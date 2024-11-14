Армения
Фарерские острова
Армения
Турнирное положение: Армения после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.
Армения занимают вторую позицию, отставая на шесть очков от лидера Северной Македонии и опережая по дополнительным показателям третью в квартете Латвию.
Армения — Фарерские острова: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах проиграоа Северной Македонии (0:2).
Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле разошелся миром с нынешним соперником с результатом 2:2.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках нынешнем турнире, Армения ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, небольшое преимущество в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им на это рассчитывать.
Лукас Селараян — лучший бомбардир команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерские острова после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали три балла.
Фарерские острова занимают четвертую позицию, отставая на один балл от нынешнего соперника, а также — от третьей в таблице Латвии.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Северной Македонии (0:3).
Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах с минимальным результатом переиграл Фарерские острова.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Фареры трижды сыграли вничью при одном поражении, а также не побеждает семь игр кряду.
Такая форма не сулит гостям хороших шансов на победу, тем не менее, она позволяет им рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле.
Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей Армении забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Армении забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей Фареры сыграли вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.95, успех Фарерскиих островов — в 6.30.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.75.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей Армении забивали оба соперника. Так же было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Армении.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60