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    Удержится ли Армения на втором месте Лиги наций?

    Армения — Фарерские острова. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 ноября 2024 года

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    Артур Серобян (Армения)
    14 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Армения и Фарерские острова. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Армения — Фарерские острова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 14 Ноября 2024 года

    Армения

  • Ереван
    •  Армения 20:00 Фарерские острова

    Фарерские острова

  • Лига наций УЕФА. C4
    •

    Армения

    Турнирное положение: Армения после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре балла.

    Армения занимают вторую позицию, отставая на шесть очков от лидера Северной Македонии и опережая по дополнительным показателям третью в квартете Латвию.

    Армения — Фарерские острова: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная в домашних стенах проиграоа Северной Македонии (0:2).

    Перед этим в третьем туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле разошелся миром с нынешним соперником с результатом 2:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках нынешнем турнире, Армения ни разу не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на успех, тем не менее, небольшое преимущество в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им на это рассчитывать.

    Лукас Селараян — лучший бомбардир команды новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Фарерские острова

    Турнирное положение: Фарерские острова после четырех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали три балла.

    Фарерские острова занимают четвертую позицию, отставая на один балл от нынешнего соперника, а также — от третьей в таблице Латвии.

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  • 11/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на своем поле потерпела поражение от Северной Македонии (0:3).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах с минимальным результатом переиграл Фарерские острова.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Фареры трижды сыграли вничью при одном поражении, а также не побеждает семь игр кряду.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов на победу, тем не менее, она позволяет им рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле.

    Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей Армении забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Армении забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Фареры сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья — в 3.95, успех Фарерскиих островов — в 6.30.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей Армении забивали оба соперника. Так же было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей Армении.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60

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    Армения — Фарерские острова: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли Армения на втором месте Лиги наций?
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