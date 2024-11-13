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    Одержит ли Того первую победу?

    Либерия — Того. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, отбор на Кубок африканских наций, 13 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Либерия — Того
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    Садик Фофана (Того)
    13 ноября в матче пятого тура отбора на Кубок африканских наций 2025 года по футболу сыграют Либерия и Того. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Либерия — Того, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 13 Ноября 2024 года

    Либерия

  • Монровия
    •  Либерия 19:00 Того

    Того

  • Ломе
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    Либерия

    Турнирное положение: Либерия после четырех туров группового раунда квалификации на континентальный форум набрала лишь один балл.

    Либерия занимает последнюю, четвертую позицию в группе, на шесть очков отставая от второй строчки, которая выводит в финальную часть.

    Либерия — Того: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда отбора на чемпионат африканских наций сборная дома разошлась миром со Сьерра-Леоне (1:1).

    Перед этим в первом поединке против этого же соперника на выезде коллектив оказался сильнее с результатом 2:1, поэтому и сумел пробиться во второй раунд.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на отбор чемпионата африканских наций, Либерия не проиграла после трех поражений кряду в отборе на Кубок африканских наций.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, не лучшее состояние соперника, а также фактор своего поля позволяют рассчитывать как минимум на ничью.

    Вильям Гибсон — лучший бомбардир команды в отборе на Кубок африканских наций.

    Того

    Турнирное положение: Того после четырех стартовых туров в своей группе квалификации на континентальное первенство набрал два очка.

    Того занимает третью позицию, на пять баллов отставая от зоны выхода в финальную часть турнира (второе место), а также на один пункт опережая нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда отбора на чемпионат африканских наций сборная на выезде разошлась миром с Бенином (1:1).

    Перед этим в первом поединке против этого же соперника на своем поле коллектив оказался сильнее с результатом 2:0, поэтому и сумел пробиться во второй раунд.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на отбор чемпионата африканских наций, Того не проиграл после двух поражений кряду в отборе на Кубок африканских наций.

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    Такая форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, более высокий класс все же позволяют им рассчитывать как минимум на ничью.

    Четыре гола команды в отборе на турнире забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Либерии забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей Либерии забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Того забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Того — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.76. Ничья — в 3.30, успех Либерии — в 4.65.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.47 и 1.48.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей Либерии.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 3.25

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    Либерия — Того: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на футбол. Одержит ли Того первую победу?
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