13 ноября в матче пятого тура отбора на Кубок африканских наций 2025 года по футболу сыграют Либерия и Того. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Либерия — Того, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Либерия

Турнирное положение: Либерия после четырех туров группового раунда квалификации на континентальный форум набрала лишь один балл.

Либерия занимает последнюю, четвертую позицию в группе, на шесть очков отставая от второй строчки, которая выводит в финальную часть.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда отбора на чемпионат африканских наций сборная дома разошлась миром со Сьерра-Леоне (1:1).

Перед этим в первом поединке против этого же соперника на выезде коллектив оказался сильнее с результатом 2:1, поэтому и сумел пробиться во второй раунд.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на отбор чемпионата африканских наций, Либерия не проиграла после трех поражений кряду в отборе на Кубок африканских наций.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, не лучшее состояние соперника, а также фактор своего поля позволяют рассчитывать как минимум на ничью.

Вильям Гибсон — лучший бомбардир команды в отборе на Кубок африканских наций.

Того

Турнирное положение: Того после четырех стартовых туров в своей группе квалификации на континентальное первенство набрал два очка.

Того занимает третью позицию, на пять баллов отставая от зоны выхода в финальную часть турнира (второе место), а также на один пункт опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого раунда отбора на чемпионат африканских наций сборная на выезде разошлась миром с Бенином (1:1).

Перед этим в первом поединке против этого же соперника на своем поле коллектив оказался сильнее с результатом 2:0, поэтому и сумел пробиться во второй раунд.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на отбор чемпионата африканских наций, Того не проиграл после двух поражений кряду в отборе на Кубок африканских наций.

Такая форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, более высокий класс все же позволяют им рассчитывать как минимум на ничью.

Четыре гола команды в отборе на турнире забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Либерии забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Либерии забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Того забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Того — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.76. Ничья — в 3.30, успех Либерии — в 4.65.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.47 и 1.48.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей Либерии.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 3.25