раньше команда не смогла одолеть коморцев (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Мадагаскар явно не преуспевает в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 2 мяча.

Матчи с Тунисом для команды традиционно складываются неудачно. В четырех очных поединках Мадагаскар уступил сопернику 4 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только оппонент выглядит куда более монолитно.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Тунис в 4 матчах группы набрал 7 зачетных баллов. При этом команда забила всего лишь 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 3.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Тунисцы расписали мировую с коморцами (1:1).

До того команда потерпела поражение от тех же Коморских островов (0:1). А вот поединок с Гамбией принес победный результат (2:1).

Вообще же, Тунис в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Да и проход в финальную часть Кубка африканских наций еще не обеспечен.

При этом Тунис имеет самый звездный в группе состав. Пора бы команде поднатореть в плане реализации!

Наверняка в этой встрече тунисцы будут максимально активно атаковать. В случае виктории шансы на итоговое 1 место сильно возрастут.

Тунисцы еще ни разу не пропускали от Мадагаскара. Да и в нынешней диспозиции номинальные гости обязаны легко обыгрывать соперника.

Статистика для ставок

Мадагаскар проиграл тунисцам во всех 4 очных поединках

Тунис не побеждал в 3 своих последних поединках

Мадагаскар не выигрывал в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тунис — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 6.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.51.

Прогноз: Тунис явно сильнее соперника, и сразу активно понесется в атаку.

Тунисцы традиционно успешно противостоят Мадагаскару, и уж точно постараются как можно скорее обеспечить себе выход в финальную часть турнира.

Ставка: Победа Туниса в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50