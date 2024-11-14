14 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Армения и Фарерские острова. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Армения — Фарерские острова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Армения

Турнирное положение: Армения после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.

Армения занимают вторую позицию, отставая на шесть очков от лидера Северной Македонии и опережая по дополнительным показателям третью в квартете Латвию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах проиграоа Северной Македонии (0:2).

Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле разошелся миром с нынешним соперником с результатом 2:2.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках нынешнем турнире, Армения ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, небольшое преимущество в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им на это рассчитывать.

Лукас Селараян — лучший бомбардир команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерские острова после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали три балла.

Фарерские острова занимают четвертую позицию, отставая на один балл от нынешнего соперника, а также — от третьей в таблице Латвии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Северной Македонии (0:3).

Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах с минимальным результатом переиграл Фарерские острова.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Фареры трижды сыграли вничью при одном поражении, а также не побеждает семь игр кряду.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов на победу, тем не менее, она позволяет им рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле.

Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Армении забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Армении забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Фареры сыграли вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.95, успех Фарерскиих островов — в 6.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей Армении забивали оба соперника. Так же было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Армении.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60